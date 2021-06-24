Біль під час сексу і не виходить завагітніти — винен ендометрит

Хворобливість під час сексу, нестабільні місячні, не настає вагітність – ці, здавалося б, різні неприємності взаємопов'язані. І ім'я їм – ендометрит

Секс став болісним? Не терпіть - можливо це ендометрит / Фото: Сьогодні

Велика частина як жінок, так і чоловіків навіть не знає про таке захворювання, як ендометрит. А ця недуга вельми підступнай: псує нам радість сексу, не дає стати щасливими батьками і взагалі дуже підриває жіноче здоров'я . Чому виникає ендометрит, як його запідозрити, а головне – не допустити, розповіла гінеколог-ендокринолог, фахівець УЗД-діагностики Вікторія Барановська .

Вікторія Барановська / Фото: прес-служба

Але хоч як дістають болячки, влітку жінкам особливо хочеться емоцій, тому ловить 10 креативних ідей, які зроблять цю гарячу пору незабутньою. Якщо ж жіноче здоров'я турбує, то не варто затягувати з візитом до лікаря.

Як зрозуміти, що у жінки ендометрит

Часто захворювання протікає безсимптомно, або проявляється невеличкими болями внизу живота. Вони можуть то з'являтися, то зникати, тому жінка може не надавати цьому особливого значення, списуючи на особливості циклу або на те, що могла переохолодитися. Тим часом, так проявляється ендометрит – запальний процес ендометрію, слизової оболонки матки, причиною якого стає інфекція.

Часто ендометрит проявляється болями в низу живота і порушенням циклу / Фото: freepik.com

Коли з'являються неприємні відчуття і болючість під час сексу, багато жінок теж продовжують терпіти. Однак якщо ви намагаєтеся завагітніти і хочете стати мамою, при ендометриті якраз краще цього не робити.

Це захворювання не тільки провокує безпліддя і довгоочікувана вагітність не наступає, а ще підвищує ризики не виношування вагітності.

І вже коли повалятися кров'янисті виділення між циклом або місячні стає хворобливими, нерегулярними, жінка розуміє, що щось не так і наважується піти до лікаря. У багатьох випадках стан вже хронічне і вимагає тривалого лікування.

Але ендометрит же лікується, і чому він взагалі виникає?

Ендометрит лікують антибіотиками, але не завжди лікування дає результат, особливо якщо ситуація запущена. Тоді терапія буде специфічною і тривалою, щоб домогтися успіху. Спочатку лікар підтвердить захворювання за допомогою УЗД (дослідження потрібно проводити після закінчення менструації), потім призначить лабораторну діагностику. Після курсу антибіотиків доведеться здати повторний аналіз, щоб зрозуміти чи є поліпшення. Тому так важливо своєчасно діагностувати хворобу, а самолікування неприпустимо!

А ще краще не допускати розвитку запальних процесів матки та інших жіночих дітородних органів. Адже інфекція найчастіше потрапляє при незахищених статевих контактах, а також при недотриманні інтимної гігієни.

Які ще методи профілактики ендометриту є?

Щоб уникнути інфекції, яка передається статевим шляхом, використовуйте презервативи. Якщо з'явилися навіть найменші симптоми – ниє низ живота, збився цикл, з'явилися виділення – зверніться до гінеколога, не тягніть.

Завжди відвідуйте гінеколога не рідше разу на рік, навіть якщо нічого не болить для профілактичних оглядів. Аналізи мікрофлори, які лікар проводить під час таких оглядів, допоможуть вчасно виявити інфекцію або виключити її.

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