Ідеальний домашній майонез: 3 простих рецепти

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До майонезу можна ставитися по-різному, але з тим, що з ним смачніше, погодяться всі. І якщо ви проти майонезу магазинного, то є прекрасна альтернатива – приготувати його вдома. Так ви знатимете, з чого він зроблений і який кінцевий результат отримаєте. У добірці представлені 3 рецепти домашнього майонезу та обов'язкові правила під час його приготування.

Для смачного домашнього майонезу треба:

Щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.

Бажано домашні яйця. Так ви отримаєте насичений жовтий відтінок. Магазинні яйця дадуть світліший відтінок.

Краще готувати майонез із соняшниковою і оливковою олією, в пропорціях 1:3. Забагато оливкової олії дасть гіркоту.

Для смаку майонезу використовуйте спеції: сушений часник, мелений чорний перець, зелень.

Домашній майонез (рецепт 1)

Фото: instagram.com/gotovimvkussno/

Інгредієнти

1 яйце

150 г сметани 20-30%

100 мл олії

1 ч. л. яблучного оцту

1 ч. л. солі

½ ч. л. цукру

2 зубчики часнику

Приправи за смаком

Спосіб приготування

Яйце, цукор, сіль, оцет і олію збити міксером близько хвилини. Додати сметану, подрібнений часник і улюблені приправи і збивати ще хвилину.

Домашній майонез (рецепт 2)

Фото: instagram.com/julia_kireeva_kurakova/

Інгредієнти

250 мл соняшникової/оливкової олії (пропорція 1:3)

1 яйце

1 ст. л. соєвого соусу

1 ст. л. гірчиці

1 ч. л. солі

1 ст. л. лимонного соку

Спосіб приготування

З'єднати всі інгредієнти, збити занурювальним блендером до потрібної консистенції.

Домашній майонез (рецепт 3, вегетаріанський)

Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Інгредієнти

1 склянку соєвого молока

1,5 склянки олії

2 ч. л. яблучного оцту

Гірчиця, сіль за смаком

Спосіб приготування

У блендер налити соєве молоко, почати збивати. Додати спеції і яблучний оцет. Тонкою цівкою почати вливати олію та збивати до потрібної консистенції.

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