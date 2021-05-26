7 рецептів картопляних зраз із традиційними та найнесподіванішими начинками
Крім капусти і грибів, у зразах смакуватимуть яловича печінка і сир
Зрази – дуже актуальна їжа в картопляне міжсезоння. Тобто зараз ми переключилися на молоду картоплю, яку варимо і запікаємо, а от стару можна використовувати за одним з її найсмачніших призначень. У цій добірці – 7 рецептів зраз. І не тільки з грибами і капустою, а й з фаршем, курячим філе, яловичою печінкою і навіть сиром.
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Зрази із сиром
Інгредієнти
- 300 г – картопляне пюре
- 1 шт. – яйце
- 50 г – сир
- 4-5 ст. л. – борошно
- сіль, спеції, зелень – за смаком
Спосіб приготування
- Змішати пюре з яйцем, спеціями, зеленню. Якщо тісто рідке, додати борошна.
- Сир нарізати на невеликі шматочки.
- Сформувати шайбочки, всередину покласти сир, заліпити тісто.
- Обваляти в борошні та смажити на розігрітій олії до золотистої скоринки з двох боків.
Зрази з капустою
Інгредієнти для тіста
- 500 – г вареної картоплі
- 50 г – цільнозернового пшеничного борошна
- гранульований часник
- спеції для картоплі
- сіль, перець
Для начинки
- 400 г – білокачанної капусти
- по 1 шт. – цибулі, моркви
- лаврове листя, сіль, перець
- 1 ст. л. – олії
Спосіб приготування
- Дрібно нашатковану капусту, натерту моркву, нарізану цибулю тушкувати на олії. Додати лаврове листя, сіль, перець і воду за необхідності. Тушкувати до готовності.
- Для тіста охолоджену картоплю перетворити в пюре. Додати всі інші інгредієнти і замісити тісто. Тісто виходить досить м'яке і трохи прилипає до рук.
- На робочу поверхню насипати борошно. Відокремити невеликий шматочок тіста, обваляти в борошні, притиснути долонею так, щоб вийшов млинець. У центр покласти столову ложку начинки, защипнути краї і сформувати зраз овальної форми.
- Обсмажити на олії з двох боків.
Горохово-картопляні зрази з грибами
Інгредієнти для тіста
- 400 г – горох
- 300 г – картопля
- 1 ч. л. – сіль
Для начинки
- 300 г – гриби
- 1 шт. – цибуля ріпчаста
- 2 зуб. – часник
- 3 ст. л. – олія
- сіль, перець – за смаком
Для соусу
- 1 ст. л. – пшеничне борошно
- 100 г – гриби
- сіль, мускатний горіх мелений, зелень – за смаком
- 300 мл – молоко рисове (обо овочевий бульйон)
Спосіб приготування
- Горох промити і замочити в холодній воді на ніч. Відварити в підсоленій воді до стану густого пюре. Картоплю також відварити, потовкти. Обидва пюре з'єднати і перемішати, за необхідності посолити. Остудити.
- Цибулю і гриби нарізати дрібними кубиками й обсмажити до золотистого кольору. Додати подрібнений часник, сіль і перець. Обсмажити ще близько хвилини.
- З 2 столових ложок пюре сформувати корж. В середину покласти 1 ст. л. начинки. Сформувати зрази. Тісто можна посипати борошном, щоб не липло до рук.
- Обсмажити зрази з двох боків.
- Для соусу гриби нарізати на невеликі шматочки, злегка обсмажити, додати 1 ст. л. без гірки борошна, перемішати і додати рослинне молоко, замість молока можна використовувати просто воду або овочевий бульйон. Розмішати, посолити і додати мускатний горіх. Проварити на невеликому вогні близько хвилини, якщо соус дуже сильно загусне, можна додати ще рідини.
- Полити зрази соусом і посипати зеленню.
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Картопляні зрази з фаршем
Інгредієнти
- 6 шт. – середнього картоплі
- 200 г – фаршу (свинина, курка)
- 1 шт. – яйцо
- 3 ст. л. – борошна
- сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Обсмажити фарш на 2-3 столових ложках олії, перекласти в миску.
- Відварити картоплю, перетворити на пюре, охолодити.
- Додати в картопля яйце і борошно, вимісити однорідне картопляне тісто-пюре.
- Сформувати коржі. У центр кожного викласти фарш, сформувати зрази і обваляти в борошні.
- Обсмажити до золотистої скоринки з двох боків.
Зрази з куркою
Інгредієнти
- 900 г – картопля
- 400 г – куряче філе
- 1 шт. – яйце
- 2 ш. – цибуля
- 3 ст. л. – борошно пшеничне
- 100 г – сухарі панірувальні
- сіль, перець, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Очищену картоплю відварити 20 хвилин з моменту закипання.
- Цибулю і куряче філе порізати дрібно. Обсмажити цибулю і м'ясо до повної готовності.
- Картоплю перетворити на пюре, остудити і вбити яйце, перемішати. Додати борошно і перемішати, доки тісто не стане зручним для формування зраз.
- У смажене м'ясо з цибулею додати дрібку перцю, перекрутити його через м'ясорубку двічі.
- Сформувати зрази і обваляти в панірувальних сухарях з усіх боків.
- Смажити до золотистої скоринки.
Зрази з печінкою
Інгредієнти
- 750 г – картоплі
- 1 шт. – яйце
- 50 г – сиру
- 50 г – борошна пшеничного цільнозернового
Для паштету
- 500 г – яловичої печінки
- 2 шт. – морквини
- 1 шт. – цибуля
- лаврове листя, спеції – за смаком
- 2 зуб. – часнику
Спосіб приготування
- Цибулю і моркву подрібнити і обсмажити на краплі олії. Додати води і протушкувати.
- Печінку відварити з лавровим листям і перцем 20 хвилин. Додати до овочів і залити половиною бульйону. Протушкувати все разом 15 хвилин. Остудити і подрібнити блендером.
- Відварити картоплю в мундирі. Очистити і подрібнити м'ясорубкою. Додати яйце, тертий сир, спеції. Перемішати.
- Додати борошно, замісити тісто і сформувати зрази з начинкою. Відправити в холодильник на 30 хвилин.
- Смажити до готовності.
Зрази з картопляного пюре з грибною начинкою
Інгредієнти
- 6-8 картоплин
- 300 г печериць
- 2 середні цибулини
- 3-4 ст. л. борошна
- 2 яйця
- 1 зубчик часнику
- 1 лаврове листя
- 3-4 горошини духмяного перцю
- 4-5 горошин чорного перцю
- зелень
- 2 ч. л. солі (або за смаком)
- 1 ч. л. чорного меленого перцю
- 4-5 ст. л. рафінованої олії
Спосіб приготування
- Печериці помити і нарізати соломкою. Розігріти сковороду без олії і додати гриби. Смажити їх на середньому вогні, доки вся рідина не випарується.
- Цибулю почистити і дрібно нарізати. Додати його в сковороду разом з маслом і зеленню. Посолити і поперчити. Смажити, поки цибуля не стане м'яким. Остудити.
- Очищену картоплю нарізати кубиками і залити холодною водою, додати сіль, часник, лаврове листя і перець горошком. Відварити до готовності і прибрати спеції.
- Готову картоплю розім'яти в пюре. Додати сіль, трохи олії та столову ложку борошна. Ретельно перемішати.
- З двох столових ложок пюре зробити корж, покласти в центр столову ложку начинки. Сформувати зрази і обваляти в борошні.
- Обсмажити зрази на сковороді з олією до золотистого кольору.
Тут дізнаєтеся 3 важливих правила для відвареної молодої картоплі.
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