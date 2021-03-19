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19 березня: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Сьогодні, 05:05

Дізнайтеся про найважливіші події 19 березня в історії

Яке сьогодні свято, 19 березня? Міжнародний день сну. День пам'яті 42 мучеників в Амморіі, святкування ікони Божої Матері "Благодатне небо" – в православному календарі. День святого Йосипа – у католиків. Константинові кола – в народному календарі. Іменини святкують: Аркадій, Олена, Костянтин, Максим, Марфа, Федір, Юліан.

Дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 19 березня 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 19 березня.

19 березня: яке сьогодні свято
19 березня: яке сьогодні свято
Фото: Unsplash

  • Міжнародний день сну (World Sleep Day) організований у 2008 році з ініціативи Міжнародної асоціації медицини сну і проводиться щорічно в п'ятницю перед днем весняного рівнодення з метою підвищення обізнаності суспільства про важливість сну і вплив його порушення на здоров'я людей.
  • Міжнародний день клієнта (International Client's Day) відзначається з 2010 року з метою залучення нових і заохочення постійних клієнтів виробниками товарів і послуг в різних сферах.
  • Lень батька святкується в Італії, Іспанії, Португалії, Швейцарії, Хорватії та інших країнах.

Яке сьогодні свято

19 березня в православній церкві шанується пам'ять мучеників 42 в Амморіі: Константина, Аетія, Феофіла, Феодора, Мелісена, Каліста, Васоя та інших з ними, преподобномученика Конона і сина його Конона, преподобного Аркадія Кіпрського. Відзначається Знайдення чесного Хреста і цвяхів святою царицею Єленою в Єрусалимі. Святкуються ікони Божої Матері Ченстоховська, Шестоковська і "Благодатне небо".

Західні християни 19 березня відзначають День святого Йосипа в пам'ять обручника Пресвятої Діви Марії.

У народі 19 березня відзначався день Костянтина, який також називався Константинові кола. Така назва з'явилася, тому що зазвичай цього дня люди обходили по колу колодязі і витоптували сніг, щоб туди не стікала брудна тала вода. Перше коло повинен був протоптати іменинник на ім'я Костянтин. Якщо до цього дня ще не було ластівок, люди закликали їх, щоб вони швидше принесли весну.

Прикмети на 19 березня

  • не можна пити з чужого колодязя, інакше своя вода не потече;
  • якщо в колодязь кинути мох – піде дощ;
  • на Костянтина прилітають білі лелеки;
  • якщо в березні дятел стукає по дереву – до довгих холодів.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 19 березня

  • 1474 – у Венеції прийнятий закон про охорону винаходів – перший у світі закон про охорону авторського права.
  • 1831 – відбулося перше пограбування банку в США.
  • 1917 – в Києві пройшла демонстрація з вимогами автономії для України.
  • 1918 – Донецько-Криворізька радянська республіка увійшла до складу Української радянської республіки.
  • 1953 – вперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскарів".
  • 1958 – в Страсбурзі відкрилося перше засідання Європарламенту.

Хто народився 19 березня

  • 1895 – Максим Рильський, український поет, класик української поезії XX століття.
  • 1930 – Ліна Костенко, радянська і українська письменниця, поетеса.
  • 1931 – Емма Андієвська, українська письменниця, поетеса, художниця.
  • 1936 – Урсула Андресс, швейцарська кіноактриса, перша дівчина Джеймса Бонда, секс-символ 1960-х рр.
  • 1955 – Брюс Вілліс, американський кіноактор, продюсер, музикант.
  • 1972 – Сергій "Фома" Фоменко, український музикант, фронтмен, лід-вокаліст гурту "Мандри"

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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