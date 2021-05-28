7 неожиданных блюд с соевым мясом – от соуса для макарон до голубцов

Это мясо прекрасно сочетается практически со всем, а по вкусу не уступает обычному

Соевое мясо по-испански Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/

Соевое мясо переживает вторую волну популярности. В 90-е его ели, в основном от безысходности, сегодня его едят те, кто придерживается зожа или вообще решил отказаться от пищи животного происхождения. Если кто помнит, то соевое мясо – очень достойное по вкусу и сочетается с любыми овощами. Оно быстро готовится и хорошо насыщает. Так что эти 7 блюд могут вполне дополнить полезный семейный ужин.

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Соевое мясо с овощами

Фото: instagram.com/vegblog_marina/

Ингредиенты

Соевое мясо – 150 г

Стручковая фасоль – 300 г

Морковь – 3 шт.

Йогурт – 200 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

На 15 минут залить соевое мясо теплой водой. Нарезать морковь кольцами. В сотейнике с водой потушить овощи до полуготовности. Залить 100 г йогурта. Тушить 25 минут. Выложить овощи к мясу, добавить йогурт и специи. Протушить несколько минут.

Соевое мясо по-испански

Фото: instagram.com/recipe_zozh_pp/



Ингредиенты

Соевое мясо – 200 г

Соевый соус – 2 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Половина луковицы

Морковь – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Овощной бульон – 200 г

Мука – 3 ст. л.

Томатная паста – 2 ст. л.

Замороженный горошек – 100 г

Специи, лавровый лист, соль, перец – по вкусу

Красное вино сухое – 50 мл

Способ приготовления

Замочить соевое мясо в горячей воде и добавить 1 столовую ложку соевого соуса. Слить и отставить в сторону. Добавить чеснок, лук, морковь и картофель в большую кастрюлю. Добавить немного воды и готовить 5 минут, постоянно помешивая. Добавить муку и готовить еще минуту. Добавить вино и готовить несколько минут. Добавить бульон и томатную пасту. Перемешать и довести до кипения. Добавить 1 столовую ложку соевого соуса, соевое мясо, лавровый лист, перец и соль. Перемешать, накрыть и тушить примерно 20 минут. Добавить замороженный горошек и готовить еще минут 10 (или пока овощи не будут готовы).

Соевое мясо по-корейски

Фото: instagram.com/elena__zhitnikova/

Ингредиенты

Морковь – 0,5 кг

Соевое мясо – 100 г

Сахар – 2-3 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Кориандр – 1 ч. л.

Перец острый – 1 ч. л.

Имбирь – 0,5 ч. л.

Уксус 70% – 1,5 ч. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Масло кунжутное – 1 ч. л.

Чеснок – 4-5 зуб.

Кунжут для подачи

Способ приготовления

Замочить соевое мясо в кипятке на 10 минут. Морковь натереть на терке для корейской моркови, добавить соль, сахар и хорошенько размять руками до появления сока. Мясо нарезать соломкой и отправить к моркови. Остальные ингредиенты смешать вместе и прогреть в микроволновке около минуты. После заправить салат и дать немного настояться. После по желанию можно добавить соль, сахар или уксус.

Голубцы с соевым мясом

Фото: instagram.com/lovebroccoly/

Ингредиенты

Соевое мясо – 100 г

Рис отваренный – 200 г

Небольшой пучок зелени – укроп, кинза⁣⁣⠀

Соевый соус – 3 ст. л.

Капустные листья

Лук, морковь – по 1 шт.

Соль, перец, специи – по вкусу⁣⁣⠀

Для соуса

Имбирь свежий натертый или мелко порезанный – 1 ст. л⁣⁣.⠀

Помидор, острый перец – по 1 шт.

Половинка болгарского перца⁣⁣⠀

Томатная паста – 2 ст. л.

Овощной бульон – 200 г

Специи – по вкусу⁣⁣⠀

Способ приготовления

Соевое мясо залить кипятком, добавить соевый соус, измельченную зелень, специи. Оставить на 2 часа.⁣⁣⠀ Отварить капустные листья в воде до полуготовности. ⁣⁣Мясо отжать от маринада. Маринад не выливать. Измельчить в блендере. Добавить к мясу половину моркови, натертой на мелкой терке, мелко нарезанную половину луковицы, соль, перец, рис.⁣⁣⠀ Сформировать голубцы. Сложить в сковороду. Соединить все ингредиенты для соуса, залить голубцы. Тушить до готовности на медленном огне.

Макароны по-флотски с соевым фаршем

Фото: instagram.com/vegetarian_vegfood/

Ингредиенты

Макароны – 200 г

Соевый фарш – 50 г

Лук – 50 г

Томатная паста – 30 г

Соевый соус – 1 ст. л.

Помидор – 200 г

Специи – по вкусу

Способ приготовления

Фарш замочить в кипятке на 15 минут, промыть, отжать. Добавить специи, соевый соус. Оставить мариноваться на 30 минут. Макароны отварить, обжарить фарш, томатную пасту и лук на сковороде. Добавить натертый на крупной терке помидор без кожицы, посолить и тушить 5 минут. Фарш соединить с макаронами, перемешать.

Запеченное соевое мясо

Фото: instagram.com/baker_vegan/

Ингредиенты

Пачка соевого мяса

Майонез – 3-5 ст. л.

Острый кетчуп – 2 ст. л.

Соевый соус – 1 ст. л.

Острый перец, паприка, кориандр, соль – по вкусу

Способ приготовления

Соевое мясо отварить в течение 10 минут. Слить воду и отжать мясо, дать остыть. Смешать все оставшиеся ингредиенты с соей. Соуса должно быть столько, чтобы он обволакивал кусочки. Выложить в форму и запекать 30-40 минут при 180 градусах. По желанию под соевое мясо можно положить картофель, тогда время запекания немного увеличится.

Соевое мясо с кабачком

Фото: instagram.com/veggy_mash/

Ингредиенты

Кабачки – 2 шт.

Молотый чеснок – 1 ч. л.

Соевое мясо – полторы упаковки

Лук репчатый – 1 шт.

Соевый соус, бальзамический уксус – по 2 ст. л.

Копченая паприка – 1 ч. л.

Молотые чеснок и кориандр – по 1/2 ч. л.

Способ приготовления

Залить соевое мясо кипятком , добавить 1 ст. ложку соевого соуса и отставить на время в сторону. В глубокой сковороде на сильном огне обжарить нарезанные брусочками кабачки до золотистой корочки и нужной вам мягкости. Если нужно, добавьте немного масла. Смешать уксус, чеснок, соль. Добавить эту смесь в кабачки и перемешать. Переложить кабачки в отдельную емкость. С соевого мяса слить воду и слегка отжать. Просушить на разогретой сковороде. Нарезать лук тонкими полукольцами и отправить в сковороду. Туда же добавить немного масла. Тушить на среднем огне 3-4 минуты, постоянно помешивая. Добавить соевый соус, бальзамический уксус и все специи. Перемешать и готовить, пока вся жидкость не испарится. Соединить кабачки и мясо, сверху посыпать кунжутными семечками.

Здесь узнаете, как правильно выбирать соевый соус и в какую еду его лучше добавлять.

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