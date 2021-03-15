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Іменини в квітні-2021: хто і коли святкує день ангела

Сьогодні, 17:04

Дізнайтеся, хто відзначає свої іменини в квітні-2021, і коли можна вітати з днем ангела

Кого і в який день вітати з днем ангела у розпал весни? Хто відзначає свої іменини в квітні 2021 року? У кого наближається чергове сімейне свято, крім дня народження? Читайте докладний календар іменин на квітень-2021 і адресуйте найкращі привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим і близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

А поки ще не закінчився березень, не забувайте радувати оточуючих людей і робити їм приємні сюрпризи та подарунки. Які і коли – читайте в нашому календарі свят на березень.

З давніх-давен було прийнято вибирати імена дітям відповідно до церковного календаря шанування святих мучеників – святок. До якого дня найближче стояла дата народження дитини, ім'я того святого і вибирали. Так людина отримувала свого ангела-хранителя, який оберігав її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може бути кілька разів на рік на відміну від дня народження.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

Пропонуємо вашій увазі детальний календар іменин на кожен день квітня 2021.

Іменини в квітні-2021

1 квітня – Дарина, Дмитро, Іван, Інокентій, Матрона, Софія.

2 квітня – Олександра, Василь, Віктор, Віссаріон, Герман, Іван, Клавдія, Максим, Марія, Мирон, Микита, Парасковія, Світлана, Севастян, Сергій, Уляна.

3 квітня – Серафим на честь преподобного Серафима Верецького, а також Володимир, Кирило, Филимон, Фома, Яків.

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4 квітня – Василь, Василина, Дарина, Юхим, Поліна, Таїсія.

5 квітня – Олексій, Анастасія, Варвара, Василь, Георгій, Ілля, Лідія, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергій, Степан, Феодосія.

6 квітня – Артемій, Володимир, Захар, Мартін, Петро, Степан, Яків.

7 квітня – Сава, Тихон.

8 квітня – Алла, Ганна, Василь, Гаврило, Лариса, Парасковія, Степан.

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9 квітня – Олександр, Єфрем, Іван, Кіндрат, Макар, Матрона, Павло.

10 квітня – Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Іона, Лазар, Микола, Сава, Спиридон, Степан.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

11 квітня – Іван, Іона, Исаакий, Кирило, Корнилій, Марк, Михайло, Філіп.

12 квітня – Іван на честь преподобного Іоанна Лествичника, а також Захар, Софроній.

13 квітня – Ганна, Веніамін, Влас, Іван, Інокентій, Іона, Йосип, Яків.

14 квітня – Марія на честь преподобної Марії Єгипетської, а також Авраам, Юхим, Іван, Макар, Сергій.

15 квітня – Георгій, Григорій, Юхим, Полікарп, Сава, Тит.

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16 квітня – Микита, Феодосія.

17 квітня – Адріан, Веніамін, Георгій, Іван, Йосип, Зосима, Марія, Микита, Никифор, Микола, Федір, Яків.

З днем ангела
З днем ангела
Фото: Pinterest

18 квітня – Олексій, Георгій, Марк, Микола, Платон, Семен.

19 квітня – Мефодій на честь рівноапостольного Мефодія, а також Григорій, Веремій, Іван, Павло, Петро, Севастіан, Яків.

20 квітня – Аркадій, Георгій, Данило, Євдокія, Петро, Прокіп.

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21 квітня – Іван, Лука, Марія, Сергій, Яків.

22 квітня – Вадим, Гавриїл. Марфа.

23 квітня – Олександр, Григорій, Дмитро, Максим, Терентій, Федір, Яків.

З Днем ангела
З Днем ангела
Фото: Pinterest

24 квітня – Антип, Юхим, Іван, Микола, Петро, Прохор, Харитон, Яків.

25 квітня – Василь, Давид, Іван, Марія, Марфа, Сергій.

26 квітня – Георгій, Дмитро, Марфа, Феодосій.

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27 квітня – Олександр, Антон, Валентин, Іван, Мартін, Христофор.

28 квітня – Олександр, Анастасія, Андрій, Аристарх, Василина, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Савва, Трохим, Федір, Яків.

29 квітня – Василиса, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло, Тимофій.

30 квітня – Адріан, Олександр, Єфрем, Іван, Макар, Михайло, Семен, Федір, Фома.

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у квітні 2021 року в Україні.

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