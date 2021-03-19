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Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

Сьогодні, 06:10

Найкращі привітання з Днем любителів сну-2021 для друзів, рідних і близьких

Сьогодні, 19 березня, в багатьох країнах відзначається Всесвітній день сну-2021.

Вперше він був проведений 14 березня 2008 року і відтоді проводиться щорічно, в п'ятницю другого повного тижня березня, в рамках проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з проблем сну і здоров'я.

У кожної людини серед друзів і близьких є така людина, яка любить поспати більше за інших. Привітайте її в цей день. Ми зробили невелику добірку – привітання з днем сну у віршах.

Також дивіться в нашому календарі ідеї найкращих подарунків на головні свята березня для рідних, друзів і близьких.

День сну: привітання у віршах

***

Все те, кто венчан с одеялом,
В подушку и матрас влюблен,
Отметить день сей предлагаю
Я крепким и здоровым сном.

В день сна желаю сновидений
Волшебных, ярких, фееричных,
Пророческих, но только добрых
И временами неприличных.

Прикольні привітання у Днем сну

***

Спать мы любим – это факт,
Праздник сна народный!
Пожелаю в этот день
Вам, друзья, здоровья.

Пусть крепкий долгожданный сон
Болезни все излечит,
Пусть Морфей нам принесет
Жизни, что полегче!

Страх, опасность и беда
Пусть уйдут быстрее.
Я желаю, чтоб всегда
Жить было веселее.

Фото: Pixabay

Веселі привітання з Днем сну

***

Полезно спать всем людям, честно.
День сна – вот это интересно!
"Спи хорошо. Расти здорово" -
Такой когда-то был наш слоган.

Кто ночью спит, тот здоровее,
И самочувствие бодрее.
Он отдыхает лучше всех,
Он обретет большой успех!

Короткі привітання з Днем сну

***

Сегодня тот, кто любит спать,
Свой праздник может отмечать,
Мечтая в сладких грезах сна,
Как в жизнь опять придет весна,
Засветит солнце — благодать!
Ну как сегодня не проспать,
Когда еще так повезет?
Работа? Точно подождет!

З Днем сну!
З Днем сну!
Фото: Pexels

Красиві привітання з Днем сну

***

Спят зверюшки тихо в норке,
Спят охотники под горкой,
Птицы нынче не летают —
Спят и лето представляют.
Спит и весь людской народ —
Кто на бок, кто на живот,
Кто на спину завалился,
В сон глубокий провалился.
Спят студенты в институте
И гимнасты на батуте.
Спят охранник на объекте,
Постовые на проспекте,
И начальник обнаглел —
Прямо в кресле захрапел.
Депутаты, замы, мэры,
Прикрывая глазомеры,
Спят, ведь сон важней для них,
Что им до людей простых...
Впрочем, нету удивленья —
То их лучшее уменье.
Все посапывают сладко,
Лежа в тепленьких кроватках,
Независимо от пола,
Отношения к футболу,
От того, сколько финансов,
Стать миллионером шансов,
Весела жизнь иль грустна —
Нынче день Всемирный сна.

День сну: красиві вірші про сон

***

Сон — это очень важное дело,
Сон всеми нами безумно любим!
Чтоб оставалось всегда бодрым тело,
Четко должны соблюдать мы режим!

Пусть сладкие сны всем сегодня приснятся,
И будут полны только света, добра,
Пусть добрые сны начинают сбываться
У добрых людей завтра прямо с утра!

Раніше ми розповідали, як побороти безсоння і повернути здоровий сон.

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Джерело: Сьогодні
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