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Тренд или забота о женском здоровье? Зачем нужна интимная коррекция и пластика

Сегодня, 17:20

Коррекцию интимных частей тела часто воспринимают, как дань моде. Но такие процедуры вернут женщине радость секса, уверенность в себе после родов и не только

Эстетическая гинекология помогает решить ряд серьезных проблем в женском здоровье
Эстетическая гинекология помогает решить ряд серьезных проблем в женском здоровье
Фото: unsplash.com

К процедурам восстановление внешнего вида и чувствительности интимных зон обращается все больше женщин. Что такое эстетическая гинекология, какие серьезные проблемы с женским здоровьем возникают и как от них можно избавиться с помощью интимной пластики и других процедур – рассказала акушер-гинеколог, дерматолог Юлия Леонтьева.

Юлия Леонтьева
Юлия Леонтьева
Фото: пресс-служба

Почему спрос на эстетику интимной области возрос: чем это помогает женщине?

Дело не только во внешнем виде гениталий, хотя и это очень важно: эстетически "свежий" внешний вид интимных зон придают женщине больше уверенности в собственной сексуальности и женственности. А это важно для ее психологического и гормонального здоровья.

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Но помимо внешней эстетики и красоты, эстетическая гинекология помогает решить ряд серьезных проблем в женском здоровье: после возрастных изменений, менопаузы, особенно ранней, гормональной перестройки, недержании мочи.

Очень часто после беременности и родов происходят повреждения гениталий, которые не только влияют на их внешний вид, но и вызывают дискомфорт во время секса.

Наладить функции интимных органов плюс улучшить их внешний вид: эти оба вопроса, в большинстве случаев – одновременно можно решить с помощью эстетической гинекологии.

Какие же методы современной эстетической гинекологии безопасны и безболезненны?

Основные методики три:

1. Это инъекционные технологии, то есть филлеры, аналогичные тем, что применяются для контурной пластики лица. Восстановить внешний вид, сделать ткани более упругими и оформленными помогают препараты на основе гиалуроновой кислоты.

С помощью пластики и филлеров можно вернуть интимную радость
С помощью пластики и филлеров можно вернуть интимную радость
Фото: unsplash.com

2. Плазмотерапия – это метод лечения при помощи собственной плазмы крови, которая обогащается тромбоцитами. Такой метод помогает улучшить микроциркуляцию тканей, выработку в них фибробластов (клеток соединительной ткани) и коллагена.

3. Интимная пластика – применяются для восстановления пропорций гениталий и их естественного вида.

Если у вас есть вышеперечисленные проблемы, то решить их безболезненно и безопасно можно с помощью эстетической гинекологии.

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