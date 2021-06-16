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Трійця-2021: головні традиції і ритуали дня

Сьогодні, 15:39

На Трійцю збереглося безліч красивих традицій, що дійшли до нас ще з язичницьких часів. Наприклад, в народі було прийнято зустрічати Трійцю в оздобленні зелені та квітів.

Традиції свята Трійці
Традиції свята Трійці
Фото: Pexels

Трійця – велике православне двонадесяте свято, присвячене Святій Божественій Трійці – Отцю, Сину і Святому Духа. За церковним вченням, Свята Трійця показує, що Бог єдиний у трьох проявах і є вічним, живим, всюдисущим і безтілесним духом.

Церковні свята Пасха і Трійця тісно пов'язані між собою, тому що Трійця відзначається на 50-й день після Великодня. Саме тому вона ще називається П'ятидесятницею. Дата Трійці вважається днем народження Святої церкви. Також у цей день землю називають іменинницею.

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Традиції і прикмети свята Трійці

Субота перед святом, 19 червня, є батьківським поминальним днем. Люди йдуть до храмів, замовляють поминальні молебні, ставлять свічки за упокій померлих родичів. Особливо молилися за померлих передчасною смертю, вважаючи їх жертвами русалок.

У храмах на Трійцю проводиться одна з найкрасивіших служб, а після Божественної літургії здійснюється вечірня в пам'ять про сходження Святого Духа на апостолів.

З давніх-давен господині до Трійці дуже ретельно готувалися: наводили вдома чистоту, прикрашали житло свіжими гілками клена, берези, верби, липи, квітами і травами, букетами з аїру, любистку, м'яти, полину, щоб ці рослини захистили їх від злих сил, дали здоров'я і удачу. Також це символізувало процвітання і новий життєвий цикл.

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До свята жінки пекли пироги, готували м'ясні і рибні закуски. У деяких регіонах у цей день навіть фарбували яйця в зелений колір.

Якщо шматочок святкового хліба приховати з Трійці до весілля, то життя у молодих складеться благополучно. Хліб сушили і зберігали до весілля, замішуючи потім сухарі в тісто для весільного короваю. Вважалося, що це принесе в нову сім'ю благополуччя і любов.

Свататися в день Трійці – хороша прикмета, що обіцяє міцну сім'ю, любов і благополуччя.

Перший день Трійці – Зелена неділя. У народі він вважався днем активності і підступності русалок та іншої міфічної нечисті. Зелень, якою прикрашали будинки, була захистом і оберегом від них.

Вранці у цей день в храмах проходили святкові богослужіння. Потім люди ходили одне до одного в гості. Починалися масові гуляння і ярмарки.

Трійця завжди вважалася дівочим святом. Дівчата плели вінки, опускаючи їх у річку для ворожіння на судженого, долю і щасливе життя. Потім йшли в ліс гуляти.

Другий день свята називається Клечальний понеділок, а ще Духів день. Після служби священики йшли на поля читати молитви з проханням до Бога про благословення на майбутній урожай.

Роса, що випала на Трійцю, вважалася дуже корисною для здоров'я. Рано вранці дівчата вмивалися нею, щоб зберегти молодість і красу.

Дивіться відео, як підтримувати здоров'я завдяки рослинам:

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