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7 несподіваних страв із соєвим м'ясом – від соусу для макаронів до голубців

Сьогодні, 12:17

Це м'ясо чудово поєднується практично з усім, а за смаком не поступається звичайному

Соєве м'ясо по-іспанськи Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/
Соєве м'ясо по-іспанськи
Фото:  instagram.com/recipe_zozh_pp/

Соєве м'ясо переживає другу хвилю популярності. У 90-і його їли, здебільшого через безвихідь, сьогодні його їдять ті, хто дотримується здорового способу життя або взагалі вирішив відмовитися від їжі тваринного походження. Якщо хтось пам'ятає, то соєве м'ясо – дуже гідне за смаком і поєднується з будь-якими овочами. Воно швидко готується і добре насичує. Тож ці 7 страв можуть цілком доповнити корисну сімейну вечерю.

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Соєве м'ясо з овочами

Фото: instagram.com/vegblog_marina/

Інгредієнти

  • Соєве м'ясо – 150 г
  • Стручкова квасоля – 300 г
  • Морква – 3 шт.
  • Йогурт – 200 г
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. На 15 хвилин залити соєве м'ясо теплою водою. Нарізати моркву кільцями.
  2. У сотейнику з водою протушкувати овочі до напівготовності. Залити 100 г йогурту. Тушкувати 25 хвилин.
  3. Викласти овочі до м'яса, додати йогурт і спеції. Протушкувати кілька хвилин.

Соєве м'ясо по-іспанськи

Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/

Інгредієнти

  • Соєве м'ясо – 200 г
  • Соєвий соус – 2 ст. л.
  • Часник – 2 зуб.
  • Половина цибулини
  • Морква – 2 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Овочевий бульйон – 200 г
  • Борошно – 3 ст. л.
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Заморожений горошок – 100 г
  • Спеції, лаврове листя, сіль, перець – за смаком
  • Червоне вино сухе – 50 мл

Спосіб приготування

  1. Замочити соєве м'ясо в гарячій воді і додати 1 столову ложку соєвого соусу. Злити і відставити убік.
  2. Додати часник, цибулю, моркву і картоплю у велику каструлю. Додати трохи води і готувати 5 хвилин, постійно помішуючи.
  3. Додати борошно і готувати ще хвилину. Додати вино і готувати кілька хвилин.
  4. Додати бульйон і томатну пасту. Перемішати і довести до кипіння.
  5. Додати 1 столову ложку соєвого соусу, соєве м'ясо, лаврове листя, перець і сіль. Перемішати, накрити і тушкувати приблизно 20 хвилин.
  6. Додати заморожений горошок і готувати ще хвилин 10 (або доки овочі не будуть готові).

Соєве м'ясо по-корейськи

Фото: instagram.com/elena__zhitnikova/

Інгредієнти

  • Морква – 0,5 кг
  • Соєве м'ясо – 100 г
  • Цукор – 2-3 ч. л.
  • Сіль – 0,5 ч. л.
  • Коріандр – 1 ч. л.
  • Перець гострий – 1 ч. л.
  • Імбир – 0,5 ч. л.
  • Оцет 70% – 1,5 ч. л.
  • Олія – 2 ст. л.
  • Олія кунжутна – 1 ч. л.
  • Часник – 4-5 зуб.
  • Кунжут для подачі

Спосіб приготування

  1. Замочити соєве м'ясо в окропі на 10 хвилин. Моркву натерти на тертці для корейської моркви, додати сіль, цукор і гарненько розім'яти руками до появи соку.
  2. М'ясо нарізати соломкою і відправити до моркви.
  3. Решта інгредієнти змішати разом і прогріти в мікрохвильовці близько хвилини. Після заправити салат і дати трохи настоятися.
  4. Після за бажанням можна додати сіль, цукор або оцет.

Голубці із соєвим м'ясом

Фото: instagram.com/lovebroccoly/

Інгредієнти

  • Соєве м'ясо – 100 г
  • Рис відварений – 200 г
  • Невеликий пучок зелені – кріп, кінза ⠀
  • Соєвий соус – 3 ст. л.
  • Капустяне листя
  • Цибуля, морква – по 1 шт.
  • Сіль, перець, спеції – за смаком ⠀

Для соусу

  • Імбир свіжий натертий або дрібно порізаний – 1 ст. л⁣⁣. ⠀
  • Помідор, гострий перець – по 1 шт.
  • Половинка болгарського перцю ⠀
  • Томатна паста – 2 ст. л.
  • Овочевий бульйон – 200 г
  • Спеції – за смаком ⠀

Спосіб приготування

  1. Соєве м'ясо залити окропом, додати соєвий соус, подрібнену зелень, спеції. Залишити на 2 години.⁣⁣ ⠀
  2. Відварити капустяне листя у воді до напівготовності.
  3. ⁣⁣М'ясо віджати від маринаду. Маринад не виливати. Подрібнити в блендері. Додати до м'яса половину моркви, натертої на дрібній тертці, дрібно нарізану половину цибулини, сіль, перець, рис.⁣⁣ ⠀
  4. Сформувати голубці. Викласти у сковороду.
  5. З'єднати всі інгредієнти для соусу, залити голубці. Тушкувати до готовності на повільному вогні.

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Макарони по-флотськи із соєвим фаршем

Фото: instagram.com/vegetarian_vegfood/

Інгредієнти

  • Макарони – 200 г
  • Соєвий фарш – 50 г
  • Цибуля – 50 г
  • Томатна паста – 30 г
  • Соєвий соус – 1 ст. л.
  • Помідор – 200 г
  • Спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Фарш замочити в окропі на 15 хвилин, промити, віджати. Додати спеції, соєвий соус. Залишити маринуватися на 30 хвилин.
  2. Макарони відварити, обсмажити фарш, томатну пасту і цибулю на сковороді.
  3. Додати натертий на крупній тертці помідор без шкірки, посолити і тушкувати 5 хвилин.
  4. Фарш з'єднати з макаронами, перемішати.

Запечене соєве м'ясо

Фото: instagram.com/baker_vegan/

Інгредієнти

  • Пачка соєвого м'яса
  • Майонез – 3-5 ст. л.
  • Гострий кетчуп – 2 ст. л.
  • Соєвий соус – 1 ст. л.
  • Гострий перець, паприка, коріандр, сіль – за смаком

Спосіб приготування

  1. Соєве м'ясо відварити впродовж 10 хвилин.
  2. Злити воду і віджати м'ясо, дати охолонути.
  3. Змішати всі інгредієнти, що залишилися, із соєю. Соусу має бути стільки, щоб він покривав шматочки.
  4. Викласти в форму і запікати 30-40 хвилин за 180 градусів.
  5. За бажанням під соєве м'ясо можна покласти картоплю, тоді час запікання трохи збільшиться.

Соєве м'ясо з кабачком

Фото: instagram.com/veggy_mash/

Інгредієнти

  • Кабачки – 2 шт.
  • Мелений часник – 1 ч. л.
  • Соєве м'ясо – півтори упаковки
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Соєвий соус, бальзамічний оцет – по 2 ст. л.
  • Копчена паприка – 1 ч. л.
  • Мелені часник і коріандр – по 1/2 ч. л.

Спосіб приготування

  1. Залити соєве м'ясо окропом, додати 1 ст. ложку соєвого соусу і відставити на час в бік.
  2. У глибокій сковороді на сильному вогні обсмажити нарізані брусочками кабачки до золотистої скоринки і потрібної вам м'якості. Якщо потрібно, додайте трохи олії.
  3. Змішати оцет, часник, сіль. Додати цю суміш у кабачки і перемішати. Перекласти кабачки в окрему ємність.
  4. Із соєвого м'яса злити воду і злегка віджати. Просушити на розігрітій сковороді.
  5. Нарізати цибулю тонкими півкільцями і відправити в сковороду. Туди ж додати трохи олії.
  6. Тушкувати на середньому вогні 3-4 хвилини, постійно помішуючи.
  7. Додати соєвий соус, бальзамічний оцет і всі спеції.
  8. Перемішати і готувати, доки вся рідина не випарується.
  9. З'єднати кабачки і м'ясо, зверху посипати кунжутним насінням.

Тут дізнаєтеся, як правильно вибирати соєвий соус і в яку їжу його краще додавати.

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