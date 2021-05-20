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7 ароматних страв у горщику, які обов'язково варто спробувати

Сьогодні, 17:07

Їжа, приготована у такий спосіб, має особливий смак

Фото: instagram.com/minskpodsousom/
Фото:  instagram.com/minskpodsousom/

Їжа, приготована в горщиках, – завжди успіх. Наприклад, свинина, яку треба знати, як правильно приготувати, в горщиках виходить неймовірною. Ну й ще один момент – подача їжі в такому от вигляді (в горщиках) – ефектна та апетитна. У цій добірці – 7 варіантів страв, які потрібно обов'язково спробувати.

Якщо ви шукаєте дуже неординарний і корисний подарунок, скористайтеся ідеями з нашого календаря травневих свят.

Мисливські ковбаски з картоплею

Фото: instagram.com/niznekamsk_recepti_menu/

Інгредієнти

  • Картопля – 1 кг
  • Мисливські ковбаски – 6 шт.
  • Цибуля – 2 шт.
  • Печериці – 200 г
  • Сметана – 1 ст.
  • Бульйон – 700 мл
  • Солодка паприка – 1 ч. л.
  • Олія
  • Сіль, перець горошком, зелень, лаврове листя – за смаком

Спосіб приготування

  1. Картоплю почистити, нарізати невеликими кубиками і трохи обсмажити в олії.
  2. Цибулю дрібно порізати і обсмажити разом з грибами. Ковбаску порізати кружальцями.
  3. Покласти в горщики шарами: гриби з цибулею, мисливські ковбаски, картопля.
  4. Сметану змішати з бульйоном, посолити, поперчити і залити в горщики.
  5. Поставити в холодну духовку і готувати за температури 150 градусів близько години.
  6. Перед подачею посипати зеленню.

Пельмені з грибами в горщику

Фото: instagram.com/katty_joy.english/

Інгредієнти

  • Пельмені – 450 г ⠀
  • Печериці – 6 шт.
  • Цибуля – 1 шт. ⠀
  • Вершки 10% – 100 мл ⠀
  • Сир твердий – 70 г ⠀
  • Майонез на вибір – 2 ст. л.
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Відварити пельмені в підсоленій воді до стану аль денте. ⠀
  2. Нарізати гриби і цибулю, підсмажити до золотавої скоринки. Злегка підсолити і поперчити. Натерти сир.
  3. Коли пельмені зварилися, а гриби присмажився, нагріти духовку до 180 градусів.
  4. У два горщики скласти шарами: пельмені, шар гриби/цибулю і так далі. Залити вершками.
  5. Викласти зверху майонез, присипати тертим сиром і спеціями. ⠀
  6. Поставити в добре розігріту до 180-200 градусів духовку на 20 хвилин або доки сир не перетвориться на золотаву скоринку. ⠀

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Куряче філе з грибами в горщику

Фото: instagram.com/minskpodsousom/

Інгредієнти

  • Цибуля ріпчаста – 2 шт.
  • Печериці – 250 г
  • Куряче філе – 1 шт.
  • Сметана – 200 г
  • Твердий сир – за смаком
  • Сіль, спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Порізати цибулю півкільцями. Обсмажити на олії до прозорості.
  2. Крупно порізати печериці, додати до цибулі, обсмажити до готовності, посолити і додати приправи за смаком.
  3. Дрібно нарізати куряче філе, обсмажити на олії до зміни кольору на білий, посолити, додати спеції за смаком.
  4. Перекласти філе до цибулі з грибами, додати сметану, перемішати.
  5. Розкласти по горщикам, потерти зверху сир, накрити кришечками – відправити в розігріту до 200 градусів духовку на 10 хвилин.
  6. Зняти кришки з горщиків, запікати ще 10 хвилин за 110 градусів.

Гречка з грибами в духовці

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Інгредієнти

  • Гречка – 150 г
  • Гриби – 5 шт.
  • Лаврове листя – 1 шт.
  • Зубчик часнику – 1 шт.
  • Лук – 1/4 шт.
  • Морква – 1/2 шт.
  • Олія – 1 ст. л.

Спосіб приготування

  1. Гречку перебрати, скласти на сковороду, додати лаврове листя. Смажити гречку потрібно тільки кілька хвилин, щоб вона підсохла.
  2. Нарізати цибулю невеликими кубиками, моркву натерти на тертці. Гриби розрізати на 4 частини. У горщик налити трохи води, додати зубчик часнику і відправити туди підсмажену гречку разом з лавровим листям, накрити горщик кришкою.
  3. У сковорідку налити олію, додати туди гриби, моркву і цибулю, також посолити і поперчити. Усе це добре перемішати.
  4. Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів на 20 хвилин.

М'ясо з картоплею в горщиках

Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • Свинина – 200 г
  • Морква – 1 шт.
  • Картопля – 2 шт.
  • Цибуля ріпчаста – 0.5 шт.
  • Вершки або бульйон – 50 мл
  • Олія – для обсмажування
  • Сіль за смаком
  • Перець – за смаком
  • Зелень петрушки

Спосіб приготування

  1. Картоплю і моркву почистити, нарізати великими кубиками.
  2. М'ясо нарізати шматочками такого ж розміру.
  3. Цибулю почистити і дрібно нарізати.
  4. Овочі обсмажити до напівготовності на олії і додати до них м'ясо. Смажити ще 5 хвилин.
  5. Посолити і поперчити, додати вершки або бульйон.
  6. Скласти все в керамічний горщик і відправити в духовку 15-20 хвилин за температури 200 градусів.
  7. Дістати з духовки і посипати дрібно нарізаною петрушкою.

Гречка зі свининою в горщику

Гречка з м'ясом в горщиках
Гречка з м'ясом в горщиках
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г свинини
  • 2 склянки гречки
  • 1 морква
  • 1 цибулина
  • 1 зубчик часнику
  • 50 г вершкового масла
  • 2 ст. л. олії
  • сіль, перець
  • 1 лаврове листя
  • 1 ст. л. мелених сушених грибів

Спосіб приготування

  1. Для початку добре промийте гречку.
  2. Свинину наріжте кубиками і поставте смажитися на олії. Перекладіть на тарілку.
  3. Цибулю і моркву почистіть і наріжте. Обсмажте в олії, в якому готувалася свинина.
  4. Викладіть у керамічні горщики м'ясо, зажарку і сиру гречку. Додайте мелені сушені гриби.
  5. Залийте водою, щоб вона покривала гречку. Додайте зубчики часнику, лаврове листя, сіль і перець. Зверху покладіть шматочок вершкового масла.
  6. Відправте в розігріту до 190 градусів духовку на 35-40 хвилин.

Французький цибулевий суп класичний

Французський суп з цибулі
Французський суп з цибулі
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 800 мл бульйону
  • 800 г цибулі
  • 50 г вершкового масла
  • 5-6 гілочок чебрецю або шавлії
  • 120 г твердого сиру
  • 6 скибочок багета
  • Сіль за смаком

Спосіб приготування

  1. Почистити цибулю, помити і нарізати кожну цибулину тонкими чверть-кільцями.
  2. У сотейнику на невеликому вогні розтопити вершкове масло і викласти нарізану цибулю. Обсмажити його на дуже слабкому вогні 30 хвилин – за цей час він має зменшитися в обсязі і придбати карамельний відтінок.
  3. Влити один стакан бульйону і додати листочки чебрецю або шавлії. Варити, постійно помішуючи, дпоки бульйон практично повністю не випарується. Потім влити бульйон і варити суп на середньому вогні – до густоти на ваш смак.
  4. Наприкінці посолити і поперчити суп, за бажанням влити трохи білого сухого вина. Вимкнути.
  5. Накрити суп кришкою і дати йому постояти 15 хвилин.
  6. Натерти сир, нарізати багет скибочками і підсушити на сухій сковороді.
  7. Розлити суп по порційних горщиках, присипати кожен сиром, поверх сиру викласти скибочки підсушеного багета, а зверху – знову сир.
  8. Відправити горщики з цибульним супом у розігріту до 180 градусів духовку і запікати, доки сир не розплавиться.
  9. Дістати суп з духовки і одразу ж подавати.

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