Великий піст-2021: календар харчування на весь період

Дізнайтеся, як правильно харчуватися в усі дні Великого посту-2021

Великий піст-2021 – це найсуворіший і найбільш значущий православний піст у році. Під час Великого посту віруючі багато часу приділяють молитвам, духовному і фізичному очищенню, а також дотримуються обмежень на багато продуктів харчування.

Великий піст у 2021 році починається з понеділка, 15 березня, і триватиме 48 днів, до 1 травня. А наступного дня після його закінчення, 2 травня, настане велике християнське свято Воскресіння Господнього – світлий Великдень.

Що не можна їсти в період Великого посту, які продукти і в які дні допустимі? Читайте в нашій статті. Ця інформація буде корисна тим, хто вирішив цьогоріч дотримуватися посту.

Великий піст 2021: обмеження в харчуванні

Дотримання посту передбачає відмову від м'яса і всіх м'ясних продуктів, птиці, яєць, молока і молочних продуктів, а також всіх страв, до складу яких входять ці інгредієнти.

Але навіть пісна їжа дозволена не в усі дні Великого посту, а має свої обмеження в кожен день тижня.

Як правильно харчуватися під час Великого посту Фото: Unsplash

Багато в які дні Великого посту не можна вживати рибу, олію та варену їжу. У такі дні дозволено лише сироядіння – тобто сира їжа, яка не отримала теплової обробки, без додавання олії.

Однак навіть найсуворіші заборони під час посту не повинні перешкодити вам харчуватися правильно, повноцінно і різноманітно.

Перед тим як починати поститися, обов'язково проконсультуйтеся з лікарем і порадьтеся з духовним наставником.

Календар Великого посту-2021 по днях тижня

понеділок середа п'ятниця – допустимо сухоядіння і їжа без олії;

– допустимо сухоядіння і їжа без олії; вівторок четвер – можна приймати їжу, що пройшла теплову обробку, без олії;

– можна приймати їжу, що пройшла теплову обробку, без олії; субота, неділя – дозволена їжа, що пройшла теплову обробку, з додаванням олії і вино;

– дозволена їжа, що пройшла теплову обробку, з додаванням олії і вино; Благовіщення, 7 квітня – можна їсти гарячу їжу з олією, вино і рибу;

– можна їсти гарячу їжу з олією, вино і рибу; Лазарева субота, 24 квітня – дозволено вживання рибної ікри;

– дозволено вживання рибної ікри; Вербна неділя, 25 квітня – можна їсти рибу.

– можна їсти рибу. Страсна п'ятниця, 30 квітня – нічого не їдять до виносу плащаниці.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

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