Швидко і смачно – 10 рецептів заливних пирогів

Їх можна приготувати солодкими з ягодами, або ситнішими – з м'ясом і овочами

Дуже прості танедорогі інгредієнти, 30-40 хвилин часу – і ви маєте прекрасне доповнення до столу. Плюс заливних пирогів у тому, що вони не обтяжені великою кількістю тіста, а приготувати їх можна як солоними, так і солодкими. І якщо ви шукайте ідеальні варіанти для швидкої вечері – от 10 рецептів заливних пирогів.

Заливний пиріг з тунцем

Фото: instagram.com/ilseiar_na_pp/

Інгредієнти

Для тіста

Кефір 3,2% – 250 г

Яйце – 2 шт.

Борошно – 140 г

Розпушувач – 10 г

Сіль, кунжут – за смаком

Для начинки

Тунець консервований – 200 г (сік злити)

Яйце – 2 шт.

Лук – 150 г

Кріп, сіль – за смаком

Спосіб приготування

Для тіста змішати всі інгредієнти. Для начинки: з консервів злити сік і розім'яти виделкою. Яйця відварити і дрібно нарізати. Цибулю та кріп дрібно порізати. Усі інгредієнти змішати і посолити. У силіконову форму влити половину тіста і розподілити по всій формі. Другим шаром додати начинку. Залити тістом. Зверху посипати кунжутом. Випікати за 180 градусів 40-50 хвилин.

Заливний пиріг з грибами

Інгредієнти

Для тіста

Борошно – 200 г

Вершкове масло – 150 г

Крижана вода – 2-3 ст. л.

Сіль за смаком

Для начинки

Печериці – 450 г

Цибуля ріпчаста – 3 шт.

Вершкове масло – 50-80 г

Перець чорний мелений – за смаком

Для заливки

Яйця – 2 шт.

Сметана – 300 г

Сир твердий – 250 г

Зелень петрушки і кропу – за смаком

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Перець червоний мелений – за смаком

Паприка – за смаком

Спосіб приготування

Для приготування тіста охолоджене вершкове масло подрібнити, розтерти з борошном і сіллю до утворення крихти, додати крижану воду і швидко замісити тісто. Готове тісто скачати в кулю, обернути харчовою плівкою і помістити в холодильник на півгодини. Гриби нарізати пластинками або кубиками, цибулю подрібнити. Для начинки нарізану цибулю обсмажити на вершковому маслі, додати нарізані печериці, сіль, перець, перемішати і обсмажити до м'якості. Сир натерти на середній тертці. Зелень кропу і петрушки подрібнити. Для заливки сметану збити з яйцями, додати тертий сир, рубану зелень, сіль, перець чорний, перець червоний, паприку і перемішати. Готове тісто викласти у форму застелену пергаментом, змащену олією, сформувати бортики. Поверх тіста розподілити грибну начинку, додати заливку. Випікати пиріг в духовці 40-50 хвилин за температури 180 градусів. Перед подачею трохи остудити і розрізати на порційні шматки

Морквяний пиріг на кефірі

Фото: Depositphotos

Для тіста

1 стакан кефіру

1/2 банки згущеного молока

1/2 склянки манної крупи

2 яйця

80 г масла

6 ст. л. борошна

1/2 ч. л.

Щіпка лимонної кислоти

Кунжут

Для начинки

1 велика сира морква

Цедра половини лимона

1 ст. л. цукру без гірки

Спосіб приготування

Натріть очищену моркву на середній або дрібній тертці, додайте цукор і терту лимонну цедру. У миску розбийте яйця і додайте до них згущене молоко. За допомогою міксера збийте все в пишну піну. Розтопити вершкове масло і вилийте в миску з яєчною сумішшю, збийте. Продовжуючи збивати, влийте кефір. Додайте просіяне борошно, манку, соду і лимонну кислоту. Все ретельно перемішайте і залиште на півгодини, щоб манка набухла. Розігрійте духовку до 170-175 градусів. Роз'ємну форму застеліть пергаментом і викладіть в неї половину тесту. Розрівняйте. На тісто акуратно покладіть моркву. Покрийте начинку тістом, що залишилося, за бажанням посипте кунжутом. Форму поставте в духовку і випікайте 45 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою. Остудіть морквяний пиріг перед подачею.

Заливний пиріг зі шпинатом і сиром

Пиріг зі шпинатом і сиром Фото: Pinterest

Інгредієнти

2 великих пучки свіжого шпинату

200-300 г сиру

2-3 яйця

200 г нежирних вершків або молока

2 ст. л. борошна

Сіль перець

Спосіб приготування

Шпинат помити, нарізати і залити окропом на пару хвилин. Злити воду, остудити і віджати. Якщо ви використовуєте заморожений, то його просто розморозити, віджати рідину і нарізати. Сир натерти на крупній тертці або розкришити. Змішати зі шпинатом, трохи посолити при необхідності. В окремій мисці збити віночком яйця з вершками, додати борошно, сіль і перець. Форму змастити маслом або застелити змащеним папером для випічки. Викласти сирно-шпинатну масу. Залити рідким тестом. Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.

Заливний пиріг з капустою, куркою, кукурудзою і горошком

Пиріг з куркою і капустою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

1/2 бляшанки горошку

1/2 бляшанки кукурудзи

200 г курячого філе

300 г капусти

3 яйця

5 ст. л. сметани

сіль, перець – за смаком

1 ч. л. розпушувача

6 ст. л. борошна

50 мл олії

Спосіб приготування

Наріжте куряче філе кубиками. Нашинкуйте капусту. Обсмажте курку на олії, тушкуйте капусту. Змішайте у великій мисці капусту, курку, горошок і кукурудзу. Збийте яйця зі сметаною. Додайте борошно з розпушувачем і сіллю. Викладіть тісто і начинку в форму для кексу шарами. Відправте в духовку на 25-30 хвилин і запікайте за 200 градусів.

Заливний пиріг з бананами

Банановий пиріг швидкий Фото: Depositphotos

Інгредієнти

150 г борошна

3 яйця

3-4 банани

1 склянка цукру

75 г вершкового масла

1 ч. л. розпушувача

Спосіб приготування

Збиваємо яйця з цукром. Додаємо розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач і перемішуємо до однорідності. Очищені банани очищуємо і нарізаємо невеликими кружечками. Додаємо банани в тісто і акуратно перемішуємо. Викладаємо тісто у форму, змазану вершковим маслом. Випікаємо за 200 градусів близько 30-40 хвилин.

Заливний пиріг з молодою капустою

Наливний пиріг з капустою Фото: Depositphotos

Інгредієнти

400 г свіжої молодої капусти

1 склянка кефіру

1.5 склянки борошна

2 яйця

2-3 стебла зеленої цибулі

20 г кропу

1 пакетик розпушувача

1 ч. л. солі

Чорний перець – щіпка

Соняшникова олія – для змащування форми

Спосіб приготування

У миску налити кефір, поперчити. Додати яйця, посолити, додати розпушувач і перемішати. Всипати борошно і знову перемішати. Нашаткувати капусту і покласти її в окрему миску. Нарізати зелену цибулю і кріп, додати до капусти. Перемішати, посолити. За бажанням прим'яти зелень руками. Форму для випічки змастити невеликою кількістю олії. Викласти рівним шаром половину тіста, зверху розкласти капустяну начинку. Викласти тісто. Розрівняти пиріг лопаткою або ложкою, щоб тісто повністю покрило начинку. Поставити в духовку і випікати при 180 градусів 40 хвилин. Перед тим, як діставати пиріг з духовки, перевірити готовність за допомогою зубочистки.

Заливний пиріг з маскарпоне і ягодами

Фото: instagram.com/cooking__diaries_/

Інгредієнти

Борошно – 300 г

Масло вершкове – 200 г

Цукрова пудра – 50 г

Яйце – 1 шт.

Розпушувач – 1 ч. л.

Для заливки

Чорниця заморожена – 250-300 г

Сир маскарпоне або м'який сир – 250 г

Йогурт – 200 мл

Яйце – 2 шт.

Крохмаль – 20 г

Ванільний екстракт – 1 ч. л.

Спосіб приготування

У мисці змішати всі інгредієнти для тіста, перемішати до утворення крихти руками, скачати кулю і прибрати в холодильник, доки готуватиметься заливка. Духовку розігріти до 180 градусів. З'єднати всі інгредієнти для заливки, збити міксером або вінчиком. Дістати тісто з холодильника, розкачати і за допомогою качалки перенести в форму для випічки (заздалегідь змащену олією), розподілити тісто в формі, краї тіста обрізати. Дно тіста наколоти виделкою, викласти ягоду, залити кремом. Випікати за 180 градусів 45 хвилин. Потім вимкнути духовку, відкрити дверцята, залишити пиріг остигати до кімнатної температури всередині духовки. Прибрати в холодильник на 1 годину.

Заливний пиріг з куркою

Фото: instagram.com/natali_plenis/

Інгредієнти

Борошно житнє – 25 г

Борошно кукурудзяне – 25 г

Борошно рисове – 150 г

Кефір – 210 г

Яйце – 110 г

Розпушувач – 3 г

Сіль – щіпка

Для начинки

Філе куряче – 550 г

Оливкова олія – 15 г

Часник – 5 г

Цибуля – 50 г

Морква – 190 г

Сир – 45 г

Сіль, спеції – за смаком

Томатна паста – 25 г

Сіль, спеції

Спосіб приготування

Змішати кефір, яйце борошно і розпушувач. Тісто має бути, як густа сметана. Обсмажити цибулю, додати часник, моркву, тушкувати до м'якості моркви. Додати філе, посолити, поперчити і смажити до готовності. У силіконову форму викласти тісто, розподіляючи по всій поверхні. Зверху змазати томатною пастою, додати спеції. Викласти начинку, зверху присипати тертим сиром. Випікати за 160 градусів 40 хвилин.

Заливний пиріг із зеленою цибулею і яйцем

Фото: instagram.com/foodmasteria/

Інгредієнти

Сметана – 350 г

Масло вершкове – 150 г

Борошно – 300 г

Яйце – 6 шт.

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Зелена цибуля

Сіль – 0,5 ч. л.

Спосіб приготування

Зварити 4 яйця, остудити і дрібно порізати. Порізати цибулю (її має бути приблизно стільки ж, скільки і яєць). Посолити, поперчити за смаком. Змішати з яйцями. У сметану додати сіль, цукор. Перемішати. Розтопити вершкове масло. Збити 2 яйця. По черзі додати в сметану розтоплене масло і яйця. У борошно додати розпушувач і висипати її в рідку суміш. Добре перемішати до однорідного стану. Має вийти маса, як густа каша. Форму для випічки змастити маслом. Вилити в неї трохи більше половини тіста. Викласти начинку. Зверху – залишки тіста, розподілити по поверхні. Розігріти духовку до 200 градусів. Випікати 35 хвилин.

Тут знайдете 7 рецептів смачних закусочних тортів.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися