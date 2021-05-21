10 різноманітних страв з індички – від буженини до люля-кебабу
Така їжа – не тільки смачно, а й дієтично
Коли не хочеться курку, беріть індичку. Фахівці кажуть, що це м'ясо не просто дієтичне, воно ще й корисне. Ми розповідали, що незвичайного можна приготувати з курки, тепер дізнаємося, які варіації приготування можуть бути з індичкою.
І якщо вам потрібен незвичайний, але практичний подарунок, ознайомтеся з ідеями з нашого травневого календаря свят.
Буженина з індички
Інгредієнти
- 1 кг – грудка індички
- 70 г – олія
- по 1 ч. л. – сіль, копчена паприка, сухий часник, порошок чилі
Спосіб приготування
- Змішати спеції з олією і добре натерти м'ясо. Прибрати в контейнер з кришкою на ніч в холодильник.
- Духовку увімкнути на 230 градусів на 1 годину (це необхідно для прогріву і підтримки потрібної температури).
- М'ясу надати форму рулету і скріпити ниткою (шпагатом). Покласти у форму для запікання, нічим не прикривати.
- Запікати 15 хвилин за 230 градусів.
- Вимкнути, дверцята духовки не відкривати близько 8 годин. За цей час м'ясо повністю приготується і охолоне.
Картопляний гратен з індичкою і грибами
Інгредієнти
- 6 шт. – картопля
- 300 г – філе індички (можна замінити на куряче)
- 200 г – печериць
- 200 мл – вершків 10%
- 1 ч. л. – борошна
- 50 г – тертого сиру
Спосіб приготування
- Нарізати картоплю завтовшки 0,5 см, зварити до готовності в підсоленій воді 15 хвилин.
- Філе нарізати тонкими слайсами. Обсмажити на сильному вогні близько 7 хвилин.
- Нарізати печериці й додати до філе, смажити близько 5 хвилин.
- Влити вершки, додати борошно, щоб вершки не згорнулися. Перемішати, вогонь зменшити на мінімум. Готувати до загустіння.
- Пергамент нарізати на квадрати, змастити вершковим маслом. Викласти картоплю в один шар, зверху соус з індичкою і посипати сиром.
- Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 10 хвилин.
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Тушкована індичка з овочами
Інгредієнти
- 500 г філе індички
- 3 помідори
- 200 г цвітної капусти
- 200 г баклажанів
- 100 г болгарського перцю
- 1 головка ріпчастої цибулі
- 5 ст. л. сметани
- 1 ст. л. пшеничного борошна
- сіль, чорний мелений перець
- спеції
- свіжа зелень петрушки або кропу
Спосіб приготування
- Філе індички нарізати невеликими порційними шматочками. Додати столову ложку сметани і спеції, перемішати. Залишити на 15-20 хвилин.
- Помідори очистити від шкірки і нарізати часточками. Цвітну капусту розібрати на окремі суцвіття. У невеликій каструльці довести воду до кипіння і відварити цвітну капусту протягом двох хвилин. Потім суцвіття відкинути на друшляк, щоб повністю стекла вода. Трохи остиглі суцвіття посипати борошном і перемішати.
- Баклажани очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець розрізати навпіл і вийняти насіння. Нарізати соломкою.
- Ріпчасту цибулю, очищений від лушпиння, тонко нашаткувати півкільцями. На середній вогонь поставити сотейник і розігріти в ньому кілька столових ложок олії.
- В олії обсмажити шінкованной цибулю до отримання золотистого відтінку. До цибулі додати філе індички і продовжувати смажити, доки м'ясо не покриється рум'яною скоринкою.
- Додати помідори і цвітну капусту. Щойно овочі обсмажаться, додати болгарський перець.
- Готувати 5-7 хвилин, періодично перемішуючи інгредієнти. У сотейник покласти сметану, що залишилась.
- Посолити і поперчити за смаком, а також додати спеції і приправи.
- Коли соус закипить, зменшити нагрів до мінімуму і закрити сотейник кришкою, залишивши невелику щілину для виходу пари. Якщо соус випаровується надто швидко, можна додати трохи води або рідкої сметани.
- Готову страва викласти в порційні тарілки і прикрасити свіжим подрібненим кропом або петрушкою.
Люля-кебаб з індички
Інгредієнти
- 500 г філе грудки індички
- 2 середні цибулини
- 2 ст. л. вершкового масла
- 2 маленьких яйця
- сіль, мелений чорний перець
- кільця цибулі, збризнути оцтом і оливковою олією – для подачі
Спосіб приготування
- Замочіть шпажки в холодній воді на годину. Це потрібно, щоб при запіканні шпажки не горіли і м'ясо до них не приставало.
- Філе індички порубати в грубий фарш. Подрібніть цибулю.
- Розм'якшіть вершкове масло. Змішайте фарш з індичого філе з цибулею. Додайте яйця і масло. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності. Поставте фарш в холодильник на півгодини.
- Змочуючи руки в гарячій воді, обліпили шпажки вийшов фаршем у вигляді невеликих подовжених котлеток.
- Викладіть шпажки на деко і поставте в розігріту до 180 градусів духовку (можна додатково увімкнути в духовці режим "гриль").
- Запікайте до золотавого кольору, 20 хвилин, кілька разів перевернувши.
Запечена гомілка індички в духовці
Інгредієнти
- 3 гомілки індички
- 3 зубчики часнику, тонко нарізаних
- 9 ст. л. жирних вершків
- сіль, перець – за смаком
- розмарин – кілька гілочок
Спосіб приготування
- Розігрійте духовку до 220 градусів.
- Гомілки індички помийте, обсушіть. Нашпигуйте кожну гомілку часником. Натріть сіллю і перцем.
- Складіть гомілки у форму для запікання. Змастіть вершками ту частину гомілок, яка спрямована вгору. Відправити в духовку і почекайте, доки гомілки підрум'яняться (близько 15 хвилин).
- Перевернути на інший бік. Змастити вершками, підрум'янити.
- Потім покласти в форму розмарин, закрити кришкою, зменшити вогонь до 180 градусів і готувати ще близько години.
- Готову страву вийняти з духовки і дати їй відпочити 15 хвилин.
Рубані котлети з індички з кабачком і сиром
Інгредієнти
- 400 г – індичка
- по 1 шт. – кабачок, яйце
- 75 г – сир
- спеції – за смаком
Спосіб приготування
- Індичку нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, потім тертий сир і кабачок, віджатий від соку.
- Сформувати котлети, смажити на середньому вогні з двох боків.
- Накрити кришкою. Тушкувати до готовності.
Рулетики з індички з базиліком і сиром
Інгредієнти
- 500 г філе індички
- кілька гілочок зеленого базиліка
- 150 г твердого сиру
- 50 г волоських горіхів
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування
- Філе індички помити, обсушити, нарізати скибочками завтовшки 1,5 см.
- Застелити дошку харчовою плівкою і відбити шматочки філе з двох боків. Посипати сіллю і меленим чорним перцем.
- Листя базиліка помити і обсушити, твердий сир нарізати кубиками, горіхи підсмажити на сухій сковороді або в духовці.
- Подрібнити горіхи, базилік і сир у блендері.
- Викласти по 1-2 ч. л. сирно-базилікової маси на кожну відбивну і згорнути м'ясо щільними рулетиками.
- Щільно загорнути всі отримані рулетики в фольгу або помістити їх у рукав для запікання, перекласти на деко. Розігріти духовку до 200 градусів і запікати рулети 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.
- Рулети з індички з начинкою можна подавати до столу як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.
Полпетоне з індички з шинкою і сиром
Інгредієнти для рулету
- 500 г фаршу індички
- 200 г сирих домашніх ковбасок
- 200 г вареної ковбаси
- 1 яйце
- 75 г черствого білого хліба
- 125 мл молока
- 50 г пармезану
- сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх – за смаком
- 150 г бекону – для загортання
Для начинки
- 100 г сирокопченої шинки
- 100 г твердого сиру
Спосіб приготування
- Розрізати хліб на шматочки і замочити в молоці. Варену ковбасу нарізати дрібними кубиками. Пармезан натерти на дрібній тертці.
- У мисці з'єднати фарш індички з випатраними домашніми ковбасками. Сюди ж додати нарізану ковбасу, віджатий від молока хліб, яйце і пармезан. Посолити, поперчити, додати дрібку тертого мускатного горіха і перемішати до однорідності.
- На пергаментний папір викласти масу і розрівняти руками так, щоб вийшов прямокутник. Трохи прим'яти. Зверху викласти нарізану шинку, а на неї – тертий твердий сир, відступивши від країв по сантиметру.
- Акуратно, але щільно згорнути рулет, допомагаючи собі папером. Добре зліпити краї, а потім покрити поверхню беконом. Щільно загорнути рулет у папір і закрутити краю, як у цукерки. Помістити м'ясний рулет в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 50 хвилин.
- Дістати рулет, звільнити його від паперу і помістити в духовку ще на 10 хвилин на гриль. Дістати, трохи остудити і розрізати на шматочки завтовшки близько 1 см.
Фрикадельки з індички в томатному соусі
Інгредієнти для соусу
- 1 цибулина
- 1 стебло селери
- 3 зубчики часнику
- 1 гілочка чебрецю
- 400 мл консервованих помідорів нарізаних
- 1 ч. л. цукру
- Сіль і чорний перець
- 1-2 ч. л. соусу песто
Для фрикадельок
- 500 г фаршу індички
- 1 яйце
- 3 ст. л. панірувальних сухарів
- 3 ст. л. тертого пармезану
Спосіб приготування
- Дрібно поріжте часник, цибулю і селеру. Відкладіть дві столові ложки суміші для фрикадельок, а решту викладіть в сковороду з олією.
- Додайте до овочів подрібнений чебрець і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.
- Додайте консервовані помідори, сіль, перець, цукор і соус песто. Тушкуйте разом з овочами.
- З'єднайте всі інгредієнти для фрикадельок – фарш, яйце, сухарі, пармезан і дві ложки відкладеної цибулі та селери.
- Обережно перемішайте суміш, а потім сформуйте фрикадельки вологими руками.
- Опустіть їх у соус, доведений до кипіння. За необхідності влийте трохи води або бульйону і тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 30 хвилин.
- Подавати страва можна з рисом, пастою або картопляним пюре.
Індичка в духовці з ананасами, сиром і грибами
Інгредієнти
- 500 г індички
- 250 г ананаса
- 100 г твердого сиру
- 100 г печериць
- 1 цибулина
- 1 ст. л. олії
- сіль
- перець
- спеції
Спосіб приготування
- Грудку індички нарізати порційними шматочками 3-4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком.
- Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями.
- Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м'ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса.
- Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хвилин за 180 градусів.
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