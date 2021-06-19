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Троїцька батьківська субота: тематичні картинки й вірші

Сьогодні, 05:50

Сьогодні Троїцька батьківська субота-2021, коли належить поминати померлих родичів і близьких людей в церкві, на кладовищі або вдома.

Троїцька батьківська субота
Троїцька батьківська субота
Фото: Unsplash

Сьогодні, 19 червня, наступила Троїцька поминальна субот – особливий день поминання, коли насамперед шанується пам'ять померлих батьків і близьких людей.

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Цей поминальний день відзначається перед святом Святої Трійці, саме тому він отримав таку назву. Не забудьте пом'янути близьких людей, яких вже немає з вами. Life Сьогодні підготували картинки і листівки з поминальними словами і красивими філософськими віршами.

Троїцька батьківська субота: картинки
Троїцька батьківська субота: картинки
Фото: Pinterest

Троїцька поминальна субота: вірші та картинки

***

Перед Троицей в субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.

Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем –
Навсегда они с тобой.

Троїцька батьківська субота: картинки
Троїцька батьківська субота: картинки
Фото: Pinterest

Поминальна субота перед Трійцею: картинки в батьківський день

***

На небеса уходят те, кого мы любим,
Родные, близкие, их больше не вернуть.
Но есть родительские дни, когда мы можем
Всех тех, кого любили, помянуть.

Их навестив, со вздохом улыбнемся.
И не прогоним с сердца светлой грусти тень.
Пусть нас услышат те, кого нет рядом,
В родительский, для нас особый день.

Троїцька батьківська субота: картинки
Троїцька батьківська субота: картинки
Фото: Pinterest

Добрі вірші в Троїцьку батьківську суботу

***

Суббота Троицкая нынче наступает,
Ее в народе все родительской зовут.
Мы в этот день усопших предков вспоминаем.
Как ангелы, они от бед нас берегут.

Зажги сегодня тихо свечку на окошке
И помолись за всех, кто дорог и далек.
А после вспомни их и помолчи немножко.
Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.

Троїцька батьківська субота: картинки
Троїцька батьківська субота: картинки
Фото: Pinterest

Вірші в поминальний день перед Трійцею

***

Пришла суббота Троицкая к нам,
Вспомним тех, кого уж не вернуть!
Они, подобно солнечным лучам,
Освещают жизненный наш путь!

Давайте тихо близких мы помянем,
Помолимся за души, их покой,
И сами мы немного чище станем,
Благодаря молитве столь простой!

Троїцька батьківська субота: картинки
Троїцька батьківська субота: картинки
Фото: Pinterest

Троїцька поминальна субота: картинки й вірші

***

Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!

Дивіться відео, яким буде сезон відпусток-2021:

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