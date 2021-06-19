Троїцька батьківська субота: тематичні картинки й вірші

Сьогодні Троїцька батьківська субота-2021, коли належить поминати померлих родичів і близьких людей в церкві, на кладовищі або вдома.

Троїцька батьківська субота Фото: Unsplash

Сьогодні, 19 червня, наступила Троїцька поминальна субот – особливий день поминання, коли насамперед шанується пам'ять померлих батьків і близьких людей.

Цей поминальний день відзначається перед святом Святої Трійці, саме тому він отримав таку назву. Не забудьте пом'янути близьких людей, яких вже немає з вами. Life Сьогодні підготували картинки і листівки з поминальними словами і красивими філософськими віршами.

Троїцька батьківська субота: картинки Фото: Pinterest

Троїцька поминальна субота: вірші та картинки

***

Перед Троицей в субботу,

Приготовь помин скорей.

Ведь сегодня души близких

Ждут смиренно у дверей.



Словом добрым всех их вспомни,

Помолись за их покой,

Отпусти их с легким сердцем –

Навсегда они с тобой.

Троїцька батьківська субота: картинки Фото: Pinterest

Поминальна субота перед Трійцею: картинки в батьківський день

***

На небеса уходят те, кого мы любим,

Родные, близкие, их больше не вернуть.

Но есть родительские дни, когда мы можем

Всех тех, кого любили, помянуть.



Их навестив, со вздохом улыбнемся.

И не прогоним с сердца светлой грусти тень.

Пусть нас услышат те, кого нет рядом,

В родительский, для нас особый день.

Троїцька батьківська субота: картинки Фото: Pinterest

Добрі вірші в Троїцьку батьківську суботу

***

Суббота Троицкая нынче наступает,

Ее в народе все родительской зовут.

Мы в этот день усопших предков вспоминаем.

Как ангелы, они от бед нас берегут.



Зажги сегодня тихо свечку на окошке

И помолись за всех, кто дорог и далек.

А после вспомни их и помолчи немножко.

Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.

Троїцька батьківська субота: картинки Фото: Pinterest

Вірші в поминальний день перед Трійцею

***

Пришла суббота Троицкая к нам,

Вспомним тех, кого уж не вернуть!

Они, подобно солнечным лучам,

Освещают жизненный наш путь!



Давайте тихо близких мы помянем,

Помолимся за души, их покой,

И сами мы немного чище станем,

Благодаря молитве столь простой!

Троїцька батьківська субота: картинки Фото: Pinterest

Троїцька поминальна субота: картинки й вірші

***

Тех, кто покинул этот мир,

Хотим сейчас мы помянуть,

В родительский спокойный день

Поставить свечи и всплакнуть.

Мы все могилки приберем

У наших близких и родных,

Цветов букеты принесем

И будем думать мы о них!

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