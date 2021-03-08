Чому на Масляну печуть млинці: історія і традиції свята

Дізнайтеся традиції свята і що означають головні символи Масниці

Свято Масляної, яке у 2021 році відбудеться з 8 по 14 березня, сягає своїм корінням до язичництва. Він втілює веселі проводи зими і зустріч весни.

Масниця не має фіксованої дати і щороку настає в різні дні. Вона відзначається за тиждень до Великого посту, який, в свою чергу, починається за сім тижнів до Великодня.

Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Що їдять на Масляну, крім млинців

Млинці на Масляну Фото: freepik.com

Для православних християн Масниця – це тиждень перед Великим постом, коли потрібно відмовитися від м'яса (тому вона і називалася М'ясопусна) і налягати на рибу і молочні продукти: вершкове масло, сир, сметану, молоко.

Звісно ж, головна окраса Масляної – млинці. Їм присвячено безліч приказок: "Як на масляному тижні в стелю млинці летіли", "Без млинця не масляна", "На горах покататися, в млинцях повалятися". Кажуть, що саме слово "млинець" утворилося шляхом спотворення "млин" від дієслова "молоти".

Млинці пеклися в давні часи у величезній кількості, причому найрізноманітніші: з гречаної або пшеничної муки, великі – на всю сковорідку або маленькі – з чайне блюдце. Кожна господиня мала свої власні рецепти приготування млинців і тримала їх у секреті. Зазвичай млинці начиняли ікрою, сметаною, яйцями або варенням.

Що символізують млинці на Масляну

Фото: Depositphotos

Млинці супроводжували людей від народження до самої смерті – і породіллю обов'язково годували ними, і жоден поминальний стіл не обходився без цієї страви. Але насамперед млинці були обов'язковим атрибутом Масляної.

Наші предки вірили, що млинець символізує собою сонце – адже він теж круглий і гарячий, і пригощаючись ними, слов'яни вважали, що разом із масляними млинцями їм передається могутність і тепло небесного світила.

А Масниця – свято "нового сонця", свято, коли люди проводжають обридлу зиму і радіють близькій весні. Приготування млинців – заклик до хати багатства, гарного врожаю і приплоду худоби. У наші дні, звісно, Масляна і "її млинці" втратили сакральний сенс. Тепер це просто народні гуляння, все одно, втім, присвячені проводам зими.

До речі, перший млинець, спечений на Масниці, – за упокій. Його клали на слухове віконце "для душ батьківських" або віддавали бідним, щоб вони пом'янули покійних.



Нагадаємо, раніше ми розповідали, що приготувати на Масляну, крім млинців: 5 святкових рецептів.

Дивіться відео про найбільший млинець в Україні:

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися