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Родительские субботы: календарь поминальных дней на 2021 год

Сегодня, 13:40

Узнайте, когда отмечаются родительские субботы в 2021 году, и как чтится память умерших родных

В православном церковном календаре существуют особые дни поминовения, которые называются родительскими субботами. Ежегодно поминальные дни выпадают на разные даты, потому что они зависят от главного христианского праздника – Пасхи. Когда отмечаются родительские субботы в 2021 году, узнайте в нашей статье.

Почему поминальные дни называются родительскими

На самом деле люди поминают не только родителей, но и остальных родственников, а также близких людей, с которыми не имеют кровной связи.

Церковь объясняет это тем, что по законам жизни родители, как правило, вперед своих детей покидают этот мир. И долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем – читать молитвы за других людей.

Поминальные дни важны для душ умерших еще и потому, что сами за себя молиться Господу они уже не могут. Живые должны помнить их на Земле и читать молитвы, чтобы в загробной жизни их души пребывали в раю.

Родительские субботы в 2021 году

6 марта – Вселенская мясопустная суббота в 2021 году. Она отмечается за 8 дней до начала Великого поста-2021, в канун Масленицы. В этот день вспоминаются все христиане, жившие на Земле и прошедшие обряд крещения.

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Во время Великого поста родительские субботы в 2021 году приходятся на 27 марта, 3 и 10 апреля. Эти поминальные дни выпадают на вторую, третью и четвертую недели поста. В церквях в эти дни проводятся заупокойные Литургии.

9 мая – также поминальный день, в который проводится поминовение усопших воинов.

11 мая – Радоница. Это праздник, когда живые делятся с мертвыми радостной вестью о победе Христа над смертью и обретении вечной жизни. Ежегодно Радоница приходится на девятый день после Воскресения Христова и выпадает на вторник. Но уже со второй недели после Пасхи в народе соблюдаются традиции поминовения усопших родственников.

19 июня – Троицкая суббота является Вселенской, потому что в этот день поминают не только своих умерших родственников, но и всех христиан, живших на Земле и ушедших в мир иной. В эту родительскую субботу в храмах проводятся заупокойные службы, а могилы на кладбищах принято украшать свежей зеленью и цветами.

6 ноября – Дмитриевская поминальная суббота-2021 отмечается в канун дня святого Дмитрия Солунского. Также этот день посвящен памяти победителю Куликовской битвы Дмитрия Донского и поминовению душ воинов, павших в битве.

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