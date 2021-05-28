7 неожиданных блюд с соевым мясом – от соуса для макарон до голубцов
Это мясо прекрасно сочетается практически со всем, а по вкусу не уступает обычному
Соевое мясо переживает вторую волну популярности. В 90-е его ели, в основном от безысходности, сегодня его едят те, кто придерживается зожа или вообще решил отказаться от пищи животного происхождения. Если кто помнит, то соевое мясо – очень достойное по вкусу и сочетается с любыми овощами. Оно быстро готовится и хорошо насыщает. Так что эти 7 блюд могут вполне дополнить полезный семейный ужин.
В календаре праздников мая найдете самые лучшие идеи для удачных подарков.
Соевое мясо с овощами
Ингредиенты
- Соевое мясо – 150 г
- Стручковая фасоль – 300 г
- Морковь – 3 шт.
- Йогурт – 200 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- На 15 минут залить соевое мясо теплой водой. Нарезать морковь кольцами.
- В сотейнике с водой потушить овощи до полуготовности. Залить 100 г йогурта. Тушить 25 минут.
- Выложить овощи к мясу, добавить йогурт и специи. Протушить несколько минут.
Соевое мясо по-испански
Ингредиенты
- Соевое мясо – 200 г
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Чеснок – 2 зуб.
- Половина луковицы
- Морковь – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Овощной бульон – 200 г
- Мука – 3 ст. л.
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Замороженный горошек – 100 г
- Специи, лавровый лист, соль, перец – по вкусу
- Красное вино сухое – 50 мл
Способ приготовления
- Замочить соевое мясо в горячей воде и добавить 1 столовую ложку соевого соуса. Слить и отставить в сторону.
- Добавить чеснок, лук, морковь и картофель в большую кастрюлю. Добавить немного воды и готовить 5 минут, постоянно помешивая.
- Добавить муку и готовить еще минуту. Добавить вино и готовить несколько минут.
- Добавить бульон и томатную пасту. Перемешать и довести до кипения.
- Добавить 1 столовую ложку соевого соуса, соевое мясо, лавровый лист, перец и соль. Перемешать, накрыть и тушить примерно 20 минут.
- Добавить замороженный горошек и готовить еще минут 10 (или пока овощи не будут готовы).
Соевое мясо по-корейски
Ингредиенты
- Морковь – 0,5 кг
- Соевое мясо – 100 г
- Сахар – 2-3 ч. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Кориандр – 1 ч. л.
- Перец острый – 1 ч. л.
- Имбирь – 0,5 ч. л.
- Уксус 70% – 1,5 ч. л.
- Масло растительное – 2 ст. л.
- Масло кунжутное – 1 ч. л.
- Чеснок – 4-5 зуб.
- Кунжут для подачи
Способ приготовления
- Замочить соевое мясо в кипятке на 10 минут. Морковь натереть на терке для корейской моркови, добавить соль, сахар и хорошенько размять руками до появления сока.
- Мясо нарезать соломкой и отправить к моркови.
- Остальные ингредиенты смешать вместе и прогреть в микроволновке около минуты. После заправить салат и дать немного настояться.
- После по желанию можно добавить соль, сахар или уксус.
Голубцы с соевым мясом
Ингредиенты
- Соевое мясо – 100 г
- Рис отваренный – 200 г
- Небольшой пучок зелени – укроп, кинза⠀
- Соевый соус – 3 ст. л.
- Капустные листья
- Лук, морковь – по 1 шт.
- Соль, перец, специи – по вкусу⠀
Для соуса
- Имбирь свежий натертый или мелко порезанный – 1 ст. л.⠀
- Помидор, острый перец – по 1 шт.
- Половинка болгарского перца⠀
- Томатная паста – 2 ст. л.
- Овощной бульон – 200 г
- Специи – по вкусу⠀
Способ приготовления
- Соевое мясо залить кипятком, добавить соевый соус, измельченную зелень, специи. Оставить на 2 часа.⠀
- Отварить капустные листья в воде до полуготовности.
- Мясо отжать от маринада. Маринад не выливать. Измельчить в блендере. Добавить к мясу половину моркови, натертой на мелкой терке, мелко нарезанную половину луковицы, соль, перец, рис.⠀
- Сформировать голубцы. Сложить в сковороду.
- Соединить все ингредиенты для соуса, залить голубцы. Тушить до готовности на медленном огне.
Читайте также:Голубцы из молодой капусты – быстрый и вкусный рецепт
Макароны по-флотски с соевым фаршем
Ингредиенты
- Макароны – 200 г
- Соевый фарш – 50 г
- Лук – 50 г
- Томатная паста – 30 г
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Помидор – 200 г
- Специи – по вкусу
Способ приготовления
- Фарш замочить в кипятке на 15 минут, промыть, отжать. Добавить специи, соевый соус. Оставить мариноваться на 30 минут.
- Макароны отварить, обжарить фарш, томатную пасту и лук на сковороде.
- Добавить натертый на крупной терке помидор без кожицы, посолить и тушить 5 минут.
- Фарш соединить с макаронами, перемешать.
Запеченное соевое мясо
Ингредиенты
- Пачка соевого мяса
- Майонез – 3-5 ст. л.
- Острый кетчуп – 2 ст. л.
- Соевый соус – 1 ст. л.
- Острый перец, паприка, кориандр, соль – по вкусу
Способ приготовления
- Соевое мясо отварить в течение 10 минут.
- Слить воду и отжать мясо, дать остыть.
- Смешать все оставшиеся ингредиенты с соей. Соуса должно быть столько, чтобы он обволакивал кусочки.
- Выложить в форму и запекать 30-40 минут при 180 градусах.
- По желанию под соевое мясо можно положить картофель, тогда время запекания немного увеличится.
Соевое мясо с кабачком
Ингредиенты
- Кабачки – 2 шт.
- Молотый чеснок – 1 ч. л.
- Соевое мясо – полторы упаковки
- Лук репчатый – 1 шт.
- Соевый соус, бальзамический уксус – по 2 ст. л.
- Копченая паприка – 1 ч. л.
- Молотые чеснок и кориандр – по 1/2 ч. л.
Способ приготовления
- Залить соевое мясо кипятком , добавить 1 ст. ложку соевого соуса и отставить на время в сторону.
- В глубокой сковороде на сильном огне обжарить нарезанные брусочками кабачки до золотистой корочки и нужной вам мягкости. Если нужно, добавьте немного масла.
- Смешать уксус, чеснок, соль. Добавить эту смесь в кабачки и перемешать. Переложить кабачки в отдельную емкость.
- С соевого мяса слить воду и слегка отжать. Просушить на разогретой сковороде.
- Нарезать лук тонкими полукольцами и отправить в сковороду. Туда же добавить немного масла.
- Тушить на среднем огне 3-4 минуты, постоянно помешивая.
- Добавить соевый соус, бальзамический уксус и все специи.
- Перемешать и готовить, пока вся жидкость не испарится.
- Соединить кабачки и мясо, сверху посыпать кунжутными семечками.
Здесь узнаете, как правильно выбирать соевый соус и в какую еду его лучше добавлять.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное