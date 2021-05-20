7 ароматних страв у горщику, які обов'язково варто спробувати
Їжа, приготована у такий спосіб, має особливий смак
Їжа, приготована в горщиках, – завжди успіх. Наприклад, свинина, яку треба знати, як правильно приготувати, в горщиках виходить неймовірною. Ну й ще один момент – подача їжі в такому от вигляді (в горщиках) – ефектна та апетитна. У цій добірці – 7 варіантів страв, які потрібно обов'язково спробувати.
Якщо ви шукаєте дуже неординарний і корисний подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.
Мисливські ковбаски з картоплею
Інгредієнти
- Картопля – 1 кг
- Мисливські ковбаски – 6 шт.
- Цибуля – 2 шт.
- Печериці – 200 г
- Сметана – 1 ст.
- Бульйон – 700 мл
- Солодка паприка – 1 ч. л.
- Олія
- Сіль, перець горошком, зелень, лаврове листя – за смаком
Спосіб приготування
- Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками і трохи обсмажити в олії.
- Цибулю дрібно порізати і обсмажити разом з грибами. Ковбаску порізати кружальцями.
- Покласти в горщики шарами: гриби з цибулею, мисливські ковбаски, картопля.
- Сметану змішати з бульйоном, посолити, поперчити і залити в горщики.
- Поставити в холодну духовку і готувати за температури 150 градусів близько години.
- Перед подачею посипати зеленню.
Пельмені з грибами в горщику
Інгредієнти
- Пельмені – 450 г ⠀
- Печериці – 6 шт.
- Цибуля – 1 шт. ⠀
- Вершки 10% – 100 мл ⠀
- Сир твердий – 70 г ⠀
- Майонез на вибір – 2 ст. л.
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Відварити пельмені в підсоленій воді до стану аль денте. ⠀
- Нарізати гриби і цибулю, підсмажити до золотавої скоринки. Злегка підсолити і поперчити. Натерти сир.
- Коли пельмені зварилися, а гриби присмажився, нагріти духовку до 180 градусів.
- У два горщики скласти шарами: пельмені, шар гриби/цибулю і так далі. Залити вершками.
- Викласти зверху майонез, присипати тертим сиром і спеціями. ⠀
- Поставити в добре розігріту до 180-200 градусів духовку на 20 хвилин або доки сир не перетвориться на золотаву скоринку. ⠀
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Куряче філе з грибами в горщику
Інгредієнти
- Цибуля ріпчаста – 2 шт.
- Печериці – 250 г
- Куряче філе – 1 шт.
- Сметана – 200 г
- Твердий сир – за смаком
- Сіль, спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Порізати цибулю півкільцями. Обсмажити на олії до прозорості.
- Крупно порізати печериці, додати до цибулі, обсмажити до готовності, посолити і додати приправи за смаком.
- Дрібно нарізати куряче філе, обсмажити на олії до зміни кольору на білий, посолити, додати спеції за смаком.
- Перекласти філе до цибулі з грибами, додати сметану, перемішати.
- Розкласти по горщикам, потерти зверху сир, накрити кришечками – відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
- Зняти кришки з горщиків, запікати ще 10 хвилин за 110 градусів.
Гречка з грибами в духовці
Інгредієнти
- Гречка – 150 г
- Гриби – 5 шт.
- Лаврове листя – 1 шт.
- Зубчик часнику – 1 шт.
- Лук – 1/4 шт.
- Морква – 1/2 шт.
- Олія – 1 ст. л.
Спосіб приготування
- Гречку перебрати, скласти на сковороду, додати лаврове листя. Смажити гречку потрібно тільки кілька хвилин, щоб вона підсохла.
- Нарізати цибулю невеликими кубиками, моркву натерти на тертці. Гриби розрізати на 4 частини. У горщик налити трохи води, додати зубчик часнику і відправити туди підсмажену гречку разом з лавровим листям, накрити горщик кришкою.
- У сковорідку налити олію, додати туди гриби, моркву і цибулю, також посолити і поперчити. Усе це добре перемішати.
- Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин.
М'ясо з картоплею в горщиках
Інгредієнти
- Свинина – 200 г
- Морква – 1 шт.
- Картопля – 2 шт.
- Цибуля ріпчаста – 0.5 шт.
- Вершки або бульйон – 50 мл
- Олія – для обсмажування
- Сіль за смаком
- Перець – за смаком
- Зелень петрушки
Спосіб приготування
- Картоплю і моркву почистити, нарізати великими кубиками.
- М'ясо нарізати шматочками такого ж розміру.
- Цибулю почистити і дрібно нарізати.
- Овочі обсмажити до напівготовності на олії і додати до них м'ясо. Смажити ще 5 хвилин.
- Посолити і поперчити, додати вершки або бульйон.
- Скласти все в керамічний горщик і відправити в духовку 15-20 хвилин за температури 200 градусів.
- Дістати з духовки і посипати дрібно нарізаною петрушкою.
Гречка зі свининою в горщику
Інгредієнти
- 500 г свинини
- 2 склянки гречки
- 1 морква
- 1 цибулина
- 1 зубчик часнику
- 50 г вершкового масла
- 2 ст. л. олії
- сіль, перець
- 1 лаврове листя
- 1 ст. л. мелених сушених грибів
Спосіб приготування
- Для початку добре промийте гречку.
- Свинину наріжте кубиками і поставте смажитися на олії. Перекладіть на тарілку.
- Цибулю і моркву почистіть і наріжте. Обсмажте в олії, в якому готувалася свинина.
- Викладіть у керамічні горщики м'ясо, зажарку і сиру гречку. Додайте мелені сушені гриби.
- Залийте водою, щоб вона покривала гречку. Додайте зубчики часнику, лаврове листя, сіль і перець. Зверху покладіть шматочок вершкового масла.
- Відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 35-40 хвилин.
Французький цибулевий суп класичний
Інгредієнти
- 800 мл бульйону
- 800 г цибулі
- 50 г вершкового масла
- 5-6 гілочок чебрецю або шавлії
- 120 г твердого сиру
- 6 скибочок багета
- Сіль за смаком
Спосіб приготування
- Почистити цибулю, помити і нарізати кожну цибулину тонкими чверть-кільцями.
- У сотейнику на невеликому вогні розтопити вершкове масло і викласти нарізану цибулю. Обсмажити його на дуже слабкому вогні 30 хвилин – за цей час він має зменшитися в обсязі і придбати карамельний відтінок.
- Влити один стакан бульйону і додати листочки чебрецю або шавлії. Варити, постійно помішуючи, дпоки бульйон практично повністю не випарується. Потім влити бульйон і варити суп на середньому вогні – до густоти на ваш смак.
- Наприкінці посолити і поперчити суп, за бажанням влити трохи білого сухого вина. Вимкнути.
- Накрити суп кришкою і дати йому постояти 15 хвилин.
- Натерти сир, нарізати багет скибочками і підсушити на сухій сковороді.
- Розлити суп по порційних горщиках, присипати кожен сиром, поверх сиру викласти скибочки підсушеного багета, а зверху – знову сир.
- Відправити горщики з цибульним супом у розігріту до 180 градусів духовку і запікати, доки сир не розплавиться.
- Дістати суп з духовки і одразу ж подавати.
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