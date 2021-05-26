7 рецептів картопляних зраз із традиційними та найнесподіванішими начинками

Крім капусти і грибів, у зразах смакуватимуть яловича печінка і сир

Зрази з капустою Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Зрази – дуже актуальна їжа в картопляне міжсезоння. Тобто зараз ми переключилися на молоду картоплю, яку варимо і запікаємо, а от стару можна використовувати за одним з її найсмачніших призначень. У цій добірці – 7 рецептів зраз. І не тільки з грибами і капустою, а й з фаршем, курячим філе, яловичою печінкою і навіть сиром.

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Зрази із сиром

Фото: instagram.com/legkogotovit/

Інгредієнти

300 г – картопляне пюре

1 шт. – яйце

50 г – сир

4-5 ст. л. – борошно

сіль, спеції, зелень – за смаком

Спосіб приготування

Змішати пюре з яйцем, спеціями, зеленню. Якщо тісто рідке, додати борошна. Сир нарізати на невеликі шматочки. Сформувати шайбочки, всередину покласти сир, заліпити тісто. Обваляти в борошні та смажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з двох боків.

Зрази з капустою

Фото: instagram.com/vegmarin/

Інгредієнти для тіста

500 – г вареної картоплі

50 г – цільнозернового пшеничного борошна

гранульований часник

спеції для картоплі

сіль, перець

Для начинки

400 г – білокачанної капусти

по 1 шт. – цибулі, моркви

лаврове листя, сіль, перець

1 ст. л. – олії

Спосіб приготування

Дрібно нашатковану капусту, натерту моркву, нарізану цибулю тушкувати на олії. Додати лаврове листя, сіль, перець і воду за необхідності. Тушкувати до готовності. Для тіста охолоджену картоплю перетворити в пюре. Додати всі інші інгредієнти і замісити тісто. Тісто виходить досить м'яке і трохи прилипає до рук. На робочу поверхню насипати борошно. Відокремити невеликий шматочок тіста, обваляти в борошні, притиснути долонею так, щоб вийшов млинець. У центр покласти столову ложку начинки, защипнути краї і сформувати зраз овальної форми. Обсмажити на олії з двох боків.

Горохово-картопляні зрази з грибами

Фото: instagram.com/ochen_vkysnaya_kotleta/

Інгредієнти для тіста

400 г – горох

300 г – картопля

1 ч. л. – сіль

Для начинки

300 г – гриби

1 шт. – цибуля ріпчаста

2 зуб. – часник

3 ст. л. – олія

сіль, перець – за смаком

Для соусу

1 ст. л. – пшеничне борошно

100 г – гриби

сіль, мускатний горіх мелений, зелень – за смаком

300 мл – молоко рисове (обо овочевий бульйон)

Спосіб приготування

Горох промити і замочити в холодній воді на ніч. Відварити в підсоленій воді до стану густого пюре. Картоплю також відварити, потовкти. Обидва пюре з'єднати і перемішати, за необхідності посолити. Остудити. Цибулю і гриби нарізати дрібними кубиками й обсмажити до золотистого кольору. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Обсмажити ще близько хвилини. З 2 столових ложок пюре сформувати корж. В середину покласти 1 ст. л. начинки. Сформувати зрази. Тісто можна посипати борошном, щоб не липло до рук. Обсмажити зрази з двох боків. Для соусу гриби нарізати на невеликі шматочки, злегка обсмажити, додати 1 ст. л. без гірки борошна, перемішати і додати рослинне молоко, замість молока можна використовувати просто воду або овочевий бульйон. Розмішати, посолити і додати мускатний горіх. Проварити на невеликому вогні близько хвилини, якщо соус дуже сильно загусне, можна додати ще рідини. Полити зрази соусом і посипати зеленню.

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Картопляні зрази з фаршем

Фото: instagram.com/alfgalina1803/

Інгредієнти

6 шт. – середнього картоплі

200 г – фаршу (свинина, курка)

1 шт. – яйцо

3 ст. л. – борошна

сіль – за смаком

Спосіб приготування

Обсмажити фарш на 2-3 столових ложках олії, перекласти в миску. Відварити картоплю, перетворити на пюре, охолодити. Додати в картопля яйце і борошно, вимісити однорідне картопляне тісто-пюре. Сформувати коржі. У центр кожного викласти фарш, сформувати зрази і обваляти в борошні. Обсмажити до золотистої скоринки з двох боків.

Зрази з куркою

Фото: instagram.com/yammy_recepts/

Інгредієнти

900 г – картопля

400 г – куряче філе

1 шт. – яйце

2 ш. – цибуля

3 ст. л. – борошно пшеничне

100 г – сухарі панірувальні

сіль, перець, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Очищену картоплю відварити 20 хвилин з моменту закипання. Цибулю і куряче філе порізати дрібно. Обсмажити цибулю і м'ясо до повної готовності. Картоплю перетворити на пюре, остудити і вбити яйце, перемішати. Додати борошно і перемішати, доки тісто не стане зручним для формування зраз. У смажене м'ясо з цибулею додати дрібку перцю, перекрутити його через м'ясорубку двічі. Сформувати зрази і обваляти в панірувальних сухарях з усіх боків. Смажити до золотистої скоринки.

Зрази з печінкою

Фото: instagram.com/__helena__86/

Інгредієнти

750 г – картоплі

1 шт. – яйце

50 г – сиру

50 г – борошна пшеничного цільнозернового

Для паштету

500 г – яловичої печінки

2 шт. – морквини

1 шт. – цибуля

лаврове листя, спеції – за смаком

2 зуб. – часнику

Спосіб приготування

Цибулю і моркву подрібнити і обсмажити на краплі олії. Додати води і протушкувати. Печінку відварити з лавровим листям і перцем 20 хвилин. Додати до овочів і залити половиною бульйону. Протушкувати все разом 15 хвилин. Остудити і подрібнити блендером. Відварити картоплю в мундирі. Очистити і подрібнити м'ясорубкою. Додати яйце, тертий сир, спеції. Перемішати. Додати борошно, замісити тісто і сформувати зрази з начинкою. Відправити в холодильник на 30 хвилин. Смажити до готовності.

Зрази з картопляного пюре з грибною начинкою

Зрази з картоплею та грибами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

6-8 картоплин

300 г печериць

2 середні цибулини

3-4 ст. л. борошна

2 яйця

1 зубчик часнику

1 лаврове листя

3-4 горошини духмяного перцю

4-5 горошин чорного перцю

зелень

2 ч. л. солі (або за смаком)

1 ч. л. чорного меленого перцю

4-5 ст. л. рафінованої олії

Спосіб приготування

Печериці помити і нарізати соломкою. Розігріти сковороду без олії і додати гриби. Смажити їх на середньому вогні, доки вся рідина не випарується. Цибулю почистити і дрібно нарізати. Додати його в сковороду разом з маслом і зеленню. Посолити і поперчити. Смажити, поки цибуля не стане м'яким. Остудити. Очищену картоплю нарізати кубиками і залити холодною водою, додати сіль, часник, лаврове листя і перець горошком. Відварити до готовності і прибрати спеції. Готову картоплю розім'яти в пюре. Додати сіль, трохи олії та столову ложку борошна. Ретельно перемішати. З двох столових ложок пюре зробити корж, покласти в центр столову ложку начинки. Сформувати зрази і обваляти в борошні. Обсмажити зрази на сковороді з олією до золотистого кольору.

Тут дізнаєтеся 3 важливих правила для відвареної молодої картоплі.

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