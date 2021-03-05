Масляна 2021: головні прикмети свята і що не можна робити
Дізнайтеся, як правильно зустріти і що у жодному разі не можна робити на Масляну-2021
Масляна-2021 триватиме в Україні з 8 по 14 березня. У цей період люди здавна влаштовують народні гуляння, проводжають зиму і зустрічають весну з теплом. Тож цьогоріч Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначається 8 березня, буде не єдиним радісним, веселим, весняним святом, що припадає на цю дату.
А з нашого календаря свят і подарунків на березень ви дізнаєтеся, які ще є цікаві дати в першому весняному місяці, і зможете вибрати найкращі подарунки для близьких людей на кожне свято.
Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно провести Масляну-2021 і що ні в якому разі не можна робити з 8 по 14 березня.
Цікаво, що в Україні на Масляну крім млинців традиційно подавали вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народі. Ця страва вважається обрядовою, вона дійшла до нас ще з часів трипільської культури.
- У перші три дні Масляної можна займатися господарськими справами та фізичною працею.
- Зустрічайте гостей тільки в прибраній квартирі, інакше безлад буде супроводжувати вас весь рік.
- У день Прощеної неділі попросіть у всіх рідних та близьких вибачення.
Дивіться відео про традиції та обряди Масляної:
- Перший з'їдений млинець дає здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на дієті.
- Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.
- Якщо на Масляну у ваш будинок несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.
- Викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.
- Нудьгувати і засмучуватися. Вважається, що людині, яка проведе Масляну невесело, не буде щастити протягом всього року.
- Категорично не можна сваритися, оскільки це може накликати на вас і на вашу сім'ю біду.
- Оскільки Масляна підводить до Великого посту, цей тиждень вважається безм'ясним. Тобто, починає діяти заборона на м'ясо. Зате рибу, яйця і молочні продукти вживати ще можна.
- Хоча Масляна свято веселе, алкогольні напої в цей період вживати не можна.
- Не варто на Масляну зустрічати гостей в неприбраному будинку.
Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.
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