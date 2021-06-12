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Троїцька батьківська субота: дата і традиції поминального дня

Сьогодні, 15:31

Троїцька батьківська субота – це черговий поминальний день у році. Він не має фіксованої дати і приурочений до великого православного свята Трійці.

Троїцька батьківська субота
Троїцька батьківська субота
Фото: Pexels

У червні-2021 настане черговий поминальний день у православному церковному році – Троїцька батьківська субота. Чим примітний цей день, яких традицій дотримуються у батьківську суботу, дізнайтеся в нашій статті.

Троїцька батьківська субота: точна дата

Як зрозуміло з назви, Троїцька поминальна субота відзначається напередодні Трійці. А оскільки це перехідне свято не має фіксованої дати і залежить від Великодня, то і поминальна субота також припадає на різні дати кожен рік.

В 2021 році Трійця відзначається 20 червня. Відповідно, Троїцька поминальна субота буде напередодні – 19 червня .

Троїцька поминальна субота: історія і значення дня

У православному календарі існує декілька батьківських днів у році, в які віруючі проводять особливе поминання покійних родичів. Один з таких днів у 2021 році шанується влітку напередодні Трійці.

Поминальна субота називається батьківською, бо за законами життя батьки, як правило, вперед своїх дітей мають покинути цей світ. І борг дітей – молитися насамперед за своїх батьків і прабатьків, які дарували життя, а вже потім поминати і читати молитви за інших людей.

Троїцька субота є Вселенською, тому що цього дня згадують не лише своїх померлих родичів, а й усіх християн, які жили на Землі і пішли в світ інший.

Поминальний день
Поминальний день
Фото: Depositphotos

Зішестя Святого Духа завершує місію порятунку людини, в якій беруть участь живі і померлі. А тому віруючі в своїх молитвах про оживотворення Духом Святим просять, щоб і для покійних благодать Святого Духа Утішителя, якої вони зазнали ще за життя, була джерелом блаженства.

Свято Святої Трійці – це день народження Вселенської Апостольської церкви. А значить, Троїцька субота є останнім днем церкви старозавітної перед розкриттям у всій повноті церкви Христової. Тому переддень свята, суботу, християни присвячують поминанню покійних і молитві про них.

Традиції поминального дня

Вважається, що в батьківську суботу відбувається спілкування з померлими через молитву і поминання.

У цю батьківську суботу в храмах проводяться заупокійні служби, а могили на кладовищах прийнято прикрашати свіжою зеленню і квітами.

Віруючі пишуть записки за упокій з іменами померлих родичів і віддають їх священикам перед службою. Також у храм прийнято приносити продукти для поминання родичів і ставити їх на спеціальний стіл перед розп'яттям – канун.

Після відвідин храму і цвинтаря сім'я збирається вдома за поминальним обідом, головною стравою на якому має бути кутя. Також готуються пироги, вареники, яєчня і улюблені частування померлих родичів. Для них ставиться тарілка з їжею, наливається склянка води, яка потім стоїть усю ніч.

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Раніше ми публікували детальний православний календар церковних свят і постів у червні-2021.

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