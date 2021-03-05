Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Масляна 2021: головні прикмети свята і що не можна робити

Сьогодні, 17:09

Дізнайтеся, як правильно зустріти і що у жодному разі не можна робити на Масляну-2021

Масляна-2021 триватиме в Україні з 8 по 14 березня. У цей період люди здавна влаштовують народні гуляння, проводжають зиму і зустрічають весну з теплом. Тож цьогоріч Міжнародний жіночий день, який щорічно відзначається 8 березня, буде не єдиним радісним, веселим, весняним святом, що припадає на цю дату.

А з нашого календаря свят і подарунків на березень ви дізнаєтеся, які ще є цікаві дати в першому весняному місяці, і зможете вибрати найкращі подарунки для близьких людей на кожне свято.

Сегодня.Lifestyle пишуть, як правильно провести Масляну-2021 і що ні в якому разі не можна робити з 8 по 14 березня.

Цікаво, що в Україні на Масляну крім млинців традиційно подавали вареники. "На Масницю і турок вареника з`їсть", – говорили в народі. Ця страва вважається обрядовою, вона дійшла до нас ще з часів трипільської культури.

З Масницею
З Масницею
Фото: Depositphotos

Що можна робити на Масляну-2021

  • У перші три дні Масляної можна займатися господарськими справами та фізичною працею.
  • Зустрічайте гостей тільки в прибраній квартирі, інакше безлад буде супроводжувати вас весь рік.
  • У день Прощеної неділі попросіть у всіх рідних та близьких вибачення.

Дивіться відео про традиції та обряди Масляної:

Народні прикмети на Масляну

  • Перший з'їдений млинець дає здоров'я на цілий рік. Тому від ласощів відмовлятися не можна навіть тим, хто сидить на дієті.
  • Теща не повинна шкодувати млинців для зятя, щоб стосунки між ними були хорошими.
  • Якщо на Масляну у ваш будинок несподівано нагрянули гості, це принесе вам щастя і радість.
  • Викинуті на цьому тижні непотрібні речі повернуться в будинок обновками.

На Масляну печуть млинці
На Масляну печуть млинці
Фото: Depositphotos

Що не можна робити на Масляну-2021

  • Нудьгувати і засмучуватися. Вважається, що людині, яка проведе Масляну невесело, не буде щастити протягом всього року.
  • Категорично не можна сваритися, оскільки це може накликати на вас і на вашу сім'ю біду.
  • Оскільки Масляна підводить до Великого посту, цей тиждень вважається безм'ясним. Тобто, починає діяти заборона на м'ясо. Зате рибу, яйця і молочні продукти вживати ще можна.
  • Хоча Масляна свято веселе, алкогольні напої в цей період вживати не можна.
  • Не варто на Масляну зустрічати гостей в неприбраному будинку.

Раніше ми публікували календар церковних свят і постів у березні 2021 року в Україні.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші Як привітати людину зі святом, коли вона далеко Що приготувати на Масницю, крім млинців: 5 святкових рецептів Червона, чорна чи кабачкова: яка ікра найкраще підходить до млинців
відео свята Масляна прикмети традиції заборони
Джерело: Сьогодні
Реклама

Новини партнерів

В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
В обнимку с бутылкой: Гросу показала себя в неприглядном свете
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Алина Гросу собралась замуж за известного российского актера?
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин

Популярні статті

Сьогодні, 16:35Смачно

Салат "Мімоза": класичний рецепт на 8 Березня з сардинами

Сьогодні, 15:47Events

Вітання з 8 Березня: картинки, листівки та вірші

Сьогодні, 14:00Зірково

8 фільмів про сильних жінок, які надихають

Сьогодні, 13:48Смачно

Начинки для млинців: 5 солодких варіантів на Масницю

Сьогодні, 12:45Смачно

Рецепт на 8 Березня: торт "Наполеон" із заварним кремом

Сьогодні, 11:47Фаново

Привітання з прийдешнім 8 Березня: красиві вірші та SMS

Вчора, 15:09Психо

Що подарувати на 8 Березня, щоб догодити: оригінальні ідеї подарунків для жінок

Вчора, 13:54Смачно

Чим здивувати маму на 8 Березня: 5 рецептів

Вчора, 13:05Фаново

Що послухати на 8 Березня – готуємо святковий плейлист

Вчора, 12:38Модно

Яку зачіску зробити на 8 Березня: красиві ідеї для різної довжини волосся

Вчора, 11:20Смачно

Салати на 8 Березня: 5 святкових рецептів

Вчора, 05:25Психо

Гороскоп на сьогодні 4 березня: у Раків з'являться прихильники, а Стрільцям корисно промовчати

3 березняСмачно

Рецепт на 8 Березня: маки-роли з лососем і огірком

3 березняЗірково

Одна з учасниць грандіозного шоу "Маска" вагітна. Причому тут Олег Винник?

3 березняЗірково

Кондратюк про Добриніна на російському "Холостяку": Подумав дупою

3 березняЗірково

Дружина DZIDZIO про проблеми в шлюбі: Він всю ніч може не ночувати вдома

Новини партнерів

Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Наділи наручники: що відомо про арешт Лариси Доліної
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
Золотой рыбке - 38. Как сейчас выглядит Клочкова
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
В беспощадной битве за молодость Алентова совсем потеряла лицо
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Нестандартная девушка одного из лучших защитников FIFA
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Изысканная небрежность: самая стильная стрижка в 2021 году
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
Седокова устроила скандал в эфире шоу Галкина
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
СМИ сообщили о необычном последствии коронавируса у женщин
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"
После рокового падения в Лос-Анджелесе скончалась "девушка Бонда"

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти