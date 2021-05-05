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Радоницяа-2021: коли настане і що означає свято

Сьогодні, 15:53

Коли настане головний поминальний день після Великодня-2021

Незабаром після великого православного свята Великодня наступають особливі дні поминання в церковному календарі. Коли буде Радониця в 2021 році, яке значення вона має, і чому поминальний день вважається святом, читайте в нашій статті.

Коли відзначається Радониця в 2021 році

Щорічно Радониця припадає на різні дати, тому що це перехідний день. Як і багато інших церковних свят, вона безпосередньо залежить від Великодня.

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Радониця відзначається у вівторок другого тижня після Воскресіння Христового. Оскільки Великдень-2021 був 2 травня, то Радониця цьогоріч випадає на 11 травня.

В Україні поминальні дні після Великодня мають й інші назви – проводи, гробки. Традиційно вони починають відзначатися з наступного неділі після Великодня і тривають до вівторка – свята Радониці.

Примітно, що в 2021 році поминальні дні, які відносяться до Радониці, збігаються з днем поминання покійних воїнів, який шанується 9 травня.

Радониця: значення дня

Великдень – це свято не лише живих, але і померлих християн. І Радониця – саме той день, коли живі можуть поділитися зі своїми померлими родичами радістю святкування Великодня. Цей день так і називають – Великдень для померлих.

Радониця має в своїй назві слова "рід", "радість". Це зближує свято з поняттям "радіти" й означає, що людям не варто сумувати стосовно смерті рідних і близьких, а, навпаки, радіти їхньому переродженню в інше – вічне життя.

Основа християнського вчення, яке символізує Великдень, полягає в тому, що Ісус зумів перемогти смерть, відродився до нового життя, і ця ж доля уготована всім віруючим християнам.

Як відзначається Радониця: традиції поминального дня

Безпосередньо в день Радониці, а також напередодні, у неділю та понеділок, люди йдуть до церкви, моляться, замовляють панахиду, ставлять свічки. А потім вирушають на кладовище. Вони несуть з собою на могилки крашанки, паски та інші частування, щоб зробити поминальну трапезу, а частину приготовленого віддають бідним людям на помин душі.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у травні 2021 року в Україні.

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