Масляна 2021: головні прикмети свята і що не можна робити

Дізнайтеся, як правильно зустріти і що у жодному разі не можна робити на Масляну-2021

Масляна-2021 триватиме в Україні з 8 по 14 березня. У цей період люди здавна влаштовують народні гуляння, проводжають зиму і зустрічають весну з теплом. Тож цьогоріч Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначається 8 березня, буде не єдиним радісним, веселим, весняним святом, що припадає на цю дату.

А з нашого календаря свят і подарунків на березень ви дізнаєтеся, які ще є цікаві дати в першому весняному місяці, і зможете вибрати найкращі подарунки для близьких людей на кожне свято.

Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно провести Масляну-2021 і що ні в якому разі не можна робити з 8 по 14 березня.

Цікаво, що в Україні на Масляну крім млинців традиційно подавали вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народі. Ця страва вважається обрядовою, вона дійшла до нас ще з часів трипільської культури.

З Масницею Фото: Depositphotos

Що можна робити на Масляну-2021

У перші три дні Масляної можна займатися господарськими справами та фізичною працею.

Зустрічайте гостей тільки в прибраній квартирі, інакше безлад буде супроводжувати вас весь рік.

У день Прощеної неділі попросіть у всіх рідних та близьких вибачення.

Дивіться відео про традиції та обряди Масляної:

Народні прикмети на Масляну

Перший з'їдений млинець дає здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на дієті.

Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.

Якщо на Масляну у ваш будинок несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.

Викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.

На Масляну печуть млинці Фото: Depositphotos

Що не можна робити на Масляну-2021

Нудьгувати і засмучуватися. Вважається, що людині, яка проведе Масляну невесело, не буде щастити протягом всього року.

Категорично не можна сваритися, оскільки це може накликати на вас і на вашу сім'ю біду.

Оскільки Масляна підводить до Великого посту, цей тиждень вважається безм'ясним. Тобто, починає діяти заборона на м'ясо. Зате рибу, яйця і молочні продукти вживати ще можна.

Хоча Масляна свято веселе, алкогольні напої в цей період вживати не можна.

Не варто на Масляну зустрічати гостей в неприбраному будинку.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

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