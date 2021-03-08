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Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

Сьогодні, 12:15

Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші привітання зі святами

Сьогодні, 8 березня, розпочалася Масляна – слов'янське традиційне свято, яке відзначається протягом тижня перед Великим постом.

Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші привітання зі святами: найкращі листівки, короткі повідомлення в прозі і віршах.

Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Привітання з Масляною в прозі

***
Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай цього дня всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці

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Вітаю з Масляною! Бажаю весело провести зиму, під свіжоспечені млинці, з весняним сонечком і гарним настроєм. Нехай життя очиститься, наповниться добром, світлом, дружбою, підтримкою, взаєморозумінням і хорошими відчуттями.

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Вітаю з Масляною і від душі бажаю, щоб серце попрощалося зі холодом, щоб зі смачними млинцями, маслом, медом та варенням проводи зимоньки вдалися на славу.

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Привітання з Масляною у віршах і коротких sms

***
Веселись, гуляй народ,
В этот праздник яркий!
Масленица нам несет
Новые подарки:
Гору кружевных блинов,
Кушаний довольно,
Масленицу будь готов
Отмечать достойно!

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***
Пусть масленица дружит с вами,
Пусть в этот день вам повезет,
Пускай чудесными цветами
Вам жизнь букет преподнесет.

***
С масленицей, дорогой!
Веселись, гуляй,
Только обо мне одной
Ты не забывай

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***
Желаю в масленицу вам –
По всем заслугам и делам
Пускай воздастся в этот день,
Пусть будет праздновать не лень.

***
Пусть масленицы день чудесный,
Любимый, дарит только счастье,
Пускай живется интересно,
Пусть не угаснут наши страсти

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***
Пред Великим пред постом
Впустим Масленицу в дом!
Гору блинчиков спечем,
Вас на праздник позовем!
Мы желаем вам добра,
И весеннего тепла!
Масленицу вы встречайте,
Всех блинами угощайте!

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***
Пусть масленица входит
В ваш светлый дом с добром,
Порядок здесь наводит
И радует теплом.

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***
Сколько бы мы ни ели
На этой блинной неделе,
Нам пойдет все впрок –
Дайте только срок!
Ешьте сытно, про запас!
С Масленицей вас!

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***
Масленица в дом идет,
За собой весну ведет!
Напеки блинов скорей
Только масла не жалей!
Поздравляю с этим днем
Пусть печаль горит огнем!
Пусть уходят холода
Не на год, а навсегда!

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З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

***
Я желаю счастья, без сомнения,
В Масленицу горестей не знать,
И любых желаний исполнения,
И блинами близких угощать!

***
С Масленицей поздравляю,
Пусть веселье в дом войдет!
Пусть весна в права вступает,
А зима на год уйдет!

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***
Масленица к нам пришла,
Радость людям принесла,
Ну а мы придем с блинами,
Встретить праздник вместе с вами!

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Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

***
Пускай Господь вас наградит
В день масленицы счастьем,
Пусть жажду денег утолит
И отведет ненастья.

***
Озорной, веселый праздник,
Солнца возрождение,
Вам – удачи, море счастья,
Наши поздравления!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Масляну, крім млинців: 5 святкових рецептів.

Дивіться відео про найбільший млинець в Україні:

Відео: Сьогодні

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Джерело: Сьогодні
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