Вихідні дні та свята в березні 2021 року в Україні
Дізнайтеся, скільки днів українці за законом відпочивають у березні-2021
Які вихідні та святкові дні будуть в Україні у березні 2021 року? Чи буде 8 Березня вихідним? Коли буде Масляна і Прощена неділя, День святого Патріка, День митника, День сну, День поезії? Які ще державні свята і значущі дати ми відзначатимемо на початку весни? Детальніше читайте в нашій статті.
Одне з головних весняних свят – це Міжнародний жіночий день, який традиційно відзначається 8 березня. При цьому воно є офіційним вихідним – єдиним у березні-2021.
Незважаючи на всі суперечки і дебати стосовно його скасування, цьогоріч ми продовжуємо святкувати цей день відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю України, у якому в числі інших 8 Березня залишилося в списку вихідних днів. Тож українські жінки продовжать давню традицію отримувати в цей день привітання і квіти від чоловіків на цілком законних підставах.
Цьогоріч 8 Березня випадає на понеділок, що дає можливість українцям відпочивати цілих три дні поспіль: з суботи, 6 березня, до понеділка, 8-го числа.
Кількість робочих днів у березні становить 22 дні. Офіційних державних свят і вихідних днів у перший весняний місяць буде 9.
Також не забудьте, що в останню неділю, 28 березня, відбудеться перехід на літній час.
Пропонуємо вашій увазі повний список важливих державних, професійних, національних, міжнародних свят і значущих дат, які відзначаються в Україні та світі у березні 2021 року. Не забудьте привітати своїх друзів і рідних, які причетні до цих дат.
1 березня – Всесвітній день цивільної оборони, Всесвітній день імунітету.
3 березня – Всесвітній день письменника, а також Всесвітній день дикої природи.
6 березня – Всесвітній день боротьби з глаукомою.
7 березня – Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення.
8 березня – Міжнародний жіночий день, а також початок Масляної.
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9 березня – Міжнародний день ді-джея, а також День народження Тараса Шевченка.
12 березня – Міжнародний день сну.
13 березня – День землевпорядника України.
14 березня – Міжнародний день планетаріїв, Міжнародний день числа "Пі", а також Прощена неділя.
15 березня – Всесвітній день захисту прав споживачів, а ще початок Великого посту.
17 березня – День Святого Патрика.
18 березня – День працівника податкової та митної служби України.
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19 березня – Міжнародний день клієнта.
20 березня – День весняного рівнодення, Всесвітній день Землі, Міжнародний день щастя, а також Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.
21 березня – Всесвітній день поезії, Міжнародний день ляльок, День працівників ЖЕК, Міжнародний день людини з синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, а ще Міжнародний день лісів.
22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, а також День таксиста.
23 березня – Всесвітній день метеорології.
24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, а також День фтизіатра.
25 березня – Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, а також День СБУ.
26 березня – День Національної гвардії України.
27 березня – Міжнародний день театру, а також День нефролога.
28 березня – Година Землі, а також Песах.
Раніше ми публікували гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку: прогноз від астролога.
Всі подробиці в спецтемі Women's day: 8 Березня
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