Лінива вечеря: 3 рецепти для всієї родини

Ця смачна їжа не забере багато часу і сил

Вечеря – це те, що не має забирати багато часу і, безумовно, бути смачним. Якщо є завдання нагодувати свою родину саме такою їжею, а не просто смачним супом, скористайтеся цими рецептами. Нижче знайдете рецепт курячого філе в кокосовому молоці, картоплі по-французьки і макаронів лумаконі з м'ясною і сирною начинкою.

У нашому календарі свят березня знайдете варіанти для подарунків рідним.

Куряче філе в кокосовому молоці

Фото: instagram.com/madamevorger/

Інгредієнти

Куряче філе – 2 шт.

Цибуля – 1/2

Часник – 2 зуб.

Курячий бульйон – 200 мл

Лайм – 1/2

Коричневий цукор – 2 ч. л.

Кокосове молоко – 250 мл

Кінза – пучок

Оливкова олія і вершкове масло

Сіль перець

Спосіб приготування

Куряче філе розрізати уздовж навпіл. Можна його злегка відбити. Посолити, поперчити з двох боків. Цибулю дрібно нашаткувати. Натерти цедру лайма і вичавити сік. У сковороді розігріти оливкову олію і вершкове масло й обсмажити філе на високому вогні по 1 хвилині з кожного боку. Прибрати філе на тарілку. Зменшити вогонь до середнього і додати в сковороду цибулю. Коли вона стане м'якою, вичавити часник. Обсмажити до приємного запаху часнику. Додати цукор, влити бульйон. Коли він закипить, додати сік і цедру лайма. Дати покипіти 5 хвилин. Влити кокосове молоко і готувати 5 хвилин на повільному вогні, доки не загусне. Посолити, поперчити за смаком. Наприкінці додати куряче філе і дати йому дійти в соусі 2-4 хвилини. Вимкнути вогонь і додати рубану кінзу.

Картопля по-французьки зі свининою

Фото: instagram.com/cooking_maniak/

Інгредієнти

Картопля – 600 г

Свинина – 500 г

Цибуля – 1 шт.

Твердий сир – 300 г

Майонез – 150 г

Спеції – за смаком

Спосіб приготування

М'ясо нарізати на тонкі довгі шматочки. Натерти сіллю, часником, спеціями для м'яса. Дати настоятися 15 хвилин. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Картоплю нарізати кільцями. Сир натерти на дрібній тертці. Змастити олією ємність для випікання, викласти м'ясо, потім половину цибулі, додати половину майонезу. Розподілити по м'ясу. Викласти шар картоплі, посолити, поперчити, викласти цибулю. Розподілити майонез, що залишився. Зверху посипати тертим сиром і поставити в духовку, розігріту до 180 градусів, на 50 хвилин.

Лумаконі із сирною чи м'ясною начинкою

Фото: instagram.com/_julia_cook_/

Інгредієнти

Макарони лумаконі – 250 г

Томатна паста – 100 мл

Вода – 300 мл

Сир чеддер – 200 г сиру

Для м'ясної начинки

Фарш (будь-який) – 200 г

Цибуля – 1/2

Морква – 1/2

Спеції, сіль за смаком

Для сирної начинки

Рикота – 250 г

Шпинат – 100 г шпинат

Спеції, сіль за смаком

Спосіб приготування

Для м'ясної начинки обсмажити овочі й м'ясо. Можна додати трохи томатної пасти. Посолити, поперчити. Для сирної начинки розморозити шпинат, додати рикоту, спеції та сіль. Перемішати. Відварити лумаконі, дати стекти воді, викласти у форму. Начинити фаршем чи сирною начинкою. Залити водою і томатною пастою. Запікати 20 хвилин за 180 градусів. Прикрасити сиром.

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