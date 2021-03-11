Лінива вечеря: 3 рецепти для всієї родини
Ця смачна їжа не забере багато часу і сил
Вечеря – це те, що не має забирати багато часу і, безумовно, бути смачним. Якщо є завдання нагодувати свою родину саме такою їжею, а не просто смачним супом, скористайтеся цими рецептами. Нижче знайдете рецепт курячого філе в кокосовому молоці, картоплі по-французьки і макаронів лумаконі з м'ясною і сирною начинкою.
У нашому календарі свят березня знайдете варіанти для подарунків рідним.
Куряче філе в кокосовому молоці
Інгредієнти
- Куряче філе – 2 шт.
- Цибуля – 1/2
- Часник – 2 зуб.
- Курячий бульйон – 200 мл
- Лайм – 1/2
- Коричневий цукор – 2 ч. л.
- Кокосове молоко – 250 мл
- Кінза – пучок
- Оливкова олія і вершкове масло
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Куряче філе розрізати уздовж навпіл. Можна його злегка відбити. Посолити, поперчити з двох боків.
- Цибулю дрібно нашаткувати. Натерти цедру лайма і вичавити сік.
- У сковороді розігріти оливкову олію і вершкове масло й обсмажити філе на високому вогні по 1 хвилині з кожного боку.
- Прибрати філе на тарілку.
- Зменшити вогонь до середнього і додати в сковороду цибулю. Коли вона стане м'якою, вичавити часник.
- Обсмажити до приємного запаху часнику. Додати цукор, влити бульйон.
- Коли він закипить, додати сік і цедру лайма. Дати покипіти 5 хвилин.
- Влити кокосове молоко і готувати 5 хвилин на повільному вогні, доки не загусне. Посолити, поперчити за смаком.
- Наприкінці додати куряче філе і дати йому дійти в соусі 2-4 хвилини.
- Вимкнути вогонь і додати рубану кінзу.
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Картопля по-французьки зі свининою
Інгредієнти
- Картопля – 600 г
- Свинина – 500 г
- Цибуля – 1 шт.
- Твердий сир – 300 г
- Майонез – 150 г
- Спеції – за смаком
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Спосіб приготування
- М'ясо нарізати на тонкі довгі шматочки. Натерти сіллю, часником, спеціями для м'яса. Дати настоятися 15 хвилин.
- Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Картоплю нарізати кільцями. Сир натерти на дрібній тертці.
- Змастити олією ємність для випікання, викласти м'ясо, потім половину цибулі, додати половину майонезу.
- Розподілити по м'ясу. Викласти шар картоплі, посолити, поперчити, викласти цибулю.
- Розподілити майонез, що залишився. Зверху посипати тертим сиром і поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 50 хвилин.
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Лумаконі із сирною чи м'ясною начинкою
Інгредієнти
- Макарони лумаконі – 250 г
- Томатна паста – 100 мл
- Вода – 300 мл
- Сир чеддер – 200 г сиру
Для м'ясної начинки
- Фарш (будь-який) – 200 г
- Цибуля – 1/2
- Морква – 1/2
- Спеції, сіль за смаком
Для сирної начинки
- Рикота – 250 г
- Шпинат – 100 г шпинат
- Спеції, сіль за смаком
Спосіб приготування
- Для м'ясної начинки обсмажити овочі й м'ясо. Можна додати трохи томатної пасти. Посолити, поперчити.
- Для сирної начинки розморозити шпинат, додати рикоту, спеції та сіль. Перемішати.
- Відварити лумаконі, дати стекти воді, викласти у форму.
- Начинити фаршем чи сирною начинкою. Залити водою і томатною пастою.
- Запікати 20 хвилин за 180 градусів. Прикрасити сиром.
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