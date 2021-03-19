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19 марта: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных событиях 19 марта в истории

Какой сегодня праздник, 19 марта?Международный день сна. День памяти 42 мучеников в Аммории, празднование иконы Божией Матери "Благодатное небо" – в православном календаре. День святого Иосифа – у католиков. Константиновы круги – в народном календаре. Именины празднуют: Аркадий, Елена, Константин, Максим, Марфа, Федор, Юлиан.

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Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 19 марта 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 19 марта.

19 марта: какой сегодня праздник
19 марта: какой сегодня праздник
Фото: Unsplash

  • Международный день сна (World Sleep Day) организован в 2008 году по инициативе Международной ассоциации медицины сна и проводится ежегодно в пятницу перед днем весеннего равноденствия с целью повышения осведомленности общества о важности сна и влияния его нарушения на здоровье людей.
  • Международный день клиента (International Client's Day) отмечается с 2010 года с целью привлечения новых и поощрения постоянных клиентов производителями товаров и услуг в разных сферах.
  • День отца празднуется в Италии, Испании, Португалии, Швейцарии, Хорватии и других странах.

Какой сегодня праздник

19 марта в православной церкви чтится память мучеников 42 в Аммории: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, Мелисена, Калиста, Васоя и других с ними, преподобномученика Конона и сына его Конона, преподобного Аркадия Кипрского. Почитается обретение честного Креста и гвоздей святой царицей Еленой в Иерусалиме. Празднуются иконы Божией Матери Ченстоховская, Шестоковская и "Благодатное небо".

Западные христиане 19 марта отмечают День святого Иосифа в память обручника Пресвятой Девы Марии.

В народе 19 марта отмечался день Константина, который также назывался Константиновы круги. Такое название появилось, потому что обычно в этот день люди обходили кругами колодцы и вытаптывали снег, чтобы туда не стекала грязная талая вода. Первый круг должен был протоптать именинник по имени Константин. Если к этому дню еще не было ласточек, люди зазывали их, чтобы они скорее принесли весну.

Приметы на 19 марта

  • нельзя пить из чужого колодца, иначе своя вода не потечет;
  • если в колодец бросить мох – пойдет дождь;
  • на Константина прилетают белые аисты;
  • если в марте дятел стучит по дереву – к долгим холодам.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 марта

  • 1474 – в Венеции принят закон об охране изобретений – первый в мире закон об охране авторского права.
  • 1831 – произошло первое ограбление банка в США.
  • 1917 – в Киеве прошла демонстрация с требованиями автономии для Украины.
  • 1918 – Донецко-Криворожская советская республика вошла в состав Украинской советской республики.
  • 1953 – впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".
  • 1958 – в Страсбурге открылось первое заседание Европарламента.

Кто родился 19 марта

  • 1895 – Максим Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века.
  • 1930 – Лина Костенко, советская и украинская писательница, поэтесса.
  • 1931 – Эмма Андиевская, украинская писательница, поэтесса, художница.
  • 1936 – Урсула Андресс, швейцарская киноактриса, первая девушка Джеймса Бонда, секс-символ 1960-х гг.
  • 1955 – Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант.
  • 1972 – Сергей "Фома" Фоменко, украинский музыкант, фронтмен, лид-вокалист группы "Мандри"

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в марте 2021 года в Украине.

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