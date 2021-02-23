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Ідеальний домашній майонез: 3 простих рецепти

Сьогодні, 14:45

Щоб соус не гірчив, важливі правильні пропорції олії

До майонезу можна ставитися по-різному, але з тим, що з ним смачніше, погодяться всі. І якщо ви проти майонезу магазинного, то є прекрасна альтернатива – приготувати його вдома. Так ви знатимете, з чого він зроблений і який кінцевий результат отримаєте. У добірці представлені 3 рецепти домашнього майонезу та обов'язкові правила під час його приготування.

Для смачного домашнього майонезу треба:

  • Щоб усі інгредієнти були кімнатної температури.
  • Бажано домашні яйця. Так ви отримаєте насичений жовтий відтінок. Магазинні яйця дадуть світліший відтінок.
  • Краще готувати майонез із соняшниковою і оливковою олією, в пропорціях 1:3. Забагато оливкової олії дасть гіркоту.
  • Для смаку майонезу використовуйте спеції: сушений часник, мелений чорний перець, зелень.

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Домашній майонез (рецепт 1)

Фото: instagram.com/gotovimvkussno/

Інгредієнти

  • 1 яйце
  • 150 г сметани 20-30%
  • 100 мл олії
  • 1 ч. л. яблучного оцту
  • 1 ч. л. солі
  • ½ ч. л. цукру
  • 2 зубчики часнику
  • Приправи за смаком

Спосіб приготування

  1. Яйце, цукор, сіль, оцет і олію збити міксером близько хвилини.
  2. Додати сметану, подрібнений часник і улюблені приправи і збивати ще хвилину.

Домашній майонез (рецепт 2)

Фото: instagram.com/julia_kireeva_kurakova/

Інгредієнти

  • 250 мл соняшникової/оливкової олії (пропорція 1:3)
  • 1 яйце
  • 1 ст. л. соєвого соусу
  • 1 ст. л. гірчиці
  • 1 ч. л. солі
  • 1 ст. л. лимонного соку

Спосіб приготування

  1. З'єднати всі інгредієнти, збити занурювальним блендером до потрібної консистенції.

Домашній майонез (рецепт 3, вегетаріанський)

Фото: instagram.com/veganstvo_syroedenie/

Інгредієнти

  • 1 склянку соєвого молока
  • 1,5 склянки олії
  • 2 ч. л. яблучного оцту
  • Гірчиця, сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. У блендер налити соєве молоко, почати збивати.
  2. Додати спеції і яблучний оцет.
  3. Тонкою цівкою почати вливати олію та збивати до потрібної консистенції.

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