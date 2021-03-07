Масляна-2021: привітання та листівки

Ми зібрали для вас найкращі картинки і привітання з Масляною-2021 у віршах та прозі

З 8 по 14 березня 2021 року українці святкують Масляну. Тож 8 Березня цьогоріч – це подвійне весняне свято. Наші пращури на Масляну влаштовували пишні гуляння і готували млинці, які були символом сонця і тепла.

Сегодня.Lifestyle зібрали для вас яскраві листівки, смішні картинки і найкращі вітання з Масляною-2021 у віршах і прозі.

Смачні, стильні і модні презенти на березневі свята – все це ви знайдете в нашому весняному календарі подарунків.

Привітання з Масницею-2021 у віршах

Ура! Закончилась зима!

Неделя блинная пришла.

Всех с Масленицей поздравляю,

Гулянья жаркого желаю!

Ешьте вкусные блины,

Встрепенитесь от зимы.

Пусть отныне в жизни будут

Только солнечные дни!

З Масляною Фото: Pinterest

***

Масленица к нам пришла

И веселье принесла!

Всем желаю нагуляться,

Блинов вкусных наедаться!



Будем песни петь, плясать,

Чтоб еще счастливей стать,

Чтобы в каждый дом добро

Вместе с праздником пришло!

З Масляною Фото: Pinterest

Привітання з Масницею у віршах

С Масленицей поздравляю,

На блины к себе зову!

Стол большой я накрываю —

Вас сегодня в гости жду!



Я сегодня вам желаю:

Солнца яркого, тепла,

Счастья без конца и края,

Чтоб в душе весна цвела!

З Масляною Фото: Pinterest

***

С Масленицей поздравляю,

Пышных блинчиков желаю.

И с икоркой, и с грибами,

Чтоб их есть всегда с друзьями.

Пусть всеобщее веселье

Вам поднимет настроенье.

Сполна счастьем наслаждайтесь

И как в масле сыр купайтесь.

Привітання на Масницю: смс

Масленица к нам пришла,

Значит скоро, уж, весна!

Всем желаю в этот праздник:

Теплоты, любви, добра!

З Масляною Фото: Pinterest

***

Масленицу все встречайте!

Стол щедрее накрывайте!

Пусть блинов румяных дух

Согревает всех вокруг!

Привітання з Масляною-2021 в прозі

Від всієї душі вітаю зі святом приходу весни. Побільше вам величезних, рум'яних млинців. Нехай зима забере з собою всі негаразди, а весна принесе тільки щастя, удачу, радість, сімейне благополуччя і достаток. З Масницею!

З Масляною Фото: Pinterest

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Вітаю з Масницею і бажаю залишити поганий настрій у морозах, які вже відходять і смачними млинцями провести холодну зиму.

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Масляна – світле і тепле свято, сила якого здатна творити чудеса! Нехай у цей день всі печалі, всі негаразди назавжди підуть з вашого дому, бажаю, щоб ваше життя було таким же теплим, таким же солодким, як сьогоднішні млинці!

З Масляною Фото: Pinterest

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Бажаємо вам на Масницю щастя і радісних турбот. Нехай в душі оселиться весна, а очі сяють теплом і веселощами. Бажаємо, щоб ваше життя йшло як по маслу, було легким і насиченим цікавими моментами. Зі святами вас!

З Масляною Фото: Pinterest

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Вітаю з Масницею! Нехай доля завжди умаслює і береже тебе. Нехай твоє життя буде яскравим і солодким, як мед, любов – гарячим, як свіжоспечений млинець, а матеріальне благополуччя – жирним, як домашня сметанка.

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Вітаю з Масницею! Бажаю радості, грайливого настрою, смачних страв! Щоб у душі завжди було сонячно і тепло, ситого життя і сімейного благополуччя!

З Масляною Фото: Pinterest

Нагадаємо, раніше ми писали, що приготувати на Масницю, окрім млинців.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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