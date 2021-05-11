Швидко і смачно – 10 рецептів заливних пирогів
Їх можна приготувати солодкими з ягодами, або ситнішими – з м'ясом і овочами
Дуже прості танедорогі інгредієнти, 30-40 хвилин часу – і ви маєте прекрасне доповнення до столу. Плюс заливних пирогів у тому, що вони не обтяжені великою кількістю тіста, а приготувати їх можна як солоними, так і солодкими. І якщо ви шукайте ідеальні варіанти для швидкої вечері – от 10 рецептів заливних пирогів.
Заливний пиріг з тунцем
Інгредієнти
Для тіста
- Кефір 3,2% – 250 г
- Яйце – 2 шт.
- Борошно – 140 г
- Розпушувач – 10 г
- Сіль, кунжут – за смаком
Для начинки
- Тунець консервований – 200 г (сік злити)
- Яйце – 2 шт.
- Лук – 150 г
- Кріп, сіль – за смаком
Спосіб приготування
- Для тіста змішати всі інгредієнти.
- Для начинки: з консервів злити сік і розім'яти виделкою. Яйця відварити і дрібно нарізати. Цибулю та кріп дрібно порізати. Усі інгредієнти змішати і посолити.
- У силіконову форму влити половину тіста і розподілити по всій формі. Другим шаром додати начинку. Залити тістом. Зверху посипати кунжутом.
- Випікати за 180 градусів 40-50 хвилин.
Заливний пиріг з грибами
Інгредієнти
Для тіста
- Борошно – 200 г
- Вершкове масло – 150 г
- Крижана вода – 2-3 ст. л.
- Сіль за смаком
Для начинки
- Печериці – 450 г
- Цибуля ріпчаста – 3 шт.
- Вершкове масло – 50-80 г
- Перець чорний мелений – за смаком
Для заливки
- Яйця – 2 шт.
- Сметана – 300 г
- Сир твердий – 250 г
- Зелень петрушки і кропу – за смаком
- Сіль – за смаком
- Перець чорний мелений – за смаком
- Перець червоний мелений – за смаком
- Паприка – за смаком
Спосіб приготування
- Для приготування тіста охолоджене вершкове масло подрібнити, розтерти з борошном і сіллю до утворення крихти, додати крижану воду і швидко замісити тісто.
- Готове тісто скачати в кулю, обернути харчовою плівкою і помістити в холодильник на півгодини.
- Гриби нарізати пластинками або кубиками, цибулю подрібнити.
- Для начинки нарізану цибулю обсмажити на вершковому маслі, додати нарізані печериці, сіль, перець, перемішати і обсмажити до м'якості.
- Сир натерти на середній тертці. Зелень кропу і петрушки подрібнити.
- Для заливки сметану збити з яйцями, додати тертий сир, рубану зелень, сіль, перець чорний, перець червоний, паприку і перемішати.
- Готове тісто викласти у форму застелену пергаментом, змащену олією, сформувати бортики.
- Поверх тіста розподілити грибну начинку, додати заливку.
- Випікати пиріг в духовці 40-50 хвилин за температури 180 градусів. Перед подачею трохи остудити і розрізати на порційні шматки
Морквяний пиріг на кефірі
Для тіста
- 1 стакан кефіру
- 1/2 банки згущеного молока
- 1/2 склянки манної крупи
- 2 яйця
- 80 г масла
- 6 ст. л. борошна
- 1/2 ч. л.
- Щіпка лимонної кислоти
- Кунжут
Для начинки
- 1 велика сира морква
- Цедра половини лимона
- 1 ст. л. цукру без гірки
Спосіб приготування
- Натріть очищену моркву на середній або дрібній тертці, додайте цукор і терту лимонну цедру.
- У миску розбийте яйця і додайте до них згущене молоко. За допомогою міксера збийте все в пишну піну.
- Розтопити вершкове масло і вилийте в миску з яєчною сумішшю, збийте.
- Продовжуючи збивати, влийте кефір.
- Додайте просіяне борошно, манку, соду і лимонну кислоту. Все ретельно перемішайте і залиште на півгодини, щоб манка набухла.
- Розігрійте духовку до 170-175 градусів.
- Роз'ємну форму застеліть пергаментом і викладіть в неї половину тесту. Розрівняйте.
- На тісто акуратно покладіть моркву. Покрийте начинку тістом, що залишилося, за бажанням посипте кунжутом.
- Форму поставте в духовку і випікайте 45 хвилин. Готовність перевірте зубочисткою.
- Остудіть морквяний пиріг перед подачею.
Заливний пиріг зі шпинатом і сиром
Інгредієнти
- 2 великих пучки свіжого шпинату
- 200-300 г сиру
- 2-3 яйця
- 200 г нежирних вершків або молока
- 2 ст. л. борошна
- Сіль перець
Спосіб приготування
- Шпинат помити, нарізати і залити окропом на пару хвилин. Злити воду, остудити і віджати. Якщо ви використовуєте заморожений, то його просто розморозити, віджати рідину і нарізати.
- Сир натерти на крупній тертці або розкришити. Змішати зі шпинатом, трохи посолити при необхідності.
- В окремій мисці збити віночком яйця з вершками, додати борошно, сіль і перець.
- Форму змастити маслом або застелити змащеним папером для випічки. Викласти сирно-шпинатну масу. Залити рідким тестом.
- Відправити в розігріту до 180 градусів духовку на 35-40 хвилин.
Заливний пиріг з капустою, куркою, кукурудзою і горошком
Інгредієнти
- 1/2 бляшанки горошку
- 1/2 бляшанки кукурудзи
- 200 г курячого філе
- 300 г капусти
- 3 яйця
- 5 ст. л. сметани
- сіль, перець – за смаком
- 1 ч. л. розпушувача
- 6 ст. л. борошна
- 50 мл олії
Спосіб приготування
- Наріжте куряче філе кубиками. Нашинкуйте капусту.
- Обсмажте курку на олії, тушкуйте капусту.
- Змішайте у великій мисці капусту, курку, горошок і кукурудзу.
- Збийте яйця зі сметаною. Додайте борошно з розпушувачем і сіллю.
- Викладіть тісто і начинку в форму для кексу шарами.
- Відправте в духовку на 25-30 хвилин і запікайте за 200 градусів.
Заливний пиріг з бананами
Інгредієнти
- 150 г борошна
- 3 яйця
- 3-4 банани
- 1 склянка цукру
- 75 г вершкового масла
- 1 ч. л. розпушувача
Спосіб приготування
- Збиваємо яйця з цукром.
- Додаємо розтоплене вершкове масло, борошно, розпушувач і перемішуємо до однорідності.
- Очищені банани очищуємо і нарізаємо невеликими кружечками.
- Додаємо банани в тісто і акуратно перемішуємо.
- Викладаємо тісто у форму, змазану вершковим маслом.
- Випікаємо за 200 градусів близько 30-40 хвилин.
Заливний пиріг з молодою капустою
Інгредієнти
- 400 г свіжої молодої капусти
- 1 склянка кефіру
- 1.5 склянки борошна
- 2 яйця
- 2-3 стебла зеленої цибулі
- 20 г кропу
- 1 пакетик розпушувача
- 1 ч. л. солі
- Чорний перець – щіпка
- Соняшникова олія – для змащування форми
Спосіб приготування
- У миску налити кефір, поперчити.
- Додати яйця, посолити, додати розпушувач і перемішати.
- Всипати борошно і знову перемішати.
- Нашаткувати капусту і покласти її в окрему миску.
- Нарізати зелену цибулю і кріп, додати до капусти. Перемішати, посолити. За бажанням прим'яти зелень руками.
- Форму для випічки змастити невеликою кількістю олії. Викласти рівним шаром половину тіста, зверху розкласти капустяну начинку. Викласти тісто. Розрівняти пиріг лопаткою або ложкою, щоб тісто повністю покрило начинку.
- Поставити в духовку і випікати при 180 градусів 40 хвилин. Перед тим, як діставати пиріг з духовки, перевірити готовність за допомогою зубочистки.
Заливний пиріг з маскарпоне і ягодами
Інгредієнти
- Борошно – 300 г
- Масло вершкове – 200 г
- Цукрова пудра – 50 г
- Яйце – 1 шт.
- Розпушувач – 1 ч. л.
Для заливки
- Чорниця заморожена – 250-300 г
- Сир маскарпоне або м'який сир – 250 г
- Йогурт – 200 мл
- Яйце – 2 шт.
- Крохмаль – 20 г
- Ванільний екстракт – 1 ч. л.
Спосіб приготування
- У мисці змішати всі інгредієнти для тіста, перемішати до утворення крихти руками, скачати кулю і прибрати в холодильник, доки готуватиметься заливка.
- Духовку розігріти до 180 градусів.
- З'єднати всі інгредієнти для заливки, збити міксером або вінчиком.
- Дістати тісто з холодильника, розкачати і за допомогою качалки перенести в форму для випічки (заздалегідь змащену олією), розподілити тісто в формі, краї тіста обрізати.
- Дно тіста наколоти виделкою, викласти ягоду, залити кремом.
- Випікати за 180 градусів 45 хвилин.
- Потім вимкнути духовку, відкрити дверцята, залишити пиріг остигати до кімнатної температури всередині духовки.
- Прибрати в холодильник на 1 годину.
Заливний пиріг з куркою
Інгредієнти
- Борошно житнє – 25 г
- Борошно кукурудзяне – 25 г
- Борошно рисове – 150 г
- Кефір – 210 г
- Яйце – 110 г
- Розпушувач – 3 г
- Сіль – щіпка
Для начинки
- Філе куряче – 550 г
- Оливкова олія – 15 г
- Часник – 5 г
- Цибуля – 50 г
- Морква – 190 г
- Сир – 45 г
- Сіль, спеції – за смаком
- Томатна паста – 25 г
- Сіль, спеції
Спосіб приготування
- Змішати кефір, яйце борошно і розпушувач. Тісто має бути, як густа сметана.
- Обсмажити цибулю, додати часник, моркву, тушкувати до м'якості моркви. Додати філе, посолити, поперчити і смажити до готовності.
- У силіконову форму викласти тісто, розподіляючи по всій поверхні.
- Зверху змазати томатною пастою, додати спеції.
- Викласти начинку, зверху присипати тертим сиром.
- Випікати за 160 градусів 40 хвилин.
Заливний пиріг із зеленою цибулею і яйцем
Інгредієнти
- Сметана – 350 г
- Масло вершкове – 150 г
- Борошно – 300 г
- Яйце – 6 шт.
- Розпушувач – 1,5 ч. л.
- Зелена цибуля
- Сіль – 0,5 ч. л.
Спосіб приготування
- Зварити 4 яйця, остудити і дрібно порізати. Порізати цибулю (її має бути приблизно стільки ж, скільки і яєць).
- Посолити, поперчити за смаком. Змішати з яйцями.
- У сметану додати сіль, цукор. Перемішати. Розтопити вершкове масло. Збити 2 яйця.
- По черзі додати в сметану розтоплене масло і яйця.
- У борошно додати розпушувач і висипати її в рідку суміш. Добре перемішати до однорідного стану. Має вийти маса, як густа каша.
- Форму для випічки змастити маслом. Вилити в неї трохи більше половини тіста. Викласти начинку. Зверху – залишки тіста, розподілити по поверхні.
- Розігріти духовку до 200 градусів. Випікати 35 хвилин.
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