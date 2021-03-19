Ліні Костенко – 91: читайте вірші і цитати української поетеси

Сьогодні відзначаємо день народження Ліни Костенко: красиві вірші і цитати великої української поетеси

Сьогодні, 19 березня, свій день народження відзначає відома українська поетеса і письменниця Ліна Костенко. Її вірші наповнені духовністю і романтикою, її твори не втратили актуальність і в наші дні серед дорослих і дітей, її висловлювання вражають точністю і гостротою думки. На день народження геніальної поетеси України Сьогодні.Lifestyle пропонує вам цікаві вірші і цитати Ліни Костенко .

Вірші Ліни Костенко

Усе моє, все зветься Україна

Буває, часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво,–

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є – дорога, явори,

усе моє, все зветься – Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

Ліні Костенко – 91 Фото: Сьогодні

Вже почалось, мабуть, майбутнє

Вже почалось, мабуть, майбутнє.

Оце, либонь, вже почалось…

Не забувайте незабутнє,

воно вже інеєм взялось!

І не знецінюйте коштовне,

не загубіться у юрбі.

Не проміняйте неповторне

на сто ерзаців у собі!

Минають фронди і жіронди,

минає славне і гучне.

Шукайте посмішку Джоконди,

вона ніколи не мине.

Любіть травинку, і тваринку,

і сонце завтрашнього дня,

вечірню в попелі жаринку,

шляхетну інохідь коня.

Згадайте в поспіху вагона,

в невідворотності зникань,

як рафаелівська Мадонна

у вічі дивиться вікам!

В епоху спорту і синтетики

людей велика ряснота.

Нехай тендітні пальці етики

торкнуть вам серце і вуста.

Світлий сонет

***

Як пощастило дівчині в сімнадцять,

в сімнадцять гарних, неповторних літ!

Ти не дивись, що дівчинка сумна ця.

Вона ридає, але все як слід.

Вона росте ще, завтра буде вищенька.

Але печаль приходить завчасу.

Це ще не сльози – це квітуча вишенька,

що на світанку струшує росу.

Вона в житті зіткнулась з неприємістю:

хлопчина їй не відповів взаємністю.

І то чому: бо любить іншу дівчину,

а вірність має душу неподільчиву.

Ти не дивись, що дівчинка сумна ця.

Як пощастило дівчинці в сімнадцять!

Дивіться відео: вірші Ліни Костенко

Ступка читає вірш Костенко

Життя іде і все без коректур

***

Життя іде і все без коректур.

І час летить, не стишує галопу.

Давно нема маркізи Помпадур,

і ми живем уже після потопу.

Не знаю я, що буде після нас,

в які природа убереться шати.

Єдиний, хто не втомлюється, – час.

А ми живі, нам треба поспішати.

Зробити щось, лишити по собі,

а ми, нічого, – пройдемо, як тіні,

щоб тільки неба очі голубі

цю землю завжди бачили в цвітінні.

Щоб ці ліси не вимерли, як тур,

щоб ці слова не вичахли, як руди.

Життя іде і все без коректур,

і як напишеш, так уже і буде.

Але не бійся прикрого рядка.

Прозрінь не бійся, бо вони як ліки.

Не бійся правди, хоч яка гірка,

не бійся смутків, хоч вони як ріки.

Людині бійся душу ошукать,

бо в цьому схибиш – то уже навіки.

Кобзар співав в пустелі Косаралу

***

Кобзар співав в пустелі Косаралу,

У казематах батюшки-царя.

Кайдани, шаленіючи, бряжчали,

Щоб заглушити пісню Кобзаря.



А пісня наростала у засланні.

А пісня грати розбивала вщент.

Правдивій пісні передзвін кайданів –

То тільки звичний акомпанемент.

Цитати Ліни Костенко

Відомі вірші і цитати Ліни Костенко Фото: Pexels

Про долю

***

Я вибрала Долю собі сама.

І що зі мною не станеться, –

у мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці.

Про життя

***

Життя іде і все без коректур,

І як напишеш, так уже і буде...

Про совість

***

Хай буде все небачене побачено,

Хай буде все пробачене пробачено.

Єдине, що від нас іще залежить, –

принаймні вік прожити як належить.

Про людей

***

Куди йдемо? Який лишаєм слід?

Хто пам’ять змив, як дощик акварельку?

Все менше рук, що вміють сіять хліб.

Все більше рук, що тягнуть все у пельку.

філософські цитати Фото: Pexels

Про патріотизм

***

Коли в людини є народ, тоді вона уже людина.

Про мову

***

У всех народів мова – це засіб спілкування, у нас це – фактор відчуження.

Про покоління

***

Кожному поколінню сняться свої кошмари.

Про мистецтво

***

Що доля нелегка, – в цім користь і своя є,

Блаженний сон душі мистецтву не сприяє.

Про жінку

***

Жінка – як музика, її можна любити навіть не дуже розуміючи.

Про кохання

***

Скільки років кохаю, а закохуюсь в тебе щодня.

Про сокровенне

***

Несказане лишилось несказанним.

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