Церковні свята і пости в червні-2021: докладний православний календар

Дізнайтеся, коли в червні-2021 відзначаємо Вознесіння Господнє, Трійцю, інші церковні свята і значущі дати

Церковні свята в червні Фото: Unsplash

Яке сьогодні церковне свято? Коли святкуємо Вознесіння Господнє і Трійцю? Коли настане Троїцька седмиця? В який день почнеться багатоденний Петрів піст? Коли поминати померлих родичів? Коли шануються чудотворні ікони Божої Матері?

Дивіться за календарем, які ще церковні свята будуть у червні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі православні дати, а також знати дні постів, суцільні седмиці та інші важливі події церковного православного календаря на червень.

Православні церковні свята в червні 2021 року: календар

1 червня – священномучеників Патрикія, єпископа Пруського, і з ним трьох пресвітерів: Акакія, Менандра і Полієна, Мученика Калуфа Єгиптянина, преподобного Іоана, єпископа Готського.

2 червня – віддання свята Переполовення П’ятдесятниці. Мучеників Фалалея, Олександра і Астерія, мученика Аскалона. Знайдення мощей святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.

3 червня – рівноапостолів царя Костянтина і матері його цариці Єлени, благовірного князя Костянтина та дітей його Михаїла і Феодора, Муромських чудотворців.

4 червня – пам’ять ІІ Вселенського собору, Мучеників Василіска, мученика Іоана-Володимира, князя Сербського.

5 червня – преподобного Михаїла, сповідника, єпископа Синадського, преподобномученика Михаїла, чорноризця, преподобної Єфросинії, ігумені Полоцької. Знайдення мощей святителя Леонтія, єпископа Ростовського.

6 червня – 6-та неділя після Пасхи, про сліпого. Преподобного Симеона стовпника на Дивній горі, мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоана, Серапіона, єгиптянина, Калиника, волхва, Феодора і Фавста і з ними 1218 воїнів із дружинами і дітьми.

7 червня – 6-й тиждень після Пасхи. Третє знайдення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоана. Священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського, святителя Інокентія, архієпископа Херсонського.

8 червня – апостолів від 70-х Карпа й Алфея, мучеників Аверкія та Єлени, преподобного Іоана Психаїта, сповідника, мученика Георгія Нового.

9 червня – віддання свята Пасхи. Передсвято Вознесіння Господнього. Священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського, мучеників Феодори, діви, і Дидима, воїна. Перенесення мощей святителів Київських: Кипріана, Фотія та Іони. Праведного Іоана Руського, сповідника.

10 червня – Вознесіння Господнє. Преподобного Микити, сповідника, єпископа Халкидонського, священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського, мучениці Єликониди, священномученика Елладія, єпископа. Мучеників, що в долині Ферейдан (Іран) від персів постраждали (перехідне свято в день Вознесіння Господнього). Нікейської ікони Божої матері.

11 червня – післясвято Вознесіння Господнього. Пам’ять І Вселенського собору. Мучениці Феодосії, діви Тирської, преподобномученика Феодосії, діви, святителя Луки, архієпископа Сімферопольського, сповідника. Ікон Божої Матері, званих "Споручниця грішних" та "Невтомне Око".

12 червня – преподобного Ісаакія, сповідника, ігумена обителі Далматської.

13 червня – 7-ма неділя після Пасхи, святих отців І Вселенського собору. Апостола від 70-х Єрма, мученика Єрмія. Мученика Філософа.

14 червня – 7-й тиждень після Пасхи. Мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона, Харити, Євелпіста, Ієракса, Пеона і Валеріана, преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного, в Ближніх печерах, преподобного Юстина (Поповича), Челійського.

15 червня – святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського, великомученика Іоана Нового, Сучавського, священномученика Пофина, єпископа Ліонського, і тих, що з ним постраждали, мучениці Бландини і мученика Понтика Ліонських. Києво-Братської ікони Божої Матері.

16 червня – мучеників Лукиліана, Клавдія, Іпатія, Павла, Діонісія і Павли, діви, священномученика Лукіана, єпископа, Максіана, пресвітера, Юліана, диякона, Маркеліана і Сатурнина в Бельгії, преподобного Додо Давидо-Гареджийського.

17 червня – святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана і Силана, мученика Конкордія, священномученика Астія, єпископа Диррахійського, преподобного Зосими, єпископа Вавилона Єгипетського, преподобного Давида Гареджийського.

18 червня – віддання свята Вознесіння Господнього. Перенесення мощей блаженного Ігоря, великого князя Чернігівського і Київського. Священномученика Дорофея, єпископа Тирського, блаженного Костянтина, митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Маркіана, Никандра, Іперехія, Аполлона, Леоніда, Арія, Горгія, Селінія, Іринія і Памвона, преподобного Феодора, чудотворця, преподобного Анувія, пустельника Єгипетського, преподобного Дорофея, з обителі авви Серида. Ігорівської ікони Божої Матері.

19 червня – Троїцька поминальна субота. Звершуємо пам’ять всіх від віку спочилих православних християн – отців, матерів, братів і сестер наших. Преподобного Віссариона, чудотворця Єгипетського, преподобного Іларіона Нового, преподобномучениць дів Архелаї, Фекли і Сусанни.

20 червня – 8-ма неділя після Пасхи. День Святої Тройці, П’ятдесятниця. Мученика Феодота Анкирського, священномученика Маркеліана, папи Римського, і мучеників Клавдія, Кирина і Антоніна, священномученика Маркела, папи Римського, мучеників Сисинія і Киріака, дияконів, Смарагда, Ларгія, Апроніана, Сатурніна, Папія і Мавра, воїнів, і Крискентіана, мучениць Прискилли, Лукини і Артемії, царівни, мучениць Калерії (Валерії), Киріакії і Марії в Кесарії Палестинській.

21 червня – 1-й тиждень після П’ятдесятниці. Загальниця. День Святого Духа. Великомученика Феодора Стратилата, преподобного Єфрема, патріарха Антіохійського, преподобного Зосими Фінікійського, святителя Феодора, єпископа Суздальського. Кіпрської ікони Божої Матері (перехідне святкування в День Святого Духа).

22 червня – святителя Кирила, архієпископа Олександрійського, мучениць Фекли, Марфи і Марії в Персії.

23 червня – священномученика Тимофія, єпископа Пруського, святителя Іоана, митрополита Тобольського, преподобного Силуана, схимника Києво-Печерського, в Дальніх печерах, мучеників Олександра, Антоніни, діви, преподобного Феофана Антіохійського, святителя Вассіана, єпископа Лавдійського.

24 червня – апостолів Варфоломія і Варнави. Ікони Божої Матері "Достойно є" ("Милуюча"). Ікони Божої Матері "Споручниця грішних", Корецької.

25 червня – преподобного Онуфрія Великого, преподобного Петра Афонського, преподобних Іоана, Андрія, Іраклемона і Феофіла.

26 червня – віддання свята П’ятдесятниці. Мучениці Акилини, святителя Трифилія, єпископа Левкусії Кіпрської, мучениці Антоніни, преподобного Анни і сина її Іоана.

27 червня – 1-ша неділя після П’ятдесятниці. Всіх святих. Пророка Єлисея, святителя Мефодія, патріарха Константинопольського, благовірного князя Мстислава, у святого хрещенні Георгія, Хороброго, Новгородського, преподобного Єлисея Сумського. Ікон Божої Матері "Пом’якшення злих сердець" (Семистрільна) та "Нерушима Стіна". Заговини на Петрів піст.

28 червня – 2-й тиждень після П’ятдесятниці. Пророка Амоса, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, мучеників Віта, Модеста і Крискентії, годувальниці, мученика Дули Килікійського, преподобного Дули, страстотерпця, Єгипетського, блаженного Ієронима Стридонського, блаженного Августина, єпископа Іпонійського, благовірного князя Лазаря Сербського, святителя Єфрема, патріарха Сербського. Перенесення мощей преподобного Феодора Сикеота, єпископа Анастасіупольського. Початок Петрового посту.

29 червня – святителя Тихона, єпископа Амафунтського, священномученика Тигрія, пресвітера, і мученика Євтропія, читця.

30 червня – мучеників Мануїла, Савела та Ісмаїла.

Суцільна седмиця в червні-2021

У першому літньому місяці буде тиждень без посту, присвячений світлому святу Трійці. Він пройде з 21 по 27 червня .

Пости в червні 2021-го

У червні буде одноденний і багатоденні пости.

Після завершення Троїцької седмиці почнеться багатоденний Петрів піст, який у 2021 році триватиме 13 днів – з 28 червня до 11 липня .

Також протягом червня буде кілька одноденних постів по середах і п'ятницях: 2, 4, 9, 11, 16, 18 червня .

У ці дні слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних в червні 2021-го

19 червня – Троїцька поминальна субота, день поминання покійних родичів.

Раніше ми розповідали, які вихідні дні та свята в червні 2021 Україні.

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