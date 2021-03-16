Церковні свята і пости у квітні 2021 року: детальний православний календар з датами на кожен день

Дізнайтеся, коли у квітні-2021 буде Благовіщення, Лазарева субота, Вербна неділя, батьківські суботи, інші церковні свята і значущі дати

Яке сьогодні церковне свято? В який день святкуємо Благовіщення? Коли відзначаємо Лазареву суботу та Вербну неділю (Вхід Господній в Єрусалим)? Скільки ще триватиме Великий піст? У які дні потрібно поминати померлих родичів? Коли вшановуються чудотворні ікони Божої Матері? Дивіться по календарю, які ще церковні свята будуть у квітні 2021 року. Ця інформація допоможе вам не пропустити великі і значущі православні дати, а також знати дні постів, суцільні седмиці та інші важливі події церковного православного календаря на квітень.

А поки не закінчився березень, не забувайте заглядати в наш календарик і знаходити чудові ідеї подарунків для рідних і близьких людей у свята першого весняного місяця.

Православні церковні свята у квітні 2021 року: календар

1 квітня – Мученика Хрисанфа і мучениці Дарії і з ними мучеників Клавдія, трибуна, Іларії, дружини його, Ясона і Мавра, синів їхніх, Диодора, пресвітера, і Маріана, диякона. Мученика Панхарія. Смоленської ікони Божої Матері "Розчулення".

2 квітня – Преподобних Іоана, Сергія, Патрикія та інших, що в обителі святого Сави були вбиті. Мучениці Фотини (Світлани), самарянки, її синів мучеників Віктора, нареченого Фотином, та Іосії; мучениць Анатолії, Фото, Фотиди, Параскеви, Киріакії, Домніни і мученика Севастіана. Мучениць Олександри, Клавдії, Євфрасії, Матрони, Юліанії, Євфимії і Феодосії. Святителя Микити, сповідника, архієпископа Аполлоніадського.

3 квітня – Преподобного Якова, єпископа, сповідника. Святителя Кирила, єпископа Катанського. Святителя Фоми, патріарха Константинопольського. Поминання померлих.

4 квітня – 3-тя неділя Великого посту, хрестопоклонна. Священномученика Василія, пресвітера Анкирського. Мучениці Дросиди, дочки царя Траяна. Преподобного Ісаакія Далматського.

5 квітня – 4-й тиждень Великого посту. Преподобномученика Никона, єпископа, і 199 учнів його. Преподобного Никона, ігумена Києво-Печерського. Мучеників Филита, Лідії, дружини його, Македона, Феопрепія, Кронида і Амфілохія.

6 квітня – Передсвято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Преподобного Захарія, ченця. Святителя Артемія (Артемона), єпископа Солунського. Преподобного Захарія, посника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Якова, сповідника.

7 квітня – Благовіщення Пресвятої Владичиці Нашої Богородиці І Приснодіви Марії. Ікони Благовіщення Божої Матері.

8 квітня – Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці. Собор архангела Гавриїла. Священномученика Іринея, єпископа Сирійського. Мучеників Вафусія і Верка, пресвітерів, Арпили, ченця, мирян Авіва, Агна, Реаса, Ігафракса, Іскоя, Сили, Сигиця, Сонирила, Суимвла, Ферма, Фила та мучениць Анни, Алли, Лариси, Моїко, Маміки, Уїрко, Анімаїси (Анімаїди), Гаафи, цариці Готської, і Дукліди. Преподобного Малха Сирійського. Преподобного Василія Нового.

9 квітня – Мучениці Матрони Солунської. Мучеників Мануїла і Феодосія. Преподобного Іоана, прозорливого, Єгипетського.

10 квітня – Преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського. Преподобного Стефана Чудотворця, сповідника, ігумена Триглійського. Преподобномученика Євстратія Києво-Печерського, в Ближніх печерах. Мучеників Іони, Варахисія та ін. з ними. Мученика Бояна, князя Болгарського. Поминання померлих.

11 квітня – 4-та неділя Великого посту. Преподобного Іоана Ліствичника. Мучеників Марка, єпископа Арефусійського, Кирила, диякона, та інших багатьох. Преподобного Іоана, пустельника. Святителя Євстафія, сповідника, єпископа Вифинійського.

12 квітня – 5-й тиждень Великого посту. Преподобного Іоана Ліствичника. Пророка Іоада. Апостолів Сосфена, Аполлоса, Кифи, Кесаря і Єпафродита. Святої Євули, матері великомученика Пантелеймона. Преподобного Іоана, безмовника. Преподобного Зосими, єпископа Сиракузького. Святителя Софронія, єпископа Іркутського.

13 квітня – Священномученика Іпатія, єпископа Гангрського. Преподобного Іпатія, цілителя Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Аполлонія Єгипетського. Священномучеників Авди, єпископа Персидського, і Веніаміна, диякона. Преподобного Іпатія, ігумена в Руфіянах. Святителя Іони, митрополита Київського і всієї Руси, чудотворця.

14 квітня – Преподобної Марії Єгипетської. Преподобного Геронтія, канонарха Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Макарія, ігумена Пелікитської обителі. Мучеників Геронтія і Василіда. Праведного Ахаза.

15 квітня – Четвер Великого канону. Преподобного Тита, чудотворця. Мучеників Амфіана й Едесія. Мученика Полікарпа.

16 квітня – Преподобного Микити, сповідника, ігумена обителі Мидикійської. Мучениці Феодосії, діви. Преподобного Ілірика. Мучеників Елпідіфора, Дія, Віфонія і Галика. Ікони Божої Матері "Нев’янучий цвіт".

17 квітня – Похвала Пресвятої Богородиці. Преподобного Йосифа Піснеписця. Преподобного Георгія, що в Малеї. Преподобного Йосифа Багатохворобливого, Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Преподобного Зосими. Мучениць Фервуфи, діви, сестри та рабині її. Ікони Божої Матері, званої "Герондиса".

18 квітня – 5-та неділя Великого посту. Преподобної Марії Єгипетської. Мучеників Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших з ними. Преподобного Пуплія Єгипетського. Преподобних Феони, Симеона і Форвина. Преподобного Марка Афінського. Преподобного Платона, сповідника, Студійського. Преподобної Феодори Солунської.

19 квітня – 6-й тиждень Великого посту (вербний тиждень). Святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. Святителя Мефодія, архієпископа Моравського. Преподобної Платониди Сирської. Мучеників 120 перських. Мучеників Єремія та Архилія, ієрея.

20 квітня – Преподобного Георгія, сповідника, митрополита Мітиленського. Благовірного гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного). Мученика Каліопія. Мученика Руфина, диякона, мучениці Акилини і з ними 200 воїнів. Преподобного Серапіона, ченця.

21 квітня – Апостолів Іродіона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших з ними. Преподобного Руфа, затворника Києво-Печерського, в Дальніх печерах. Мученика Павсилипа. Святителя Келестина, Папи Римського. Святителя Нифонта, єпископа Новгородського.

22 квітня – Мученика Євпсихія. Мучеників Дісана, єпископа, Маріава, пресвітера, Авдієса та ін. 270-х. Преподобномученика Вадима, архімандрита.

23 квітня – Мучеників Терентія, Помпія, Африкана, Максима, Зинона, Олександра, Феодора та інших 33. Мучеників Якова, пресвітера, Азадана і Авдикія, дияконів Персидських. Преподобномучеників священної обителі Пантократора, що в Дау Пенделі (Аттика) постраждали. Священномученика Григорія V, патріарха Константинопольского. Літургія Ранішосвячених Дарів.

24 квітня – Лазарева субота. Воскрешення праведного Лазаря. Священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського. Мучеників Прокеса і Мартиніана. Преподобного Фармуфія. Преподобного Іоана, учня преподобного Григорія Декаполіта. Святителя Калиника Черникського.

25 квітня – 6-та неділя Великого посту, ваїй, цвітоносна, вербна. Вхід Господній в Єрусалим. Преподобного Василія, сповідника, єпископа Парійського. Священномученика Зинона, єпископа Веронійського. Преподобного Ісаака Сиріна, у Сполеті Італійському. Преподобномучеників Мини, Давида та Іоана. Преподобної Анфуси, діви. Преподобної Афанасії, ігумені. Муромської і Белиніцької ікон Божої Матері.

26 квітня – Страсний тиждень. Великий понеділок. Священномученика Артемона, пресвітера Лаодикійського. Мученика Крискента з Мир Лікійських. Мучениці Фомаїди Єгипетської.

27 квітня – Великий вівторок. Святителя Мартина, сповідника, Папи Римського. Мучеників Антонія, Іоана і Євстафія Литовських. Мученика Ардаліона. Мучеників 1000 перських і Азата, скопця. Віленської ікони Божої Матері.

28 квітня – Велика середа. Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері. Апостолів від 70-х Аристарха, Пуда і Трофима. Мучениць Василіси й Анастасії. Мучеників Месукевійських Сухія і воїнів його: Андрія, Анастасія, Талале, Феодорита, Івхиріона, Йордана, Кіндрата, Лукіана, Мимненоса, Нерангіоса, Полієвкта, Якова, Фоки, Доментіана, Віктора, Зосими. Мученика Сави Готського. Благовірного великого князя Мстислава Володимировича.

29 квітня – Великий четвер. Спомин Таємної вечері. Мучениць Агапії, Ірини й Хіонії. Мученика Леоніда і мучениць Харієси, Ніки, Галини, Каліси, Нунехії, Василіси, Феодори, Ірини та інших. Ільїнсько-Чернігівської ікони Божої Матері.

30 квітня – Велика п’ятниця. Спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа. Священномученика Симеона, єпископа Персидського, і з ним мучеників Авделая і Ананії, пресвітерів, Хусдазата (Усфазана), євнуха, Фусика, Азата, мучениці Аскитреї та інших багатьох. Преподобного Акакія, єпископа Мелітинського. Мученика Адріана. Святителя Агапіта, Папи Римського.

Багатоденний піст у квітні 2021 року

У квітні протягом усього місяця триває Великий піст, який розпочався 15 березня і закінчиться 1 травня. У цей період слід утриматися від вживання яєць, м'ясних і молочних продуктів.

Дні особливого поминання покійних у квітні 2021 року

3 квітня – субота третьої седмиці Великого посту.

10 квітня – субота четвертої седмиці Великого посту.

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