Ідеальний домашній майонез: 3 простих рецепти
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До майонезу можна ставитися по-різному, але з тим, що з ним смачніше, погодяться всі. І якщо ви проти майонезу магазинного, то є прекрасна альтернатива – приготувати його вдома. Так ви знатимете, з чого він зроблений і який кінцевий результат отримаєте. У добірці представлені 3 рецепти домашнього майонезу та обов'язкові правила під час його приготування.
Для смачного домашнього майонезу треба:
- Щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.
- Бажано домашні яйця. Так ви отримаєте насичений жовтий відтінок. Магазинні яйця дадуть світліший відтінок.
- Краще готувати майонез із соняшниковою і оливковою олією, в пропорціях 1:3. Забагато оливкової олії дасть гіркоту.
- Для смаку майонезу використовуйте спеції: сушений часник, мелений чорний перець, зелень.
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Домашній майонез (рецепт 1)
Інгредієнти
- 1 яйце
- 150 г сметани 20-30%
- 100 мл олії
- 1 ч. л. яблучного оцту
- 1 ч. л. солі
- ½ ч. л. цукру
- 2 зубчики часнику
- Приправи за смаком
Спосіб приготування
- Яйце, цукор, сіль, оцет і олію збити міксером близько хвилини.
- Додати сметану, подрібнений часник і улюблені приправи і збивати ще хвилину.
Домашній майонез (рецепт 2)
Інгредієнти
- 250 мл соняшникової/оливкової олії (пропорція 1:3)
- 1 яйце
- 1 ст. л. соєвого соусу
- 1 ст. л. гірчиці
- 1 ч. л. солі
- 1 ст. л. лимонного соку
Спосіб приготування
- З'єднати всі інгредієнти, збити занурювальним блендером до потрібної консистенції.
Домашній майонез (рецепт 3, вегетаріанський)
Інгредієнти
- 1 склянку соєвого молока
- 1,5 склянки олії
- 2 ч. л. яблучного оцту
- Гірчиця, сіль за смаком
Спосіб приготування
- У блендер налити соєве молоко, почати збивати.
- Додати спеції і яблучний оцет.
- Тонкою цівкою почати вливати олію та збивати до потрібної консистенції.
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