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Що в жодному разі не можна робити на Трійцю

Сьогодні, 13:41

На Святу Трійцю в жодному разі не можна займатися земляними роботами, щоб не турбувати землю-іменинницю. Також у цей день небезпечно купатися в річках і озерах.

Що не можна робити на Трійцю
Що не можна робити на Трійцю
Фото: Pexels

День Святої Трійці – одне з головних християнських свят. Що можна, а чого категорично не можна робити на Трійцю, щоб вас не покинули удача і благополуччя, дізнайтеся в нашій статті.

Трійцю у 2021 році православні християни святкують у неділю, 20 червня – на 50-й день після Великодня, тому вона ще називається П'ятидесятниця.

У православних цей день відноситься до дванадесятих свят і прославляє Пресвяту Трійцю – Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого.

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Чого не можна робити на Трійцю

  • Християнам не можна на Трійцю працювати і прибирати будинок, це вважається гріхом.
  • Також не можна стригтися, плести, в'язати, вишивати.
  • Особливо сувора заборона стосувалася земляних робіт на Трійцю, оскільки в цей день вона вважалася іменинницею, і її не можна було турбувати.
  • Заборонено купатися в річках і озерах, за повір'ям, русалка може вийти на сушу і забрати з собою на дно водойми людину.
  • Поганою прикметою вважається відгуляти весілля на 50 день після Великодня, але добре – свататися.
  • У народі вірили, що на Трійцю приходять міфічні істоти – мавки і русалки, тому небажано одному йти в ліс або у поле.
  • У цей святковий день не можна відчувати і проявляти негативні емоції. Постарайтеся утриматися від сварок, конфліктів, претензій, заздрості, образ та іншого.

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