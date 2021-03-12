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Прощена неділя-2021: традиції дня

Сьогодні, 14:06

Дізнайтеся, коли буде Прощена неділя в 2021 році і які головні традиції дня

Коли в Україні буде Прощена неділя. Що це за день, чому так називається, і як правильно поводитися, дізнайтеся в нашій статті.

Намагайтеся не ображати оточуючих вас людей, не забувайте частіше радувати близьких і обов'язково робіть їм приємні подарунки на весняні свята. Дивіться в нашому календарі, які презенти можна приготувати на березневі свята.

Прощена неділя – це останній день Масляної. Щороку Прощена неділя відзначається в різні дні, тому що це свято залежить від дати Великодня, який є перехідним святом і щорічно також не має фіксованої дати.

Оскільки Сирний тиждень-2021 розпочався 8 березня і триває цілий тиждень, то Прощена неділя в 2021 році припадає на 14 березня.

Прощена неділя: значення свята

Цей день завершує святкування Масляної, готує до початку Великого посту і допомагає людям налаштуватися на серйозний лад. Виходячи з назви зрозуміло, що в Прощену неділю заведено всіх прощати і самим просити вибачення.

Народні традиції Прощеної неділі

У цей день здавна існує світла і добра традиція просити вибачення у оточуючих – рідних, близьких, знайомих, колег тощо. Причому робити це потрібно не тільки за явно завдані образи, про які ви знаєте, але і за можливі неприємності, про які навіть не здогадуєтеся. Адже часто образи можуть бути випадковими і не навмисними, проте вони також залишають неприємний слід у душі людей.

Прощена неділя 14 березня – саме вдала нагода очистити душу, позбутися таких образ і претензій, щоб увійти у період Великого посту з чистим серцем і помислами.

Прощена неділя
Прощена неділя
Фото: Pexels

Важливо в Прощену неділю постаратися згадати тих людей, кого волею чи неволею ви образили, покаятися і щиро попросити вибачення. Але і самим не можна залишатися байдужими до оточуючих людей, які просять у вас вибачення і хочуть, щоб ви їх простили. Згідно з християнськими звичаями, людині, яка здатна прощати людям їхні гріхи, простяться її гріхи на небі.

У Прощену неділю добре прийти до церкви і сповідатися. У храмах в Прощену неділю проводяться читання Євангелія про майбутній Великий піст, прощення гріхів і очищення душі і тіла.

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Прощена неділя – це останній день перед Великим постом, коли ще дозволена скоромна їжа. У Прощену неділю традиційно готують млинці, оладки, вареники, пироги, сирники та іншу випічку. А головною стравою на столі вважається яєчня. Залишки скоромної їжі потім згодовували домашнім тваринам або спалювали. Також у Прощену неділю палили опудало Масляної, а попіл розсіювали по полю.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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