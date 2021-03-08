З Масляною: яскраві картинки, листівки і привітання

Вітаємо з Масляною: відправляйте милі листівки, картинки, вітання та вірші зі святом

Сьогодні, 8 березня, відзначається не тільки Міжнародний жіночий день, але ще і настало довгоочікуване, веселе, радісне і ситне свято Масляної-2021. Ви вже готуві смажити млинці і кликати гостей? А тепер саме час привітати своїх рідних, близьких, друзів і колег з цим чудовим святом, побажати здійснення мрій, здоров'я, веселощів, сонця і якнайшвидшого настання весни. А ми підготували для вас милі, веселі, прикольні картинки, листівки, вірші і привітання З Масляною.

Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

З Масляною: картинки, листівки і привітання Фото: Depositphotos

Красиві привітання з Масляною в прозі

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Вітаю з Масницею! Давайте весело проводимо зиму і скажемо їй спасибі за все хороше і добре, що з нами відбувалося. Нехай навесні буде більше радісних моментів і щасливих днів. Бажаю яскраво і незабутньо відзначити це свято!

Красиві листівки з Масницею Фото: bonnycards

Прикольні привітання з Масляною у віршах

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Праздник солнечный пришел,

Ставим все блины на стол!

Масленицу дружно встретим

С пожеланьем классным этим:

Счастья близким и родным,

Пусть не будет стол пустым,

Дружба крепнет, не черствеет,

Кошелек не опустеет,

И улыбок хоровод

Вас кружит из года в год!

Короткі привітання з Масляною

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Всем желаю я достатка,

Чтоб жилось легко и сладко,

И блинов побольше с маслом,

Чтобы жизнь была прекрасной!

Картинки з Масницею красиві і яскраві Фото: bonnycards

З Масляною: привітання у прозі

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Вітаю з Масляною – з радісним і ситним святом млинців і галасливих веселощів, з відходом зимової холоднечі і зустріччю весни. Бажаю, щоб у житті було стільки радості і достатку, скільки ви спече млинців, бажаю, щоб будь-яка печаль розтопилася, немов масло, і щоб наші серця залишили всі печалі в зимових заметах і кинулися назустріч весняному щастю.

Листівки та поздоровлення з Масляною Фото: bonnycards

З Масляною привітання смс

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Ура! Закончилась зима!

Неделя сырная пришла.

Всех с Масленицей поздравляю,

Блинов румяных вам желаю!

Листівки та фото з Масницею Фото: bonnycards

Прикольні привітання з Масляною

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Праздник вкусного блина,

Приближается весна!

Принесет пускай с собой

В дом достаток и покой,



Позитив и звонкий смех,

И здоровье, и успех.

Шумный пир, блины и сладость,

В каждом доме только радость.

Дивіться відео про найбільший млинець в Україні:

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, раніше ми писали, що приготувати на Масницю, окрім млинців.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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