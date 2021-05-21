Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

10 різноманітних страв з індички – від буженини до люля-кебабу

Сьогодні, 13:39

Така їжа – не тільки смачно, а й дієтично

Фото: instagram.com/semenovairina8888/
Фото: instagram.com/semenovairina8888/

Коли не хочеться курку, беріть індичку. Фахівці кажуть, що це м'ясо не просто дієтичне, воно ще й корисне. Ми розповідали, що незвичайного можна приготувати з курки, тепер дізнаємося, які варіації приготування можуть бути з індичкою.

І якщо вам потрібен незвичайний, але практичний подарунок, ознайомтеся з ідеями з нашого травневого календаря свят.

Буженина з індички

Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Інгредієнти

  • 1 кг – грудка індички
  • 70 г – олія
  • по 1 ч. л. – сіль, копчена паприка, сухий часник, порошок чилі

Спосіб приготування

  1. Змішати спеції з олією і добре натерти м'ясо. Прибрати в контейнер з кришкою на ніч в холодильник.
  2. Духовку увімкнути на 230 градусів на 1 годину (це необхідно для прогріву і підтримки потрібної температури).
  3. М'ясу надати форму рулету і скріпити ниткою (шпагатом). Покласти у форму для запікання, нічим не прикривати.
  4. Запікати 15 хвилин за 230 градусів.
  5. Вимкнути, дверцята духовки не відкривати близько 8 годин. За цей час м'ясо повністю приготується і охолоне.

Картопляний гратен з індичкою і грибами

Фото: instagram.com/_natasha.chernova/

Інгредієнти

  • 6 шт. – картопля
  • 300 г – філе індички (можна замінити на куряче)
  • 200 г – печериць
  • 200 мл – вершків 10%
  • 1 ч. л. – борошна
  • 50 г – тертого сиру

Спосіб приготування

  1. Нарізати картоплю завтовшки 0,5 см, зварити до готовності в підсоленій воді 15 хвилин.
  2. Філе нарізати тонкими слайсами. Обсмажити на сильному вогні близько 7 хвилин.
  3. Нарізати печериці й додати до філе, смажити близько 5 хвилин.
  4. Влити вершки, додати борошно, щоб вершки не згорнулися. Перемішати, вогонь зменшити на мінімум. Готувати до загустіння.
  5. Пергамент нарізати на квадрати, змастити вершковим маслом. Викласти картоплю в один шар, зверху соус з індичкою і посипати сиром.
  6. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 10 хвилин.

Читайте також:
10 обурливо смачних страв із сиром

Тушкована індичка з овочами

Тушкована індичка з овочами
Тушкована індичка з овочами
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г філе індички
  • 3 помідори
  • 200 г цвітної капусти
  • 200 г баклажанів
  • 100 г болгарського перцю
  • 1 головка ріпчастої цибулі
  • 5 ст. л. сметани
  • 1 ст. л. пшеничного борошна
  • сіль, чорний мелений перець
  • спеції
  • свіжа зелень петрушки або кропу

Спосіб приготування

  1. Філе індички нарізати невеликими порційними шматочками. Додати столову ложку сметани і спеції, перемішати. Залишити на 15-20 хвилин.
  2. Помідори очистити від шкірки і нарізати часточками. Цвітну капусту розібрати на окремі суцвіття. У невеликій каструльці довести воду до кипіння і відварити цвітну капусту протягом двох хвилин. Потім суцвіття відкинути на друшляк, щоб повністю стекла вода. Трохи остиглі суцвіття посипати борошном і перемішати.
  3. Баклажани очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець розрізати навпіл і вийняти насіння. Нарізати соломкою.
  4. Ріпчасту цибулю, очищений від лушпиння, тонко нашаткувати півкільцями. На середній вогонь поставити сотейник і розігріти в ньому кілька столових ложок олії.
  5. В олії обсмажити шінкованной цибулю до отримання золотистого відтінку. До цибулі додати філе індички і продовжувати смажити, доки м'ясо не покриється рум'яною скоринкою.
  6. Додати помідори і цвітну капусту. Щойно овочі обсмажаться, додати болгарський перець.
  7. Готувати 5-7 хвилин, періодично перемішуючи інгредієнти. У сотейник покласти сметану, що залишилась.
  8. Посолити і поперчити за смаком, а також додати спеції і приправи.
  9. Коли соус закипить, зменшити нагрів до мінімуму і закрити сотейник кришкою, залишивши невелику щілину для виходу пари. Якщо соус випаровується надто швидко, можна додати трохи води або рідкої сметани.
  10. Готову страва викласти в порційні тарілки і прикрасити свіжим подрібненим кропом або петрушкою.

Люля-кебаб з індички

Люля-кебаб в духовці
Люля-кебаб в духовці
Фото: freepik.com

Інгредієнти

  • 500 г філе грудки індички
  • 2 середні цибулини
  • 2 ст. л. вершкового масла
  • 2 маленьких яйця
  • сіль, мелений чорний перець
  • кільця цибулі, збризнути оцтом і оливковою олією – для подачі

Спосіб приготування

  1. Замочіть шпажки в холодній воді на годину. Це потрібно, щоб при запіканні шпажки не горіли і м'ясо до них не приставало.
  2. Філе індички порубати в грубий фарш. Подрібніть цибулю.
  3. Розм'якшіть вершкове масло. Змішайте фарш з індичого філе з цибулею. Додайте яйця і масло. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності. Поставте фарш в холодильник на півгодини.
  4. Змочуючи руки в гарячій воді, обліпили шпажки вийшов фаршем у вигляді невеликих подовжених котлеток.
  5. Викладіть шпажки на деко і поставте в розігріту до 180 градусів духовку (можна додатково увімкнути в духовці режим "гриль").
  6. Запікайте до золотавого кольору, 20 хвилин, кілька разів перевернувши.

Запечена гомілка індички в духовці

Гомілки індички в духовці
Гомілки індички в духовці
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 3 гомілки індички
  • 3 зубчики часнику, тонко нарізаних
  • 9 ст. л. жирних вершків
  • сіль, перець – за смаком
  • розмарин – кілька гілочок

Спосіб приготування

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів.
  2. Гомілки індички помийте, обсушіть. Нашпигуйте кожну гомілку часником. Натріть сіллю і перцем.
  3. Складіть гомілки у форму для запікання. Змастіть вершками ту частину гомілок, яка спрямована вгору. Відправити в духовку і почекайте, доки гомілки підрум'яняться (близько 15 хвилин).
  4. Перевернути на інший бік. Змастити вершками, підрум'янити.
  5. Потім покласти в форму розмарин, закрити кришкою, зменшити вогонь до 180 градусів і готувати ще близько години.
  6. Готову страву вийняти з духовки і дати їй відпочити 15 хвилин.

Рубані котлети з індички з кабачком і сиром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Інгредієнти

  • 400 г – індичка
  • по 1 шт. – кабачок, яйце
  • 75 г – сир
  • спеції – за смаком

Спосіб приготування

  1. Індичку нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, потім тертий сир і кабачок, віджатий від соку.
  2. Сформувати котлети, смажити на середньому вогні з двох боків.
  3. Накрити кришкою. Тушкувати до готовності.

Рулетики з індички з базиліком і сиром

М'ясні рулетики з зеленню і сиром
М'ясні рулетики з зеленню і сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г філе індички
  • кілька гілочок зеленого базиліка
  • 150 г твердого сиру
  • 50 г волоських горіхів
  • сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

  1. Філе індички помити, обсушити, нарізати скибочками завтовшки 1,5 см.
  2. Застелити дошку харчовою плівкою і відбити шматочки філе з двох боків. Посипати сіллю і меленим чорним перцем.
  3. Листя базиліка помити і обсушити, твердий сир нарізати кубиками, горіхи підсмажити на сухій сковороді або в духовці.
  4. Подрібнити горіхи, базилік і сир у блендері.
  5. Викласти по 1-2 ч. л. сирно-базилікової маси на кожну відбивну і згорнути м'ясо щільними рулетиками.
  6. Щільно загорнути всі отримані рулетики в фольгу або помістити їх у рукав для запікання, перекласти на деко. Розігріти духовку до 200 градусів і запікати рулети 30-40 хвилин до рум'яної скоринки.
  7. Рулети з індички з начинкою можна подавати до столу як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.

Полпетоне з індички з шинкою і сиром

Полпетоне з індички
Полпетоне з індички
Фото: Depositphotos

Інгредієнти для рулету

  • 500 г фаршу індички
  • 200 г сирих домашніх ковбасок
  • 200 г вареної ковбаси
  • 1 яйце
  • 75 г черствого білого хліба
  • 125 мл молока
  • 50 г пармезану
  • сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх – за смаком
  • 150 г бекону – для загортання

Для начинки

  • 100 г сирокопченої шинки
  • 100 г твердого сиру

Спосіб приготування

  1. Розрізати хліб на шматочки і замочити в молоці. Варену ковбасу нарізати дрібними кубиками. Пармезан натерти на дрібній тертці.
  2. У мисці з'єднати фарш індички з випатраними домашніми ковбасками. Сюди ж додати нарізану ковбасу, віджатий від молока хліб, яйце і пармезан. Посолити, поперчити, додати дрібку тертого мускатного горіха і перемішати до однорідності.
  3. На пергаментний папір викласти масу і розрівняти руками так, щоб вийшов прямокутник. Трохи прим'яти. Зверху викласти нарізану шинку, а на неї – тертий твердий сир, відступивши від країв по сантиметру.
  4. Акуратно, але щільно згорнути рулет, допомагаючи собі папером. Добре зліпити краї, а потім покрити поверхню беконом. Щільно загорнути рулет у папір і закрутити краю, як у цукерки. Помістити м'ясний рулет в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 50 хвилин.
  5. Дістати рулет, звільнити його від паперу і помістити в духовку ще на 10 хвилин на гриль. Дістати, трохи остудити і розрізати на шматочки завтовшки близько 1 см.

Фрикадельки з індички в томатному соусі

Фрикадельки з індички
Фрикадельки з індички
Фото: freepik.com

Інгредієнти для соусу

  • 1 цибулина
  • 1 стебло селери
  • 3 зубчики часнику
  • 1 гілочка чебрецю
  • 400 мл консервованих помідорів нарізаних
  • 1 ч. л. цукру
  • Сіль і чорний перець
  • 1-2 ч. л. соусу песто

Для фрикадельок

  • 500 г фаршу індички
  • 1 яйце
  • 3 ст. л. панірувальних сухарів
  • 3 ст. л. тертого пармезану

Спосіб приготування

  1. Дрібно поріжте часник, цибулю і селеру. Відкладіть дві столові ложки суміші для фрикадельок, а решту викладіть в сковороду з олією.
  2. Додайте до овочів подрібнений чебрець і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин.
  3. Додайте консервовані помідори, сіль, перець, цукор і соус песто. Тушкуйте разом з овочами.
  4. З'єднайте всі інгредієнти для фрикадельок – фарш, яйце, сухарі, пармезан і дві ложки відкладеної цибулі та селери.
  5. Обережно перемішайте суміш, а потім сформуйте фрикадельки вологими руками.
  6. Опустіть їх у соус, доведений до кипіння. За необхідності влийте трохи води або бульйону і тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 30 хвилин.
  7. Подавати страва можна з рисом, пастою або картопляним пюре.

Індичка в духовці з ананасами, сиром і грибами

Індичка в духовці з ананасами і сиром
Індичка в духовці з ананасами і сиром
Фото: Depositphotos

Інгредієнти

  • 500 г індички
  • 250 г ананаса
  • 100 г твердого сиру
  • 100 г печериць
  • 1 цибулина
  • 1 ст. л. олії
  • сіль
  • перець
  • спеції

Спосіб приготування

  1. Грудку індички нарізати порційними шматочками 3-4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком.
  2. Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями.
  3. Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м'ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса.
  4. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хвилин за 180 градусів.

Тут знайдете 10 цікавих рецептів з кускусом.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Хочете приготувати ідеальну курку? Ось 15 важливих лайфхаків 7 ароматних страв у горщику, які обов'язково варто спробувати Пшоно - це не тільки каша. 10 рецептів, які вас приємно здивують Булгур універсальний - 10 смачних рецептів з цією східною крупою Що приготувати із сиру: 10 смачних варіантів
рецепти індичка як приготувати
Реклама

Новини партнерів

Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Белорусские картофельные оладьи: язык можно проглотить
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Олег Винник с женой и ребенком произвел фурор на публику. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Alyona Alyona полностью разделась и спародировала Кардашьян. Фото
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка
Ученые выяснили, кто оставил загадочную надпись на картине Мунка

Популярні статті

Вчора, 18:50Зірково

Go_A принесли Україні новий рекорд на Євробаченні-2021

Вчора, 15:51Смачно

15 секретів ідеального домашнього печива. Один з них – не треба надто інтенсивно замішувати тісто

Вчора, 05:20Events

З Днем вишиванки: привітання, картинки і вірші

19 травняЗірково

Постановник номеру Go_A на Євробаченні розлючений через звинувачення в плагіаті: У мені кипить

19 травняEvents

Як застосовувати соду на ділянці: ТОП-7 лайфхаків для садоводів

19 травняEvents

Привітання з днем народження подрузі в прозі і віршах

19 травняЗірково

Go_A на Євробаченні бореться за лідерство з Manizha. Обидва виступи – рекордсмени за переглядами

19 травняСмачно

12 рецептів, які змусять полюбити скумбрію ще сильніше

19 травняЗдорово

Який чай допоможе збадьоритися краще, ніж кава, і подолати стрес

19 травняПсихо

Гороскоп на сьогодні 19 травня для всіх знаків зодіаку: Стрільці, не будьте скиглієм!

19 травняЗірково

Маніжа у величезній сукні виступила на Євробаченні-2021. Вона теж пройшла до фіналу (відео)

18 травняЗірково

Наші – рулять! Go_A запалили в першому півфіналі Євробачення-2021 (відео)

18 травняЗірково

Дорофєєва показала стрінги-скорпіони за 1000 грн під салатовою сукнею

18 травняЗірково

Все про секс-скандал навколо Меладзе та як на продюсера впливає Віра Брежнєва

18 травняСмачно

Запечена молода картопля в духовці – 3 смачних рецепти

18 травняЗірково

Іноземці жахнулися від поведінки Кіркорова на відкритті Євробачення-2021: що кажуть

Новини партнерів

Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Звезда рестлинга захотела сняться для Playboy: фото спортсменки
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Восхитительная девушка защитника "Динамо": только взгляните
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Андре Тан показал универсальное летнее платье
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Как "голая" пробежка модели на ЛЧ перевернула ее жизнь
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Кто он - секретный возлюбленный известной ведущей Аллы Мазур
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Трудно поверить, что эти пары звезд одного возраста. Фото
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
Украинская звезда Ани Лорак опозорилась у всех на глазах
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль
"Скрывала", - солист "Иванушек" был тайным любовником Кароль

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти