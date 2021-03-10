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Коли буде день весняного рівнодення у 2021 році: точна дата і час

Сьогодні, 16:57

Дізнайтеся, коли відбудеться весняне рівнодення-2021 і на які цікаві прикмети важливо звернути увагу

Щорічно у березні відбувається весняне рівнодення, яке знаменує прихід не тільки календарної весни, а й фактичної. Коли буде день весняного рівнодення в 2021 році, що він означає, а також на які народні прикмети варто звернути увагу, дізнайтеся в нашій статті.

А ще не забувайте робити приємні сюрпризи і подарунки рідним і близьким людям. У цьому вам допоможе наш календар свят на березень, в якому ви знайдете цікаві ідеї корисних і приємних подарунків на весняні свята.

Весняне рівнодення-2021: дата і час

День весняного рівнодення в 2021 році – це субота, 20 березня. Воно відбудеться об 11 годині 37 хвилин за київським часом.

У давні часи офіційною датою весняного рівнодення було оголошено 21 березня, оскільки саме цього дня відбулося рівнодення в 325 році під час Першого Нікейського собору, на якому була визначена дата щорічного святкування Великодня.

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Однак у нинішній час через відмінності між календарним і астрономічним роком, весняне рівнодення не має фіксованої дати і щороку зсувається на кілька годин. Так воно може випадати на 20, а також 19 і 21 березня.

Зате у високосний рік відбувається коригування часу, і блукаючий день весняного рівнодення повертається на вихідну дату. Тому зазвичай найбільш ранні дати рівнодення припадають на високосні роки, а найбільш пізні – на роки, що передують високосним.

Значення весняного рівнодення

Що ж означає весняне рівнодення і чи дійсно день стає рівним ночі? Після зимового сонцестояння, 21 грудня, світловий день починає зростати і поступово зрівнюється за тривалістю з ніччю. Саме це і відбувається в день весняного рівнодення.

День весняного рівнодення
День весняного рівнодення
Фото: Unsplash

Отже, день весняного рівнодення – це період, коли Сонце в своєму видимому русі по екліптиці переходить через екватор з південного боку нашої планети на північний. За рахунок цього північна півкуля Землі починає прогріватися більш інтенсивно, день поступово збільшується, а ніч зменшується, і справа йде до літа.

Крім того, в день весняного рівнодення Сонце переходить у сузір'я Овна, тобто починається астрономічна весна. На думку астрологів, перебування Сонця на нульовому градусі першого зодіакального знака є первинним імпульсом для початку періоду поновлення в природі.

Цікавим є той факт, що насправді в день весняного рівнодення день майже дорівнює ночі, але все ж таки він на кілька миттєвостей довше. Справа в тому, що через явище атмосферної рефракції Сонце для земного спостерігача начебто трохи піднімається над горизонтом в моменти наближення до нього.

Також день робить довшим той факт, що його тривалість по-науковому визначається як різниця між часом заходу і сходу сонця, точніше – верхнього краю сонячного диска відносно горизонту. А ось явище рівнодення розглядається відносно центра сонячного диска, а не його краю.

День весняного рівнодення: народні прикмети

  • Мороз у день весняного рівнодення обіцяє ще сорок морозів.
  • Якщо в день рівнодення виходить нарахувати 40 проталінок, то весна буде теплою.
  • На рівнодення прилетіли птахи – буде гарний урожай хліба.
  • Важливо провести день весняного рівнодення радісно – тоді весь рік буде вдалим.
  • У день весняного рівнодення сняться віщі сни.
  • Згадайте бажання в день весняного рівнодення – і воно збудеться.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у березні 2021 року в Україні.

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