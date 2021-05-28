7 несподіваних страв із соєвим м'ясом – від соусу для макаронів до голубців

Це м'ясо чудово поєднується практично з усім, а за смаком не поступається звичайному

Соєве м'ясо по-іспанськи Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/

Соєве м'ясо переживає другу хвилю популярності. У 90-і його їли, здебільшого через безвихідь, сьогодні його їдять ті, хто дотримується здорового способу життя або взагалі вирішив відмовитися від їжі тваринного походження. Якщо хтось пам'ятає, то соєве м'ясо – дуже гідне за смаком і поєднується з будь-якими овочами. Воно швидко готується і добре насичує. Тож ці 7 страв можуть цілком доповнити корисну сімейну вечерю.

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Соєве м'ясо з овочами

Фото: instagram.com/vegblog_marina/

Інгредієнти

Соєве м'ясо – 150 г

Стручкова квасоля – 300 г

Морква – 3 шт.

Йогурт – 200 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

На 15 хвилин залити соєве м'ясо теплою водою. Нарізати моркву кільцями. У сотейнику з водою протушкувати овочі до напівготовності. Залити 100 г йогурту. Тушкувати 25 хвилин. Викласти овочі до м'яса, додати йогурт і спеції. Протушкувати кілька хвилин.

Соєве м'ясо по-іспанськи

Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/

Інгредієнти

Соєве м'ясо – 200 г

Соєвий соус – 2 ст. л.

Часник – 2 зуб.

Половина цибулини

Морква – 2 шт.

Картопля – 2 шт.

Овочевий бульйон – 200 г

Борошно – 3 ст. л.

Томатна паста – 2 ст. л.

Заморожений горошок – 100 г

Спеції, лаврове листя, сіль, перець – за смаком

Червоне вино сухе – 50 мл

Спосіб приготування

Замочити соєве м'ясо в гарячій воді і додати 1 столову ложку соєвого соусу. Злити і відставити убік. Додати часник, цибулю, моркву і картоплю у велику каструлю. Додати трохи води і готувати 5 хвилин, постійно помішуючи. Додати борошно і готувати ще хвилину. Додати вино і готувати кілька хвилин. Додати бульйон і томатну пасту. Перемішати і довести до кипіння. Додати 1 столову ложку соєвого соусу, соєве м'ясо, лаврове листя, перець і сіль. Перемішати, накрити і тушкувати приблизно 20 хвилин. Додати заморожений горошок і готувати ще хвилин 10 (або доки овочі не будуть готові).

Соєве м'ясо по-корейськи

Фото: instagram.com/elena__zhitnikova/

Інгредієнти

Морква – 0,5 кг

Соєве м'ясо – 100 г

Цукор – 2-3 ч. л.

Сіль – 0,5 ч. л.

Коріандр – 1 ч. л.

Перець гострий – 1 ч. л.

Імбир – 0,5 ч. л.

Оцет 70% – 1,5 ч. л.

Олія – 2 ст. л.

Олія кунжутна – 1 ч. л.

Часник – 4-5 зуб.

Кунжут для подачі

Спосіб приготування

Замочити соєве м'ясо в окропі на 10 хвилин. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, додати сіль, цукор і гарненько розім'яти руками до появи соку. М'ясо нарізати соломкою і відправити до моркви. Решта інгредієнти змішати разом і прогріти в мікрохвильовці близько хвилини. Після заправити салат і дати трохи настоятися. Після за бажанням можна додати сіль, цукор або оцет.

Голубці із соєвим м'ясом

Фото: instagram.com/lovebroccoly/

Інгредієнти

Соєве м'ясо – 100 г

Рис відварений – 200 г

Невеликий пучок зелені – кріп, кінза ⠀

Соєвий соус – 3 ст. л.

Капустяне листя

Цибуля, морква – по 1 шт.

Сіль, перець, спеції – за смаком ⠀

Для соусу

Імбир свіжий натертий або дрібно порізаний – 1 ст. л⁣⁣. ⠀

Помідор, гострий перець – по 1 шт.

Половинка болгарського перцю ⠀

Томатна паста – 2 ст. л.

Овочевий бульйон – 200 г

Спеції – за смаком ⠀

Спосіб приготування

Соєве м'ясо залити окропом, додати соєвий соус, подрібнену зелень, спеції. Залишити на 2 години.⁣⁣ ⠀ Відварити капустяне листя у воді до напівготовності. ⁣⁣М'ясо віджати від маринаду. Маринад не виливати. Подрібнити в блендері. Додати до м'яса половину моркви, натертої на дрібній тертці, дрібно нарізану половину цибулини, сіль, перець, рис.⁣⁣ ⠀ Сформувати голубці. Викласти у сковороду. З'єднати всі інгредієнти для соусу, залити голубці. Тушкувати до готовності на повільному вогні.

Макарони по-флотськи із соєвим фаршем

Фото: instagram.com/vegetarian_vegfood/

Інгредієнти

Макарони – 200 г

Соєвий фарш – 50 г

Цибуля – 50 г

Томатна паста – 30 г

Соєвий соус – 1 ст. л.

Помідор – 200 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

Фарш замочити в окропі на 15 хвилин, промити, віджати. Додати спеції, соєвий соус. Залишити маринуватися на 30 хвилин. Макарони відварити, обсмажити фарш, томатну пасту і цибулю на сковороді. Додати натертий на крупній тертці помідор без шкірки, посолити і тушкувати 5 хвилин. Фарш з'єднати з макаронами, перемішати.

Запечене соєве м'ясо

Фото: instagram.com/baker_vegan/

Інгредієнти

Пачка соєвого м'яса

Майонез – 3-5 ст. л.

Гострий кетчуп – 2 ст. л.

Соєвий соус – 1 ст. л.

Гострий перець, паприка, коріандр, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Соєве м'ясо відварити впродовж 10 хвилин. Злити воду і віджати м'ясо, дати охолонути. Змішати всі інгредієнти, що залишилися, із соєю. Соусу має бути стільки, щоб він покривав шматочки. Викласти в форму і запікати 30-40 хвилин за 180 градусів. За бажанням під соєве м'ясо можна покласти картоплю, тоді час запікання трохи збільшиться.

Соєве м'ясо з кабачком

Фото: instagram.com/veggy_mash/

Інгредієнти

Кабачки – 2 шт.

Мелений часник – 1 ч. л.

Соєве м'ясо – півтори упаковки

Цибуля ріпчаста – 1 шт.

Соєвий соус, бальзамічний оцет – по 2 ст. л.

Копчена паприка – 1 ч. л.

Мелені часник і коріандр – по 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

Залити соєве м'ясо окропом, додати 1 ст. ложку соєвого соусу і відставити на час в бік. У глибокій сковороді на сильному вогні обсмажити нарізані брусочками кабачки до золотистої скоринки і потрібної вам м'якості. Якщо потрібно, додайте трохи олії. Змішати оцет, часник, сіль. Додати цю суміш у кабачки і перемішати. Перекласти кабачки в окрему ємність. Із соєвого м'яса злити воду і злегка віджати. Просушити на розігрітій сковороді. Нарізати цибулю тонкими півкільцями і відправити в сковороду. Туди ж додати трохи олії. Тушкувати на середньому вогні 3-4 хвилини, постійно помішуючи. Додати соєвий соус, бальзамічний оцет і всі спеції. Перемішати і готувати, доки вся рідина не випарується. З'єднати кабачки і м'ясо, зверху посипати кунжутним насінням.

Тут дізнаєтеся, як правильно вибирати соєвий соус і в яку їжу його краще додавати.

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