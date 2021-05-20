7 ароматних страв у горщику, які обов'язково варто спробувати

Їжа, приготована у такий спосіб, має особливий смак

Фото: instagram.com/minskpodsousom/

Їжа, приготована в горщиках, – завжди успіх. Наприклад, свинина, яку треба знати, як правильно приготувати, в горщиках виходить неймовірною. Ну й ще один момент – подача їжі в такому от вигляді (в горщиках) – ефектна та апетитна. У цій добірці – 7 варіантів страв, які потрібно обов'язково спробувати.

Якщо ви шукаєте дуже неординарний і корисний подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Мисливські ковбаски з картоплею

Фото: instagram.com/niznekamsk_recepti_menu/

Інгредієнти

Картопля – 1 кг

Мисливські ковбаски – 6 шт.

Цибуля – 2 шт.

Печериці – 200 г

Сметана – 1 ст.

Бульйон – 700 мл

Солодка паприка – 1 ч. л.

Олія

Сіль, перець горошком, зелень, лаврове листя – за смаком

Спосіб приготування

Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками і трохи обсмажити в олії. Цибулю дрібно порізати і обсмажити разом з грибами. Ковбаску порізати кружальцями. Покласти в горщики шарами: гриби з цибулею, мисливські ковбаски, картопля. Сметану змішати з бульйоном, посолити, поперчити і залити в горщики. Поставити в холодну духовку і готувати за температури 150 градусів близько години. Перед подачею посипати зеленню.

Пельмені з грибами в горщику

Фото: instagram.com/katty_joy.english/

Інгредієнти

Пельмені – 450 г ⠀

Печериці – 6 шт.

Цибуля – 1 шт. ⠀

Вершки 10% – 100 мл ⠀

Сир твердий – 70 г ⠀

Майонез на вибір – 2 ст. л.

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Відварити пельмені в підсоленій воді до стану аль денте. ⠀ Нарізати гриби і цибулю, підсмажити до золотавої скоринки. Злегка підсолити і поперчити. Натерти сир. Коли пельмені зварилися, а гриби присмажився, нагріти духовку до 180 градусів. У два горщики скласти шарами: пельмені, шар гриби/цибулю і так далі. Залити вершками. Викласти зверху майонез, присипати тертим сиром і спеціями. ⠀ Поставити в добре розігріту до 180-200 градусів духовку на 20 хвилин або доки сир не перетвориться на золотаву скоринку. ⠀

Читайте також: 10 обурливо смачних страв із сиром

Куряче філе з грибами в горщику

Фото: instagram.com/minskpodsousom/

Інгредієнти

Цибуля ріпчаста – 2 шт.

Печериці – 250 г

Куряче філе – 1 шт.

Сметана – 200 г

Твердий сир – за смаком

Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

Порізати цибулю півкільцями. Обсмажити на олії до прозорості. Крупно порізати печериці, додати до цибулі, обсмажити до готовності, посолити і додати приправи за смаком. Дрібно нарізати куряче філе, обсмажити на олії до зміни кольору на білий, посолити, додати спеції за смаком. Перекласти філе до цибулі з грибами, додати сметану, перемішати. Розкласти по горщикам, потерти зверху сир, накрити кришечками – відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин. Зняти кришки з горщиків, запікати ще 10 хвилин за 110 градусів.

Гречка з грибами в духовці

Інгредієнти

Гречка – 150 г

Гриби – 5 шт.

Лаврове листя – 1 шт.

Зубчик часнику – 1 шт.

Лук – 1/4 шт.

Морква – 1/2 шт.

Олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

Гречку перебрати, скласти на сковороду, додати лаврове листя. Смажити гречку потрібно тільки кілька хвилин, щоб вона підсохла. Нарізати цибулю невеликими кубиками, моркву натерти на тертці. Гриби розрізати на 4 частини. У горщик налити трохи води, додати зубчик часнику і відправити туди підсмажену гречку разом з лавровим листям, накрити горщик кришкою. У сковорідку налити олію, додати туди гриби, моркву і цибулю, також посолити і поперчити. Усе це добре перемішати. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин.

М'ясо з картоплею в горщиках

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

Свинина – 200 г

Морква – 1 шт.

Картопля – 2 шт.

Цибуля ріпчаста – 0.5 шт.

Вершки або бульйон – 50 мл

Олія – для обсмажування

Сіль за смаком

Перець – за смаком

Зелень петрушки

Спосіб приготування

Картоплю і моркву почистити, нарізати великими кубиками. М'ясо нарізати шматочками такого ж розміру. Цибулю почистити і дрібно нарізати. Овочі обсмажити до напівготовності на олії і додати до них м'ясо. Смажити ще 5 хвилин. Посолити і поперчити, додати вершки або бульйон. Скласти все в керамічний горщик і відправити в духовку 15-20 хвилин за температури 200 градусів. Дістати з духовки і посипати дрібно нарізаною петрушкою.

Гречка зі свининою в горщику

Гречка з м'ясом в горщиках Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г свинини

2 склянки гречки

1 морква

1 цибулина

1 зубчик часнику

50 г вершкового масла

2 ст. л. олії

сіль, перець

1 лаврове листя

1 ст. л. мелених сушених грибів

Спосіб приготування

Для початку добре промийте гречку. Свинину наріжте кубиками і поставте смажитися на олії. Перекладіть на тарілку. Цибулю і моркву почистіть і наріжте. Обсмажте в олії, в якому готувалася свинина. Викладіть у керамічні горщики м'ясо, зажарку і сиру гречку. Додайте мелені сушені гриби. Залийте водою, щоб вона покривала гречку. Додайте зубчики часнику, лаврове листя, сіль і перець. Зверху покладіть шматочок вершкового масла. Відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 35-40 хвилин.

Французький цибулевий суп класичний

Французський суп з цибулі Фото: Depositphotos

Інгредієнти

800 мл бульйону

800 г цибулі

50 г вершкового масла

5-6 гілочок чебрецю або шавлії

120 г твердого сиру

6 скибочок багета

Сіль за смаком

Спосіб приготування

Почистити цибулю, помити і нарізати кожну цибулину тонкими чверть-кільцями. У сотейнику на невеликому вогні розтопити вершкове масло і викласти нарізану цибулю. Обсмажити його на дуже слабкому вогні 30 хвилин – за цей час він має зменшитися в обсязі і придбати карамельний відтінок. Влити один стакан бульйону і додати листочки чебрецю або шавлії. Варити, постійно помішуючи, дпоки бульйон практично повністю не випарується. Потім влити бульйон і варити суп на середньому вогні – до густоти на ваш смак. Наприкінці посолити і поперчити суп, за бажанням влити трохи білого сухого вина. Вимкнути. Накрити суп кришкою і дати йому постояти 15 хвилин. Натерти сир, нарізати багет скибочками і підсушити на сухій сковороді. Розлити суп по порційних горщиках, присипати кожен сиром, поверх сиру викласти скибочки підсушеного багета, а зверху – знову сир. Відправити горщики з цибульним супом у розігріту до 180 градусів духовку і запікати, доки сир не розплавиться. Дістати суп з духовки і одразу ж подавати.

Тут знайдете рецепти соковитої курки, приготовленої на сковороді.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися