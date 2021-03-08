Привітання з Масляною-2021: найкращі листівки, вірші і короткі смс

Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші привітання зі святами

Сьогодні, 8 березня, розпочалася Масляна – слов'янське традиційне свято, яке відзначається протягом тижня перед Великим постом.

Сегодня.Lifestyle підготували для вас найкрасивіші привітання зі святами: найкращі листівки, короткі повідомлення в прозі і віршах.

Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Привітання з Масляною в прозі

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Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай цього дня всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого будинку, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці

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Вітаю з Масляною! Бажаю весело провести зиму, під свіжоспечені млинці, з весняним сонечком і гарним настроєм. Нехай життя очиститься, наповниться добром, світлом, дружбою, підтримкою, взаєморозумінням і хорошими відчуттями.

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Вітаю з Масляною і від душі бажаю, щоб серце попрощалося зі холодом, щоб зі смачними млинцями, маслом, медом та варенням проводи зимоньки вдалися на славу.

Привітання з Масляною у віршах і коротких sms

***

Веселись, гуляй народ,

В этот праздник яркий!

Масленица нам несет

Новые подарки:

Гору кружевных блинов,

Кушаний довольно,

Масленицу будь готов

Отмечать достойно!

***

Пусть масленица дружит с вами,

Пусть в этот день вам повезет,

Пускай чудесными цветами

Вам жизнь букет преподнесет.

***

С масленицей, дорогой!

Веселись, гуляй,

Только обо мне одной

Ты не забывай

***

Желаю в масленицу вам –

По всем заслугам и делам

Пускай воздастся в этот день,

Пусть будет праздновать не лень.

***

Пусть масленицы день чудесный,

Любимый, дарит только счастье,

Пускай живется интересно,

Пусть не угаснут наши страсти

***

Пред Великим пред постом

Впустим Масленицу в дом!

Гору блинчиков спечем,

Вас на праздник позовем!

Мы желаем вам добра,

И весеннего тепла!

Масленицу вы встречайте,

Всех блинами угощайте!

***

Пусть масленица входит

В ваш светлый дом с добром,

Порядок здесь наводит

И радует теплом.

***

Сколько бы мы ни ели

На этой блинной неделе,

Нам пойдет все впрок –

Дайте только срок!

Ешьте сытно, про запас!

С Масленицей вас!

***

Масленица в дом идет,

За собой весну ведет!

Напеки блинов скорей

Только масла не жалей!

Поздравляю с этим днем

Пусть печаль горит огнем!

Пусть уходят холода

Не на год, а навсегда!

***

Я желаю счастья, без сомнения,

В Масленицу горестей не знать,

И любых желаний исполнения,

И блинами близких угощать!

***

С Масленицей поздравляю,

Пусть веселье в дом войдет!

Пусть весна в права вступает,

А зима на год уйдет!

***

Масленица к нам пришла,

Радость людям принесла,

Ну а мы придем с блинами,

Встретить праздник вместе с вами!

***

Пускай Господь вас наградит

В день масленицы счастьем,

Пусть жажду денег утолит

И отведет ненастья.

***

Озорной, веселый праздник,

Солнца возрождение,

Вам – удачи, море счастья,

Наши поздравления!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Масляну, крім млинців: 5 святкових рецептів.

Дивіться відео про найбільший млинець в Україні:

Відео: Сьогодні

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