Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

Сьогодні, 10:51

Дізнайтеся традиції свята і що означають головні символи Масниці

Свято Масляної, яке у 2021 році відбудеться з 8 по 14 березня, сягає своїм корінням до язичництва. Він втілює веселі проводи зими і зустріч весни.

Масниця не має фіксованої дати і щороку настає в різні дні. Вона відзначається за тиждень до Великого посту, який, в свою чергу, починається за сім тижнів до Великодня.

Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Що їдять на Масляну, крім млинців

Млинці на Масляну
Млинці на Масляну
Фото: freepik.com

Для православних християн Масниця – це тиждень перед Великим постом, коли потрібно відмовитися від м'яса (тому вона і називалася М'ясопусна) і налягати на рибу і молочні продукти: вершкове масло, сир, сметану, молоко.

Звісно ж, головна окраса Масляної – млинці. Їм присвячено безліч приказок: "Як на масляному тижні в стелю млинці летіли", "Без млинця не масляна", "На горах покататися, в млинцях повалятися". Кажуть, що саме слово "млинець" утворилося шляхом спотворення "млин" від дієслова "молоти".

Читайте також:
З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Млинці пеклися в давні часи у величезній кількості, причому найрізноманітніші: з гречаної або пшеничної муки, великі – на всю сковорідку або маленькі – з чайне блюдце. Кожна господиня мала свої власні рецепти приготування млинців і тримала їх у секреті. Зазвичай млинці начиняли ікрою, сметаною, яйцями або варенням.

Що символізують млинці на Масляну

Фото: Depositphotos

Млинці супроводжували людей від народження до самої смерті – і породіллю обов'язково годували ними, і жоден поминальний стіл не обходився без цієї страви. Але насамперед млинці були обов'язковим атрибутом Масляної.

Наші предки вірили, що млинець символізує собою сонце – адже він теж круглий і гарячий, і пригощаючись ними, слов'яни вважали, що разом із масляними млинцями їм передається могутність і тепло небесного світила.

А Масниця – свято "нового сонця", свято, коли люди проводжають обридлу зиму і радіють близькій весні. Приготування млинців – заклик до хати багатства, гарного врожаю і приплоду худоби. У наші дні, звісно, Масляна і "її млинці" втратили сакральний сенс. Тепер це просто народні гуляння, все одно, втім, присвячені проводам зими.

Читайте також:
Масляна 2021: головні прикмети свята і що не можна робити

До речі, перший млинець, спечений на Масниці, – за упокій. Його клали на слухове віконце "для душ батьківських" або віддавали бідним, щоб вони пом'янули покійних.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Масляну, крім млинців: 5 святкових рецептів.

Дивіться відео про найбільший млинець в Україні:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання Побажання на 8 Березня: святкові привітання і тости 8 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити Масляна-2021: привітання та листівки Коли буде Масляна-2021: точна дата і як відзначається Сирний тиждень Святкуємо Масляну-2021 яскраво і весело: афіша заходів у Києві Масляна 2021: головні прикмети свята і що не можна робити Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю Червона, чорна чи кабачкова: яка ікра найкраще підходить до млинців
млинці свята Масляна традиції
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Полякова раскрыла всю правду о том, как увела мужа
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Сплошной бардак: Полякова показала квартиру в Киеве
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Как приготовить лазанью с картофелем и грецкими орехами: рецепт
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили
Кто никогда не заболеет коронавирусом: в НАН всё объяснили

Популярні статті

Сьогодні, 10:51Смачно

Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

Сьогодні, 10:25Events

З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Вчора, 15:29Фаново

Вірші на 8 Березня: короткі й оригінальні смс

Вчора, 10:21Events

Яскраві листівки з 8 Березня-2021: привітання, вірші і картинки

Вчора, 08:01Events

Привітання з 8 Березня мамі в прозі і віршах

6 березняЗірково

Троянда на шоу "Маска" виявилася відомою співачкою (відео)

6 березняЗірково

На шоу "Маска" розкрили Махаона, який всіх довів до сказу

6 березняЗірково

Вагітна дружина Віктора Павлика показала, де буде народжувати (фото)

6 березняСмачно

Як приготувати салат "Фіалки" на 8 Березня

6 березняEvents

Привітання з 8 Березня в прозі: найкрасивіші тексти і листівки

5 березняЗірково

Олександр Пономарьов розповів, як приховував від Винника та DZIDZIO свою участь в "Масці"

5 березняСмачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

5 березняEvents

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

5 березняЗірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

5 березняСмачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

5 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Новини партнерів

Почему распался брак знаменитых актёров
Почему распался брак знаменитых актёров
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Ани Лорак шокировала гигантской грудью
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Анна Седокова в "голом" купальнике сверкнула сочными формами
Дружина найкрасивішого араба - що про неї відомо
Дружина найкрасивішого араба - що про неї відомо
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Найстрашнішу орхідею в світі знайшли на Мадагаскарі
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Шесть самых сексуальных мужчин по знаку зодиака
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть
Фото "Холостячки" Мишиной до популярности попали в Сеть

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти