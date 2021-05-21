10 різноманітних страв з індички – від буженини до люля-кебабу

Така їжа – не тільки смачно, а й дієтично

Фото: instagram.com/semenovairina8888/

Коли не хочеться курку, беріть індичку. Фахівці кажуть, що це м'ясо не просто дієтичне, воно ще й корисне. Ми розповідали, що незвичайного можна приготувати з курки, тепер дізнаємося, які варіації приготування можуть бути з індичкою.

І якщо вам потрібен незвичайний, але практичний подарунок, ознайомтеся з ідеями з нашого травневого календаря свят.

Буженина з індички

Фото: instagram.com/svetlana_foodphoto/

Інгредієнти

1 кг – грудка індички

70 г – олія

по 1 ч. л. – сіль, копчена паприка, сухий часник, порошок чилі

Спосіб приготування

Змішати спеції з олією і добре натерти м'ясо. Прибрати в контейнер з кришкою на ніч в холодильник. Духовку увімкнути на 230 градусів на 1 годину (це необхідно для прогріву і підтримки потрібної температури). М'ясу надати форму рулету і скріпити ниткою (шпагатом). Покласти у форму для запікання, нічим не прикривати. Запікати 15 хвилин за 230 градусів. Вимкнути, дверцята духовки не відкривати близько 8 годин. За цей час м'ясо повністю приготується і охолоне.

Картопляний гратен з індичкою і грибами

Фото: instagram.com/_natasha.chernova/

Інгредієнти

6 шт. – картопля

300 г – філе індички (можна замінити на куряче)

200 г – печериць

200 мл – вершків 10%

1 ч. л. – борошна

50 г – тертого сиру

Спосіб приготування

Нарізати картоплю завтовшки 0,5 см, зварити до готовності в підсоленій воді 15 хвилин. Філе нарізати тонкими слайсами. Обсмажити на сильному вогні близько 7 хвилин. Нарізати печериці й додати до філе, смажити близько 5 хвилин. Влити вершки, додати борошно, щоб вершки не згорнулися. Перемішати, вогонь зменшити на мінімум. Готувати до загустіння. Пергамент нарізати на квадрати, змастити вершковим маслом. Викласти картоплю в один шар, зверху соус з індичкою і посипати сиром. Відправити в духовку, розігріту до 200 градусів, на 10 хвилин.

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Тушкована індичка з овочами

Тушкована індичка з овочами Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г філе індички

3 помідори

200 г цвітної капусти

200 г баклажанів

100 г болгарського перцю

1 головка ріпчастої цибулі

5 ст. л. сметани

1 ст. л. пшеничного борошна

сіль, чорний мелений перець

спеції

свіжа зелень петрушки або кропу

Спосіб приготування

Філе індички нарізати невеликими порційними шматочками. Додати столову ложку сметани і спеції, перемішати. Залишити на 15-20 хвилин. Помідори очистити від шкірки і нарізати часточками. Цвітну капусту розібрати на окремі суцвіття. У невеликій каструльці довести воду до кипіння і відварити цвітну капусту протягом двох хвилин. Потім суцвіття відкинути на друшляк, щоб повністю стекла вода. Трохи остиглі суцвіття посипати борошном і перемішати. Баклажани очистити від шкірки і нарізати тонкою соломкою. Болгарський перець розрізати навпіл і вийняти насіння. Нарізати соломкою. Ріпчасту цибулю, очищений від лушпиння, тонко нашаткувати півкільцями. На середній вогонь поставити сотейник і розігріти в ньому кілька столових ложок олії. В олії обсмажити шінкованной цибулю до отримання золотистого відтінку. До цибулі додати філе індички і продовжувати смажити, доки м'ясо не покриється рум'яною скоринкою. Додати помідори і цвітну капусту. Щойно овочі обсмажаться, додати болгарський перець. Готувати 5-7 хвилин, періодично перемішуючи інгредієнти. У сотейник покласти сметану, що залишилась. Посолити і поперчити за смаком, а також додати спеції і приправи. Коли соус закипить, зменшити нагрів до мінімуму і закрити сотейник кришкою, залишивши невелику щілину для виходу пари. Якщо соус випаровується надто швидко, можна додати трохи води або рідкої сметани. Готову страва викласти в порційні тарілки і прикрасити свіжим подрібненим кропом або петрушкою.

Люля-кебаб з індички

Люля-кебаб в духовці Фото: freepik.com

Інгредієнти

500 г філе грудки індички

2 середні цибулини

2 ст. л. вершкового масла

2 маленьких яйця

сіль, мелений чорний перець

кільця цибулі, збризнути оцтом і оливковою олією – для подачі

Спосіб приготування

Замочіть шпажки в холодній воді на годину. Це потрібно, щоб при запіканні шпажки не горіли і м'ясо до них не приставало. Філе індички порубати в грубий фарш. Подрібніть цибулю. Розм'якшіть вершкове масло. Змішайте фарш з індичого філе з цибулею. Додайте яйця і масло. Посоліть, поперчіть і перемішайте до однорідності. Поставте фарш в холодильник на півгодини. Змочуючи руки в гарячій воді, обліпили шпажки вийшов фаршем у вигляді невеликих подовжених котлеток. Викладіть шпажки на деко і поставте в розігріту до 180 градусів духовку (можна додатково увімкнути в духовці режим "гриль"). Запікайте до золотавого кольору, 20 хвилин, кілька разів перевернувши.

Запечена гомілка індички в духовці

Гомілки індички в духовці Фото: Depositphotos

Інгредієнти

3 гомілки індички

3 зубчики часнику, тонко нарізаних

9 ст. л. жирних вершків

сіль, перець – за смаком

розмарин – кілька гілочок

Спосіб приготування

Розігрійте духовку до 220 градусів. Гомілки індички помийте, обсушіть. Нашпигуйте кожну гомілку часником. Натріть сіллю і перцем. Складіть гомілки у форму для запікання. Змастіть вершками ту частину гомілок, яка спрямована вгору. Відправити в духовку і почекайте, доки гомілки підрум'яняться (близько 15 хвилин). Перевернути на інший бік. Змастити вершками, підрум'янити. Потім покласти в форму розмарин, закрити кришкою, зменшити вогонь до 180 градусів і готувати ще близько години. Готову страву вийняти з духовки і дати їй відпочити 15 хвилин.

Рубані котлети з індички з кабачком і сиром

Фото: instagram.com/recept_magic/

Інгредієнти

400 г – індичка

по 1 шт. – кабачок, яйце

75 г – сир

спеції – за смаком

Спосіб приготування

Індичку нарізати дрібними кубиками. Додати яйце, потім тертий сир і кабачок, віджатий від соку. Сформувати котлети, смажити на середньому вогні з двох боків. Накрити кришкою. Тушкувати до готовності.

Рулетики з індички з базиліком і сиром

М'ясні рулетики з зеленню і сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г філе індички

кілька гілочок зеленого базиліка

150 г твердого сиру

50 г волоських горіхів

сіль, перець – за смаком

Спосіб приготування

Філе індички помити, обсушити, нарізати скибочками завтовшки 1,5 см. Застелити дошку харчовою плівкою і відбити шматочки філе з двох боків. Посипати сіллю і меленим чорним перцем. Листя базиліка помити і обсушити, твердий сир нарізати кубиками, горіхи підсмажити на сухій сковороді або в духовці. Подрібнити горіхи, базилік і сир у блендері. Викласти по 1-2 ч. л. сирно-базилікової маси на кожну відбивну і згорнути м'ясо щільними рулетиками. Щільно загорнути всі отримані рулетики в фольгу або помістити їх у рукав для запікання, перекласти на деко. Розігріти духовку до 200 градусів і запікати рулети 30-40 хвилин до рум'яної скоринки. Рулети з індички з начинкою можна подавати до столу як у гарячому, так і в охолодженому вигляді.

Полпетоне з індички з шинкою і сиром

Полпетоне з індички Фото: Depositphotos

Інгредієнти для рулету

500 г фаршу індички

200 г сирих домашніх ковбасок

200 г вареної ковбаси

1 яйце

75 г черствого білого хліба

125 мл молока

50 г пармезану

сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх – за смаком

150 г бекону – для загортання

Для начинки

100 г сирокопченої шинки

100 г твердого сиру

Спосіб приготування

Розрізати хліб на шматочки і замочити в молоці. Варену ковбасу нарізати дрібними кубиками. Пармезан натерти на дрібній тертці. У мисці з'єднати фарш індички з випатраними домашніми ковбасками. Сюди ж додати нарізану ковбасу, віджатий від молока хліб, яйце і пармезан. Посолити, поперчити, додати дрібку тертого мускатного горіха і перемішати до однорідності. На пергаментний папір викласти масу і розрівняти руками так, щоб вийшов прямокутник. Трохи прим'яти. Зверху викласти нарізану шинку, а на неї – тертий твердий сир, відступивши від країв по сантиметру. Акуратно, але щільно згорнути рулет, допомагаючи собі папером. Добре зліпити краї, а потім покрити поверхню беконом. Щільно загорнути рулет у папір і закрутити краю, як у цукерки. Помістити м'ясний рулет в розігріту до 200 градусів духовку. Запікати 50 хвилин. Дістати рулет, звільнити його від паперу і помістити в духовку ще на 10 хвилин на гриль. Дістати, трохи остудити і розрізати на шматочки завтовшки близько 1 см.

Фрикадельки з індички в томатному соусі

Фрикадельки з індички Фото: freepik.com

Інгредієнти для соусу

1 цибулина

1 стебло селери

3 зубчики часнику

1 гілочка чебрецю

400 мл консервованих помідорів нарізаних

1 ч. л. цукру

Сіль і чорний перець

1-2 ч. л. соусу песто

Для фрикадельок

500 г фаршу індички

1 яйце

3 ст. л. панірувальних сухарів

3 ст. л. тертого пармезану

Спосіб приготування

Дрібно поріжте часник, цибулю і селеру. Відкладіть дві столові ложки суміші для фрикадельок, а решту викладіть в сковороду з олією. Додайте до овочів подрібнений чебрець і тушкуйте на слабкому вогні 10 хвилин. Додайте консервовані помідори, сіль, перець, цукор і соус песто. Тушкуйте разом з овочами. З'єднайте всі інгредієнти для фрикадельок – фарш, яйце, сухарі, пармезан і дві ложки відкладеної цибулі та селери. Обережно перемішайте суміш, а потім сформуйте фрикадельки вологими руками. Опустіть їх у соус, доведений до кипіння. За необхідності влийте трохи води або бульйону і тушкуйте на слабкому вогні під кришкою 30 хвилин. Подавати страва можна з рисом, пастою або картопляним пюре.

Індичка в духовці з ананасами, сиром і грибами

Індичка в духовці з ананасами і сиром Фото: Depositphotos

Інгредієнти

500 г індички

250 г ананаса

100 г твердого сиру

100 г печериць

1 цибулина

1 ст. л. олії

сіль

перець

спеції

Спосіб приготування

Грудку індички нарізати порційними шматочками 3-4 см завтовшки. Кожен добре відбити кухонним молотком, посолити, поперчити і натерти спеціями за смаком. Печериці нарізати тонкими пластинами. Цибулю почистити і нарізати кільцями. Сир натерти на середній тертці. Ананаси нарізати кільцями. Шматочки філе перекласти на змащене олією деко або пергаментний папір. Зверху на м'ясо викласти гриби, потім цибулю і кружечки ананаса. Рясно посипати все тертим сиром і відправити запікатися на 25 хвилин за 180 градусів.

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