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Хочу детей! 5 способов преодолеть стресс из-за бесплодия и не развестись

Сегодня, 15:55

Не бойтесь обращаться за помощью и поддержкой

Тема бесплодия очень личностная и интимная. Не все открыто готовы говорить об этом. Многие боятся и закрываются. И тем не менее о психологическом бесплодии стали говорить чаще и называть его даже проблемой 21 столетия. Что это значит и как можно вылечить, рассказал Life Сегодня психолог Вячеслав Халанский.

Психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский
Психолог, психотерапевт Вячеслав Халанский
Фото: пресс-служба

Почему тема бесплодия так популярна?

В последние годы число пар, обращающихся за лечением от бесплодия, резко увеличилось. Среди основных причин – отсрочка деторождения у женщин, разработка новых и более эффективных методов лечения бесплодия и повышение осведомленности о доступных услугах. Это растущее участие в лечении бесплодия вдохновило исследователей на изучение психологических аспектов бесплодия.

Что выяснили ученые?

С бесплодием сталкивается примерно 10–15% пар репродуктивного возраста. Более 80 миллионов человек во всем мире бесплодны. По данным ВОЗ, показатели бесплодия в разных странах различаются от менее 5% до более 30%. Например, в 2005 году широкомасштабное исследование в Иране показало, что 24,9% пар пережили первичное бесплодие во время супружеской жизни.

Проблема бесплодия затрагивает примерно 10–15% пар
Проблема бесплодия затрагивает примерно 10–15% пар
Фото: Unsplash

Кто виноват в бесплодии?

Фактические данные показывают, что большинство бесплодных людей живут в развивающихся странах, где рождение детей часто является единственным способом женщины повысить свой статус в обществе. Несмотря на то, что 40% бесплодия связано с мужчинами, 40% – с женщинами и 20% – с обоими партнерами или с неизвестными причинами, в некоторых сообществах неспособность к деторождению почти всегда приписывается только женщинам, даже если причина не в них.

Что такое бесплодие и откуда оно берется?

Бесплодие – это жизненный кризис, влияющий на все аспекты жизни: социально-культурный, эмоциональный, физический, финансовый.

Психологические проблемы затрагивают 25–60% бездетных пар и обуславливаются культурой, полом, причиной и продолжительностью бесплодия, методами лечения. Среди проблем могут быть различные психоэмоциональные расстройства, разочарование, депрессия, тревога, чувство безнадежности, вины и собственной никчемности.

Не бойтесь обращаться к психологу
Не бойтесь обращаться к психологу
Фото: Depositphotos

5 способов, как преодолеть стресс из-за бесплодия

1. Важно найти причину бесплодия

Здесь необходимо опираться в первую очередь на медицинские факты. Причинная роль психологических нарушений в развитии бесплодия до сих пор остается предметом дискуссий.

Исследование 58 женщин из Lapane et al. показало двухкратное увеличение риска бесплодия среди женщин с депрессивными симптомами в анамнезе; однако они не смогли контролировать другие факторы, которые также могут влиять на фертильность, включая курение сигарет, употребление алкоголя, снижение либидо и индекс массы тела.

2. Мужчина должен поддерживать свою женщину

Часто женщины жалуются, что не получают должной поддержки от своих мужчин и от этого стресс только увеличивается. Мужчины бояться узнать, что причина бесплодия именно в них. Но здесь важна близость в паре при обсуждение таких деликатных вопросов.

Важно помнить, что женщина испытывает большее как социальное, так и психологическое давление. Поэтому поддержка мужчины для женщины будет решающей.

3. Работайте со стрессом

Женщина, которая не может забеременеть по любым причинам, переживает стресс и депрессию. Важнее научится справляться со стрессом. Существует многожество надежных психологических методик, которые помогают снизить уровень стресса.

4. Обращайтесь к психотерапевту

Не бойтесь обращаться за помощью или советом к психотерапевту или поищите психологическую группу поддержки. Исследование, проведенное Домаром и его коллегами с участием 52 женщин с бесплодием, 10-недельная программа группового поведенческого лечения значительно снизила тревожность, депрессию и гнев.

Показатели жизнеспособных беременностей составили 55% для терапевтических группы, где женщины проходили терапию, 54% для группы поддержки и 20% для контрольной группы.

5. Найдите занятие, где вы можете реализоваться

Попробуйте найти реализацию своего призвания не только в детях. Какие ваши таланты и что вы хотели привнести в жизнь? В чем может быть смысл вашей жизни? Что является ценным для вас?

Найдите занятие, где вы можете реализоваться
Найдите занятие, где вы можете реализоваться
Фото: Depositphotos

Личный опыт психолога

Поделюсь своей личной историей. Мы с женой не могли забеременеть более 10 лет. Это был непростой момент для нас. Теперь у нас двое дочерей-подростков. Но важно продолжать в любой ситуации искать свой собственный путь и не смотреть на других людей. У вас есть ваша жизнь – распорядитесь ею так, как хотите именно вы! Следуйте за своим сердцем, учитывая обстоятельства вокруг вас.

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психология бесплодие Вячеслав Халанский
Источник: Сегодня
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