Боль во время секса и не получается забеременеть — виноват эндометрит

Болезненность во время секса, нестабильные месячные, не наступает беременность – эти, казалось бы, разные неприятности взаимосвязаны. И имя им – эндометрит

Секс стал болезненным? Не терпите - возможно это эндометрит / Фото: Сегодня

Большая часть как женщин, так и мужчин даже не знает о таком заболевании, как эндометрит. А этот недуг весьма коварен: портит нам радость секса, не дает стать счастливыми родителями и вообще очень подрывает женское здоровье. Почему возникает эндометрит, как его заподозрить, а главное – не допустить, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист УЗИ-диагностики Виктория Барановская.

Виктория Барановская / Фото: пресс-служба

Но как бы не одолевали болячки, в летние дни женщинам особенно хочется эмоций, поэтому ловите 10 креативных идей, которые сделают эту горячую пору незабываемой. Если же женское здоровье беспокоит, то не стоит затягивать с визитом к врачу.

Как понять, что у женщины эндометрит

Часто заболевание протекает бессимптомно, либо проявляется небольшими болями внизу живота. Они могут то появляться, то исчезать, поэтому женщина может не придавать этому особое значение, списывая на особенности цикла или на то, что могла переохладиться. Между тем, так проявляется эндометрит – воспалительный процесс эндометрия, слизистой оболочки матки, причиной которого становится инфекция.

Часто эндометрит проявляется болями в низу живота и нарушением цикла / Фото: freepik.com

Когда появляются неприятные ощущения и болезненность во время секса, многие женщины тоже продолжают терпеть. Однако если вы стараетесь забеременеть и хотите стать мамой, при эндометрите как раз лучше этого не делать.

Это заболевание не только провоцирует бесплодие и долгожданная беременность не наступает, а еще повышает риски не вынашивания беременности.

И уже когда поваляются кровянистые выделения между циклом или месячные становится болезненными, нерегулярными, женщина понимает, что что-то не так и отваживается пойти к врачу. Во многих случаях состояние уже хроническое и требует длительного лечения.

Но эндометрит же лечится, и почему он вообще возникает?

Эндометрит лечат антибиотиками, но не всегда лечение дает результат, особенно если ситуация запущенная. Тогда терапия будет специфической и длительной, чтобы добиться успеха. Сначала врач подтвердит заболевания с помощью УЗИ (исследование нужно проводить после окончания менструации), затем назначит лабораторную диагностику. После курса антибиотиков придется сдать повторны анализы, чтобы понять есть ли улучшения. Поэтому так важно своевременно диагностировать болезнь, а самолечение недопустимо!

А еще лучше не допускать развития воспалительных процессов матки и других женских детородных органов. Ведь инфекция чаще всего попадает при незащищенных половых контактах, а также при несоблюдении интимной гигиены.

Какие еще методы профилактики эндометрита существуют?

Чтобы избежать инфекции, которая передается половым путем, используйте презервативы. Если появились даже малейшие симптомы – ноет низ живота, сбился цикл, появились выделения – обратитесь к гинекологу, не тяните.

Всегда посещайте гинеколога не реже раза в год, даже если ничего не болит для профилактических осмотров. Анализы микрофлоры, которые врач проводит в ходе таких осмотров, помогут вовремя выявить инфекцию или исключить ее.

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