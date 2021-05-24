Тренд или забота о женском здоровье? Зачем нужна интимная коррекция и пластика
Коррекцию интимных частей тела часто воспринимают, как дань моде. Но такие процедуры вернут женщине радость секса, уверенность в себе после родов и не только
К процедурам восстановление внешнего вида и чувствительности интимных зон обращается все больше женщин. Что такое эстетическая гинекология, какие серьезные проблемы с женским здоровьем возникают и как от них можно избавиться с помощью интимной пластики и других процедур – рассказала акушер-гинеколог, дерматолог Юлия Леонтьева.
Дело не только во внешнем виде гениталий, хотя и это очень важно: эстетически "свежий" внешний вид интимных зон придают женщине больше уверенности в собственной сексуальности и женственности. А это важно для ее психологического и гормонального здоровья.
Но помимо внешней эстетики и красоты, эстетическая гинекология помогает решить ряд серьезных проблем в женском здоровье: после возрастных изменений, менопаузы, особенно ранней, гормональной перестройки, недержании мочи.
Наладить функции интимных органов плюс улучшить их внешний вид: эти оба вопроса, в большинстве случаев – одновременно можно решить с помощью эстетической гинекологии.
Основные методики три:
1. Это инъекционные технологии, то есть филлеры, аналогичные тем, что применяются для контурной пластики лица. Восстановить внешний вид, сделать ткани более упругими и оформленными помогают препараты на основе гиалуроновой кислоты.
2. Плазмотерапия – это метод лечения при помощи собственной плазмы крови, которая обогащается тромбоцитами. Такой метод помогает улучшить микроциркуляцию тканей, выработку в них фибробластов (клеток соединительной ткани) и коллагена.
3. Интимная пластика – применяются для восстановления пропорций гениталий и их естественного вида.
Если у вас есть вышеперечисленные проблемы, то решить их безболезненно и безопасно можно с помощью эстетической гинекологии.
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