Сьогодні Всесвітній день сну: як привітати своїх друзів

Найкращі привітання з Днем любителів сну-2021 для друзів, рідних і близьких

Сьогодні, 19 березня, в багатьох країнах відзначається Всесвітній день сну-2021.

Вперше він був проведений 14 березня 2008 року і відтоді проводиться щорічно, в п'ятницю другого повного тижня березня, в рамках проекту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з проблем сну і здоров'я.

У кожної людини серед друзів і близьких є така людина, яка любить поспати більше за інших. Привітайте її в цей день. Ми зробили невелику добірку – привітання з днем сну у віршах.

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День сну: привітання у віршах

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Все те, кто венчан с одеялом,

В подушку и матрас влюблен,

Отметить день сей предлагаю

Я крепким и здоровым сном.

В день сна желаю сновидений

Волшебных, ярких, фееричных,

Пророческих, но только добрых

И временами неприличных.

Прикольні привітання у Днем сну

***

Спать мы любим – это факт,

Праздник сна народный!

Пожелаю в этот день

Вам, друзья, здоровья.

Пусть крепкий долгожданный сон

Болезни все излечит,

Пусть Морфей нам принесет

Жизни, что полегче!

Страх, опасность и беда

Пусть уйдут быстрее.

Я желаю, чтоб всегда

Жить было веселее.

Фото: Pixabay

Веселі привітання з Днем сну

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Полезно спать всем людям, честно.

День сна – вот это интересно!

"Спи хорошо. Расти здорово" -

Такой когда-то был наш слоган.

Кто ночью спит, тот здоровее,

И самочувствие бодрее.

Он отдыхает лучше всех,

Он обретет большой успех!

Короткі привітання з Днем сну

***

Сегодня тот, кто любит спать,

Свой праздник может отмечать,

Мечтая в сладких грезах сна,

Как в жизнь опять придет весна,

Засветит солнце — благодать!

Ну как сегодня не проспать,

Когда еще так повезет?

Работа? Точно подождет!

З Днем сну! Фото: Pexels

Красиві привітання з Днем сну

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Спят зверюшки тихо в норке,

Спят охотники под горкой,

Птицы нынче не летают —

Спят и лето представляют.

Спит и весь людской народ —

Кто на бок, кто на живот,

Кто на спину завалился,

В сон глубокий провалился.

Спят студенты в институте

И гимнасты на батуте.

Спят охранник на объекте,

Постовые на проспекте,

И начальник обнаглел —

Прямо в кресле захрапел.

Депутаты, замы, мэры,

Прикрывая глазомеры,

Спят, ведь сон важней для них,

Что им до людей простых...

Впрочем, нету удивленья —

То их лучшее уменье.

Все посапывают сладко,

Лежа в тепленьких кроватках,

Независимо от пола,

Отношения к футболу,

От того, сколько финансов,

Стать миллионером шансов,

Весела жизнь иль грустна —

Нынче день Всемирный сна.

День сну: красиві вірші про сон

***

Сон — это очень важное дело,

Сон всеми нами безумно любим!

Чтоб оставалось всегда бодрым тело,

Четко должны соблюдать мы режим!

Пусть сладкие сны всем сегодня приснятся,

И будут полны только света, добра,

Пусть добрые сны начинают сбываться

У добрых людей завтра прямо с утра!

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