7 несподіваних страв із соєвим м'ясом – від соусу для макаронів до голубців
Це м'ясо чудово поєднується практично з усім, а за смаком не поступається звичайному
Соєве м'ясо переживає другу хвилю популярності. У 90-і його їли, здебільшого через безвихідь, сьогодні його їдять ті, хто дотримується здорового способу життя або взагалі вирішив відмовитися від їжі тваринного походження. Якщо хтось пам'ятає, то соєве м'ясо – дуже гідне за смаком і поєднується з будь-якими овочами. Воно швидко готується і добре насичує. Тож ці 7 страв можуть цілком доповнити корисну сімейну вечерю.
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Соєве м'ясо з овочами
Інгредієнти
- Соєве м'ясо – 150 г
- Стручкова квасоля – 300 г
- Морква – 3 шт.
- Йогурт – 200 г
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- На 15 хвилин залити соєве м'ясо теплою водою. Нарізати моркву кільцями.
- У сотейнику з водою протушкувати овочі до напівготовності. Залити 100 г йогурту. Тушкувати 25 хвилин.
- Викласти овочі до м'яса, додати йогурт і спеції. Протушкувати кілька хвилин.
Соєве м'ясо по-іспанськи
Інгредієнти
- Соєве м'ясо – 200 г
- Соєвий соус – 2 ст. л.
- Часник – 2 зуб.
- Половина цибулини
- Морква – 2 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Овочевий бульйон – 200 г
- Борошно – 3 ст. л.
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Заморожений горошок – 100 г
- Спеції, лаврове листя, сіль, перець – за смаком
- Червоне вино сухе – 50 мл
Спосіб приготування
- Замочити соєве м'ясо в гарячій воді і додати 1 столову ложку соєвого соусу. Злити і відставити убік.
- Додати часник, цибулю, моркву і картоплю у велику каструлю. Додати трохи води і готувати 5 хвилин, постійно помішуючи.
- Додати борошно і готувати ще хвилину. Додати вино і готувати кілька хвилин.
- Додати бульйон і томатну пасту. Перемішати і довести до кипіння.
- Додати 1 столову ложку соєвого соусу, соєве м'ясо, лаврове листя, перець і сіль. Перемішати, накрити і тушкувати приблизно 20 хвилин.
- Додати заморожений горошок і готувати ще хвилин 10 (або доки овочі не будуть готові).
Соєве м'ясо по-корейськи
Інгредієнти
- Морква – 0,5 кг
- Соєве м'ясо – 100 г
- Цукор – 2-3 ч. л.
- Сіль – 0,5 ч. л.
- Коріандр – 1 ч. л.
- Перець гострий – 1 ч. л.
- Імбир – 0,5 ч. л.
- Оцет 70% – 1,5 ч. л.
- Олія – 2 ст. л.
- Олія кунжутна – 1 ч. л.
- Часник – 4-5 зуб.
- Кунжут для подачі
Спосіб приготування
- Замочити соєве м'ясо в окропі на 10 хвилин. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, додати сіль, цукор і гарненько розім'яти руками до появи соку.
- М'ясо нарізати соломкою і відправити до моркви.
- Решта інгредієнти змішати разом і прогріти в мікрохвильовці близько хвилини. Після заправити салат і дати трохи настоятися.
- Після за бажанням можна додати сіль, цукор або оцет.
Голубці із соєвим м'ясом
Інгредієнти
- Соєве м'ясо – 100 г
- Рис відварений – 200 г
- Невеликий пучок зелені – кріп, кінза ⠀
- Соєвий соус – 3 ст. л.
- Капустяне листя
- Цибуля, морква – по 1 шт.
- Сіль, перець, спеції – за смаком ⠀
Для соусу
- Імбир свіжий натертий або дрібно порізаний – 1 ст. л. ⠀
- Помідор, гострий перець – по 1 шт.
- Половинка болгарського перцю ⠀
- Томатна паста – 2 ст. л.
- Овочевий бульйон – 200 г
- Спеції – за смаком ⠀
Спосіб приготування
- Соєве м'ясо залити окропом, додати соєвий соус, подрібнену зелень, спеції. Залишити на 2 години. ⠀
- Відварити капустяне листя у воді до напівготовності.
- М'ясо віджати від маринаду. Маринад не виливати. Подрібнити в блендері. Додати до м'яса половину моркви, натертої на дрібній тертці, дрібно нарізану половину цибулини, сіль, перець, рис. ⠀
- Сформувати голубці. Викласти у сковороду.
- З'єднати всі інгредієнти для соусу, залити голубці. Тушкувати до готовності на повільному вогні.
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Макарони по-флотськи із соєвим фаршем
Інгредієнти
- Макарони – 200 г
- Соєвий фарш – 50 г
- Цибуля – 50 г
- Томатна паста – 30 г
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Помідор – 200 г
- Спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Фарш замочити в окропі на 15 хвилин, промити, віджати. Додати спеції, соєвий соус. Залишити маринуватися на 30 хвилин.
- Макарони відварити, обсмажити фарш, томатну пасту і цибулю на сковороді.
- Додати натертий на крупній тертці помідор без шкірки, посолити і тушкувати 5 хвилин.
- Фарш з'єднати з макаронами, перемішати.
Запечене соєве м'ясо
Інгредієнти
- Пачка соєвого м'яса
- Майонез – 3-5 ст. л.
- Гострий кетчуп – 2 ст. л.
- Соєвий соус – 1 ст. л.
- Гострий перець, паприка, коріандр, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Соєве м'ясо відварити впродовж 10 хвилин.
- Злити воду і віджати м'ясо, дати охолонути.
- Змішати всі інгредієнти, що залишилися, із соєю. Соусу має бути стільки, щоб він покривав шматочки.
- Викласти в форму і запікати 30-40 хвилин за 180 градусів.
- За бажанням під соєве м'ясо можна покласти картоплю, тоді час запікання трохи збільшиться.
Соєве м'ясо з кабачком
Інгредієнти
- Кабачки – 2 шт.
- Мелений часник – 1 ч. л.
- Соєве м'ясо – півтори упаковки
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Соєвий соус, бальзамічний оцет – по 2 ст. л.
- Копчена паприка – 1 ч. л.
- Мелені часник і коріандр – по 1/2 ч. л.
Спосіб приготування
- Залити соєве м'ясо окропом, додати 1 ст. ложку соєвого соусу і відставити на час в бік.
- У глибокій сковороді на сильному вогні обсмажити нарізані брусочками кабачки до золотистої скоринки і потрібної вам м'якості. Якщо потрібно, додайте трохи олії.
- Змішати оцет, часник, сіль. Додати цю суміш у кабачки і перемішати. Перекласти кабачки в окрему ємність.
- Із соєвого м'яса злити воду і злегка віджати. Просушити на розігрітій сковороді.
- Нарізати цибулю тонкими півкільцями і відправити в сковороду. Туди ж додати трохи олії.
- Тушкувати на середньому вогні 3-4 хвилини, постійно помішуючи.
- Додати соєвий соус, бальзамічний оцет і всі спеції.
- Перемішати і готувати, доки вся рідина не випарується.
- З'єднати кабачки і м'ясо, зверху посипати кунжутним насінням.
Тут дізнаєтеся, як правильно вибирати соєвий соус і в яку їжу його краще додавати.
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