З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання
Вітаємо з Масляною: відправляйте милі листівки, картинки, вітання та вірші зі святом
Сьогодні, 8 березня, відзначається не тільки Міжнародний жіночий день, але ще і настало довгоочікуване, веселе, радісне і ситне свято Масляної-2021. Ви вже готуві смажити млинці і кликати гостей? А тепер саме час привітати своїх рідних, близьких, друзів і колег з цим чудовим святом, побажати здійснення мрій, здоров'я, веселощів, сонця і якнайшвидшого настання весни. А ми підготували для вас милі, веселі, прикольні картинки, листівки, вірші і привітання З Масляною.
Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.
Красиві привітання з Масляною в прозі
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Вітаю з Масницею! Давайте весело проводимо зиму і скажемо їй спасибі за все хороше і добре, що з нами відбувалося. Нехай навесні буде більше радісних моментів і щасливих днів. Бажаю яскраво і незабутньо відзначити це свято!
Прикольні привітання з Масляною у віршах
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Праздник солнечный пришел,
Ставим все блины на стол!
Масленицу дружно встретим
С пожеланьем классным этим:
Счастья близким и родным,
Пусть не будет стол пустым,
Дружба крепнет, не черствеет,
Кошелек не опустеет,
И улыбок хоровод
Вас кружит из года в год!
Короткі привітання з Масляною
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Всем желаю я достатка,
Чтоб жилось легко и сладко,
И блинов побольше с маслом,
Чтобы жизнь была прекрасной!
З Масляною: привітання у прозі
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Вітаю з Масляною – з радісним і ситним святом млинців і галасливих веселощів, з відходом зимової холоднечі і зустріччю весни. Бажаю, щоб у житті було стільки радості і достатку, скільки ви спече млинців, бажаю, щоб будь-яка печаль розтопилася, немов масло, і щоб наші серця залишили всі печалі в зимових заметах і кинулися назустріч весняному щастю.
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З Масляною привітання смс
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Ура! Закончилась зима!
Неделя сырная пришла.
Всех с Масленицей поздравляю,
Блинов румяных вам желаю!
Прикольні привітання з Масляною
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Праздник вкусного блина,
Приближается весна!
Принесет пускай с собой
В дом достаток и покой,
Позитив и звонкий смех,
И здоровье, и успех.
Шумный пир, блины и сладость,
В каждом доме только радость.
Дивіться відео про найбільший млинець в Україні:
Нагадаємо, раніше ми писали, що приготувати на Масницю, окрім млинців.
Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.
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