Троїцька батьківська субота: тематичні картинки й вірші
Сьогодні Троїцька батьківська субота-2021, коли належить поминати померлих родичів і близьких людей в церкві, на кладовищі або вдома.
Сьогодні, 19 червня, наступила Троїцька поминальна субот – особливий день поминання, коли насамперед шанується пам'ять померлих батьків і близьких людей.
Цей поминальний день відзначається перед святом Святої Трійці, саме тому він отримав таку назву. Не забудьте пом'янути близьких людей, яких вже немає з вами. Life Сьогодні підготували картинки і листівки з поминальними словами і красивими філософськими віршами.
Троїцька поминальна субота: вірші та картинки
***
Перед Троицей в субботу,
Приготовь помин скорей.
Ведь сегодня души близких
Ждут смиренно у дверей.
Словом добрым всех их вспомни,
Помолись за их покой,
Отпусти их с легким сердцем –
Навсегда они с тобой.
Поминальна субота перед Трійцею: картинки в батьківський день
***
На небеса уходят те, кого мы любим,
Родные, близкие, их больше не вернуть.
Но есть родительские дни, когда мы можем
Всех тех, кого любили, помянуть.
Их навестив, со вздохом улыбнемся.
И не прогоним с сердца светлой грусти тень.
Пусть нас услышат те, кого нет рядом,
В родительский, для нас особый день.
Добрі вірші в Троїцьку батьківську суботу
***
Суббота Троицкая нынче наступает,
Ее в народе все родительской зовут.
Мы в этот день усопших предков вспоминаем.
Как ангелы, они от бед нас берегут.
Зажги сегодня тихо свечку на окошке
И помолись за всех, кто дорог и далек.
А после вспомни их и помолчи немножко.
Пусть не угаснет в твоем сердце огонек.
Вірші в поминальний день перед Трійцею
***
Пришла суббота Троицкая к нам,
Вспомним тех, кого уж не вернуть!
Они, подобно солнечным лучам,
Освещают жизненный наш путь!
Давайте тихо близких мы помянем,
Помолимся за души, их покой,
И сами мы немного чище станем,
Благодаря молитве столь простой!
Троїцька поминальна субота: картинки й вірші
***
Тех, кто покинул этот мир,
Хотим сейчас мы помянуть,
В родительский спокойный день
Поставить свечи и всплакнуть.
Мы все могилки приберем
У наших близких и родных,
Цветов букеты принесем
И будем думать мы о них!
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