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Троїцька батьківська субота-2021: чого в жодному разі не можна робити

Сьогодні, 14:31

19 червня православні українці шанують Троїцьку батьківську суботу. В цей поминальний день не можна влаштовувати свято, шити і прати, а ось робота не заборонена.

Заборони Троїцької батьківської суботи
Заборони Троїцької батьківської суботи
Фото: Pexels

19 червня українці відзначають Троїцьку батьківську суботу. Це день, коли потрібно згадувати покійних і молитися про спасіння їхніх душ.Вона проводиться напередодні великого свята Трійці, яке в 2021 році відзначається 20 червня.

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Як правильно провести Троїцьку батьківську суботу, які головні заборони у поминального дня і що ні в якому разі не можна робити 19 червня, читайте в нашій статті.

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Троїцька субота-2021: чого не можна робити

  • Незважаючи на те, що це день вшанування пам'яті, не можна сумувати й оплакувати померлих, згадуйте про них з радістю і не забувайте, що на наступний день велике світле свято – Трійця-2021.

Трійцю відзначаємо 20 червня
Трійцю відзначаємо 20 червня
Фото: Pixabay

  • В батьківську суботу заборонено влаштовувати гучні свята і веселитися.
  • Також не варто вживати спиртні напої.
  • У Троїцьку батьківську суботу не заборонено працювати, навпаки, після служби і відвідування цвинтаря потрібно навести в домі порядок і підготуватися до прийдешнього свята, прикрасити будинок травами і квітами.
  • Однак в цей день не можна було шити і прясти.
  • Крім того, діяли всі заборони, пов'язані з водою: прання і полоскання білизни, миття і купання у відкритих водоймах.
  • 19 червня можна зробити поминальний обід чи просто роздати поминальні підношення в церкві або близьким друзям і родичам. А ось залишати їжу і напої на цвинтарі не можна.

Прикмети на Троїцьку суботу

  • якщо у Троїцьку суботу посіяти ячмінь – буде добрий урожай;
  • дощ у Троїцьку суботу – до врожаю грибів і ягід, і все літо заморозків не буде;
  • з Троїцької суботи три дні не метуть, а на четвертий – в будинку прибирають.

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Джерело: Сьогодні
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