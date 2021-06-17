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Батьківська субота 19 червня: що потрібно нести до церкви

Сьогодні, 09:58

Для поминання покійних родичів до церкви прийнято приносити продукти і ставити їх на канун. А ось алкоголь, м'ясо і м'ясні продукти в храм приносити не слід.

Поминальний день
Поминальний день
Фото: Depositphotos

Батьківські суботи (від слова "батьки", "прабатьки") – це дні особливого, всецерковного поминання покійних. За традицією, в ці дні відвідують церкву і могили на кладовищах.

У червні-2021 така батьківська субота припадає на 19-те число, у переддень свята Святої Трійці. Звідси і назва дня – Троїцька поминальна субота.

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Поминальна субота 19 червня: як церква поминає покійних

Напередодні, ввечері в п'ятницю, в храмах служиться велика панахида – "парастас". В саму суботу, вранці, служать заупокійну літургію і загальну панахиду.

Головне поминання за упокій християн відбувається на літургії. За покійних хрещених пишуться замовні записки за упокій, священник читає їх перед літургією (вони ж читаються і на панахиді). Тому записки треба віддавати ввечері напередодні або вранці перед службою.

Часто вважається, що "на батьківську" найважливіше – принести до храму продукти, поставити свічку, написати записку, замовити панахиду. Але будь-яку жертву, яку людина робить від доброго серця, прийме Бог. Також немає для покійних більшої допомоги, ніж милосердя і добре життя їх близьких.

Батьківська субота
Батьківська субота
Фото: Pexels

Раніше у кожної сім'ї був список імен всіх покійних членів даного роду – "Помянник". Так, молилися навіть за тих, кого не пам'ятали найстарші з живих членів сім'ї. Зараз ця традиція втрачена більшістю сімей, та й при вчиненні поминання багато вірян не знають, як правильно пом'янути покійних близьких.

Поминальна субота 19 червня: що потрібно робити вірянам

Передусім, молитва про них, молитва в храмі, домашня молитва, тому що є люди, які з поважних причин не можуть відвідати цього дня церкву. Тому вони можуть вдома гаряче і сердечно молитися про своїх покійних родичів.

Поминальна субота 19 червня: що можна і не можна нести до церкви

На батьківську суботу в центрі храму встановлюються столи для приношень. Такий стіл – він називається каннуний – стоїть і в звичайні дні поруч із каноном – квадратним свічником перед розп'яттям, куди ставлять свічки за упокій.

На ньому багато різних продуктів. Це давня традиція: перші християни завжди приносили до храму хліб та вино, олію для лампад. Це була жертва храму. Частина її йшла на трапезу після літургії, частина – для нужденних.

Зараз ця традиція продовжується. На поминальні столи приносять хліб, крупи, фрукти, цукерки, борошно, кагор. Беручи приношення, священики поминають тих, за кого приноситься жертва. М'ясо та м'ясні продукти в храм приносити не прийнято. Під забороною кров'яна ковбаса, а також спиртні напої (крім кагору).

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