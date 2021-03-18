День Землі-2021: дата, історія і традиції міжнародного свята
Дізнайтеся, чому День Землі відзначається двічі на рік і чому присвячене свято
Екологічне всесвітнє свято, присвячене нашій планеті, відзначається навесні. Коли буде День Землі, яке його значення і традиції, як святкується і скільки разів відзначається, читайте в нашій статті.
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Отже, насправді вшанування Землі на міжнародному рівні проводиться двічі на рік. Перший День Землі припадає на 20 березня. Він організований за ініціативою ООН з 1971 року і приурочений до Дня весняного рівнодення.
Друге свято називається Міжнародний день Матері-Землі і щорічно відзначається 22 квітня, починаючи з 2010 року.
Дата першого, березневого, свята Дня Землі вибрана не випадково, адже саме в цей період відбувається зміна біологічного ритму нашої планети, пробуджується й оновлюється природа після зими, починається черговий цикл, вона переходить на новий виток свого розвитку.
ООН проводить День Землі з метою привернути увагу суспільства до усвідомлення планети Земля як нашого спільного дому, відчути нашу спільність і взаємну залежність одне від одного.
Засновником Дня Землі є американський громадський діяч Джон Мортон, який у середині XIX століття провів кампанію з посадки дерев і кущів, в рамках програми дбайливого ставлення до навколишнього середовища. Він запропонував встановити свято, присвячене озелененню – День дерева. Надалі ініціатива переросла в громадський рух і розширилася до загальної ідеї охорони навколишнього середовища. Також з'явилася і нова назва – День Землі, що з 1971 року став всесвітнім.
Квітневий Міжнародний день Матері-Землі також називають Днем нашого спільного затишного будинку. Свято було засновано на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2009 році в співавторстві понад 50 держав-членів ООН. Проголошення в резолюції цієї дати є визнанням того, що Земля та її екосистеми є нашим будинком, забезпечують людству життя, а також підтвердженням зобов'язань, прийнятих на Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріо-де-Жанейро у 1992 році.
Мета свята – досягнення балансу між економічними, соціальними та екологічними потребами нинішнього і майбутніх поколінь, сприяння гармонії людей з природою і планетою Земля. Сам термін "Мати-Земля" є загальноприйнятим у багатьох країнах і відображає залежність між планетою, її екосистемами і людиною.
У 2021 році День Матері-Землі, що відзначається в рік біорізноманіття, підкреслює важливість турботи про здоров'я нашої планети. Головним завданням на цей момент є запобігання поширенню COVID-19. А в довгостроковій перспективі важливо вирішити проблему місця існування і втрати біорізноманіття.
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