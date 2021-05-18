Голубці з молодої капусти – швидкий і смачний рецепт

Для начинки візьміть змішаний фарш, так смачніше

Фото: instagram.com/_olga_korotina_recept/

Ясна річ, найсмачніша молода капуста у всіляких салатах. Ну а якщо з неї приготувати свої улюблені голубці – вони вийдуть ніжнішими. Листя для таких голубців не треба відварювати, можна скласти в пакет і відправити на 2 хвилини в мікрохвильову піч, увімкнену на повну потужність. Нижче дізнаєтеся, як приготувати найсмачніші голубці з листя молодої капусти.

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Голубці з молодої капусти з фаршем

Інгредієнти для голубців

700 г листя молодої капусти

1,2 кг змішаного фаршу

1 велика морква

2 середні цибулини

0,5 склянки рису

Сіль, перець, спеції – за смаком

1 пучок зелені (кріп, петрушка, зелена цибуля)

Олія

Для соусу

1 цибулина

1 морква

5-7 ст. л. сметани

4-5 ст. л. томатної пасти або 2 склянки томатного соку

Сіль, перець

Вода

Спосіб приготування

Молоду капусту помити, вирізати качан і зняти листи. Має вийти приблизно 700 г листя. Відварити листя в киплячій воді впродовж декількох хвилин, остудити і зрізати ножем товсті прожилки. Цибулю і моркву почистити. Цибулю дрібно нарізати, моркву натерти на дрібній тертці. Обсмажити овочі на олії до напівготовності. М'ясний фарш викласти в миску, додати обсмажені овочі, рис, зелень і добре перемішати. Потім фарш посолити, поперчити, додати спеції за смаком і ще раз добре перемішати. На край капустяного листя викласти порцію фаршу, краї загорнути всередину і згорнути рулетиком. У каструлю з товстим дном щільно, в два-три шари викласти голубці. Зверху розкласти нарізану півкільцями цибулю і терту на середній терці моркву. Потім додати сметану і томатну пасту. Посолити, поперчити, залити все водою, щоб повністю покривала овочі. Готувати голубці близько години після закипання води.

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