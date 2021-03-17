Навіщо люди сплять: ТОП-10 цікавих фактів про сон

Людина третину свого життя просипає – не шкода?

Загальновідомий факт, що людина для нормального стану повинна спати близько 8 годин на добу. Про це ж стверджує МОЗ. На перший погляд, це небагато, але коли розрахуєш на все життя... Якщо вам, наприклад, 30 років, то не спали з них ви всього 20, а ціле десятиліття просто проспали!

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Що таке сон: значення для людей

Сон – це найважливіша складова здорового життя, особливий стан свідомості, а також природний фізіологічний процес, що характеризується зниженою реакцією на навколишній світ і специфічною мозковою діяльністю.

Повноцінний сон сприяє нормальному самопочуттю, красі, успіху в професійному та особистому житті. Під час сну організм відпочиває, в ньому виробляється ряд важливих гормонів, відбувається регенерація тканин, відновлюються фізичні і розумові сили.

Цікаві факти про сон

Ранок мудріший за вечір. Дійсно, відпочилий мозок краще вирішує ті завдання, які напередодні здавалися надто складними. Справа в тому, що під час сну відбувається вибіркове стирання пам'яті, за рахунок чого поліпшується сприйняття і концентрація. Від чого залежить сон. Зовнішні чинники серйозно впливають на сновидіння. Наприклад, задушлива атмосфера і занадто висока температура в кімнаті провокує кошмари, пов'язані з тіснотою приміщення, пожежею або задимленням, а протяг і прохолода, навпаки, створює образи льоду і замерзання. Людина не може без сну. Позбавлення цього виду відпочинку є важким випробуванням. Після кількох безсонних днів свідомість втрачає ясність, людина відчуває непереборне бажання заснути і часто провалюється у граничний стан зі спутаною свідомістю. Такий спосіб психологічного тиску здавна вважався однією з найбільш жорстоких тортур у в'язницях. Всім сняться сни. Але не всі люди можуть їх запам'ятати. Сновидіння, як правило, виникають у фазі швидкого сну, який набагато коротший за повільний сон. Якщо людина прокидається після швидкої фази, вона краще запам'ятовує своє сновидіння. Як запам'ятовувати сни. У перші кілька хвилин після пробудження майже 50% снів забувається назавжди, а на десятій хвилині йдуть з пам'яті понад 90% снів. Але якщо заздалегідь налаштуватися на запам'ятовування снів і ні на що не відволікатися після пробудження – ймовірність зберегти сон у пам'яті зростає. Усвідомлені сновидіння. Виявляється, своїми снами можна управляти. І спляча людина може розуміти, що вона перебуває уві сні. Це відбувається спонтанно або ж після певних тренувань. Наука про сон. Існує і такий розділ медицини, який називається сомнологія. Він присвячений дослідженням сну, його розладам, лікуванню та впливу на здоров'я людини. А основним методом діагностики є полісомнографія – дослідження сну за допомогою спеціальних комп'ютерних комплексів. Великі спали мало. Гай Юлій Цезар, Томас Едісон, Леонардо Да Вінчі, Бенджамін Франклін, Микола Тесла, Вінстон Черчілль та інші – багато великих людей вважали сон невиправданою тратою часу, а тому спали набагато менше за визнану норму і при цьому почувалися цілком здоровими. Такі відхилення від сну вважається зворотнім боком таланту і геніальності. Хто найдовше не спав. У Книзі рекордів Гіннеса зафіксований рекорд за кількістю часу, проведеного людиною без сну. У 1964 році 17-річний школяр Ренді Гарднер не спав 264 години, тобто 11 діб. Після цього представники Книги рекордів заявили, що більше не будуть реєструвати спроби побити цей рекорд, тому що це становить загрозу здоров'ю людини. Сон у тварин не такий як у людей. Багато хто з них, наприклад, китоподібні, птиці, крокодили, мають цікаву здатність одностороннього сну, якої немає у людини. Поки одна півкуля спить, інша не спить, що дозволяє морським мешканцям періодично спливати за порцією повітря, а птахам – здійснювати тривалі перельоти без проміжних посадок і убезпечитися від ворогів.

Раніше ми розповідали, в які дні сняться віщі сни і як їх правильно трактувати.

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