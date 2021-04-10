Соєвий соус – як вибирати, в чому користь і з чим краще поєднувати

Правильний соєвий соус складається з 4 інгредієнтів – води, соєвих бобів, пшениці та солі

Попри те, що соєвий соус увійшов у наш побут досить давно, до кінця не ясно, чи треба нам його використовувати чи ні. Бо він не з нашої культури харчування. Але ми продовжуємо активно додавати його під час приготування швидких вечерь і не тільки, не замислюючись над тим, чи корисний соєвий соус для нас або навпаки. Дієтолог Альона Гаврилюк розповіла, що таке правильний соєвий соус, кому його можна, а кому ні та як його використовувати під час приготування їжі.

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Фото: Альона Гаврилюк, дієтолог

Що має бути в складі правильного соєвого соусу?

"Натуральний соєвий соус має складатися ТІЛЬКИ з чотирьох інгредієнтів – води, соєвих бобів, пшениці (допустимо з пшеничного борошна) та солі. З таким складом, це якісний і корисний соєвий соус", – каже Альона Гаврилюк.

Чим може бути корисний соєвий соус?

Якісний соєвий соус допомагає очистити стінки кровоносних судин від холестерину і нормалізує тиск. Високий вміст антиоксидантів у цьому соусі гальмує старіння організму і підвищує імунітет.

Процеси ферментації, дозрівання і пастеризації сої призводять до того, що кінцева суміш складається з більш ніж 300 речовин, від яких залежить її запах, колір і смак. Це спирти, цукру, амінокислоти і органічні кислоти. Цим і хороший соєвий соус.

Як може нашкодити соєвий соус?

Столова ложка соєвого соусу містить 38% ЕН солі. Також соєвий соус, насампередо вироблений хімічним шляхом, часто містить глутамат натрію Е621. У соєвому соусі міститься значна кількість амінів. Аміни – це натуральні хімікати, що зустрічаються в організмах рослин і тварин. Як правило, їх багато у витриманих продуктах, таких, як м'ясо, риба і сир. Серед амінів у соєвому соусі слід виділити гістамін і тирамін. Надлишок амінів у соєвому соусі не особливо небезпечний, але у деяких людей може бути до них непереносимість. Один з інгредієнтів соєвого соусу – пшениця. Пшениця містить глютен і тому цей соус протипоказаний людям з целіакію (алергією на пшеницю).

Отже, можна зробити висновок, що соєвий соус вживати не шкідливо, якщо в невеликій кількості та з хорошим складом.

Як можна використовувати соєвий соус при приготуванні їжі?

Спочатку потрібно сказати, що соєвий соус – унікальний продукт. Його властивості не змінюються при нагріванні до високих температур. А ще – з ним ви будете менше класти в страви солі, а це дуже добре. Соус можна використовувати:

У маринадах для м'яса і риби. Він додасть особливого смаку, а коли таке м'ясо запекти – отримаєте ще й красивий золотавий колір. Страви на парі. Не соліть продукти перед приготуванням, а збризніть соусом зварену на парі рибу, курку або овочі. Соєвий соус здатний підсилити смак продуктів. Заправки для салатів. Соєвий соус прекрасно поєднується з усіма зеленими салатами. Смачна заправка може вийти на основі соєвого соусу, медута оливкової олії. Пропорції вибирайте за смаком.

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