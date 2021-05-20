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5 способов улучшить мужское здоровье и почему для женщин это тоже важно

Сегодня, 08:00

В половине случаев бесплодия виновата... мужская сперма. Улучшить ее качество, а также потенцию поможет баланс питания, отказ от сигарет и некоторых препаратов

Мужчине тоже важно беречь здоровье, чтобы сохранить семью и иметь детей
Мужчине тоже важно беречь здоровье, чтобы сохранить семью и иметь детей
Фото: unsplash.com

Мужское здоровье – как потенция, так и качество спермы могут снизиться из-за гормонального дисбаланса, вредных привычек, приема некоторых "таблеток для кача" и нерационального питания. Как мужчине сохранить потенцию, улучшить качество спермы и зачем – разъяснил эмбриолог Василий Лялюк.

Василий Лялюк
Василий Лялюк
Фото: пресс-служба

Какие же факторы негативно влияют на сперму и зачем об этом знать?

Если вы не стали родителями, или стали, но планируете еще малышей, то не только женщине, но и мужчине в паре нужно быть полностью репродуктивно здоровым. Естественным путем зачать ребенка становится все труднее множеству пар: и 50% бесплодия связаны не с женскими проблемами. А с плохим качеством спермы. Снижают подвижность сперматозоидов, а то и вовсе приводят к их отсутствию в мужской семенной жидкости некоторые медикаменты. Особенно рискуют любители анаболиков, которые мужчины употребляют, чтобы скорее накачать мышцы.

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А еще снижают качество спермы вредные привычки, нерациональное питание, игнорирование профилактических осмотров – что увы, многие мужчины себе позволяют. Даже тесное белье и любовь к парилке может повлиять на то, насколько мужская сперма подходит для зачатия малыша. А нездоровый образ жизни и бесконтрольный прием препаратов также приводят к гормональному дисбалансу и влияют на сексуальные функции.

Не только мужское бесплодие, а снижение сексуального желания или плохая потенция могут стать причинами разлада в отношениях, поэтому мужское и женское здоровье, как физическое, так психологическое, взаимосвязаны.

Каких же советов придерживаться, чтобы сохранить мужское здоровье?

Улучшить качество спермы и здоровье мужчины в целом, а не только сексуальное, помогут несложные вещи:

1. Сократите количество сигарет или постарайтесь бросить курить. В сигаретах столько токсичных веществ, что страдает не только сперма (курение резко сокращает количество сперматозоидов и делает их малоподвижными), другие органы и системы. Также на мужскую фертильность негативно влияет алкоголь и наркотические вещества.

2. Создайте комфортную температуру для гениталий. Дело в том, что любовь к очень тесному белью, которое "не дышит", приводит к повышению температуры яичек. Также негативно на выработку сперматозоидов влияет частое посещение сауны или горячие ванны, а еще спорт, вызывающий трение в промежности, например, велосипед.

Зачать ребенка не получится, если сперматозоиды малоподвижны
Зачать ребенка не получится, если сперматозоиды малоподвижны
Фото: unsplash.com

А еще обратите внимание на расположение яичек: при неопущении одного из них в мошонку (крипторхизм) или расширении вен семенного канатика (варикоцеле) температура может повышаться. Такие проблемы важно скорее решить, иначе качество спермы может не восстановиться. И тогда зачать ребенка не получится.

3. Регулярно проходите профосмотры, особенно если вам 40+. Повышенное артериальное давление, лишний вес, диабет и другие болезни влияют на баланс гормонов, качество спермы и мужское здоровье в целом.

4. Не принимайте препараты бесконтрольно. Например, плохо влияют на фертильность тестостерон и анаболики, как уже сказано, а еще препараты для снижения кровяного давления, антидепрессанты и другие психиатрические лекарства.

5. Сбалансируйте свой рацион. В вашем меню должны быть продукты, богатые антиоксидантами, витаминами, селеном, флавоноидами. Это фрукты, овощи, зелень – особенно петрушка, укроп, цитрусовые, помидоры, морковь, виноград, абрикосы, все ягоды – особенно смородина, черника, киви, брокколи, шпинат, перец болгарский, орехи. Также употребляйте нерафинированные растительные масла, морскую рыбу, печень трески, зеленый чай.

Вообще, как для мужской силы, так и здоровья всего организма выбирайте продукты наиболее натуральные, а не консервы, колбасы и другие обработанные продукты.

Напомним, что ранее мы также писали, почему может снижаться потенция у мужчин.

А еще важно не забывать поддерживать эмоциональное здоровье и создавать хорошее настроение себе и родным, в этом вам помогут подарки: ловите идеи интересных презентов в нашем календаре подарков на самые популярные праздники мая.

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