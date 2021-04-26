8 факторов, которые мешают вам стать мамой

Если вы отчаялись стать родителями и не верите в ЭКО, не спешите к знахарке. Чтобы процедура сработала, нужно проверить ряд факторов – каких, узнайте в статье

Когда долгожданная беременность не наступает, пара задумывается об ЭКО (экстракорпоральном оплодотворении), но боится чужого неудачного опыта. Не все родители могут преодолеть бесплодие и не развестись,но некоторые факторы не дадут вам стать мамой или папой. Какие именно – рассказала ведущий репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, кандидат медицинских наук Ольга Романова.

Нужно оценивать здоровье обоих родителей, а не только женщины Фото: unsplash.com

Почему у одних пар получается стать родителями еще до начала ЭКО, когда идет этап обследования и подготовки, у других – после, а у третьих – вообще никогда? Дело в том, что часто забеременеть женщине мешают некоторые состояния, уставив которые наступает долгожданная беременность. Только персонализированный подход к каждой паре поможет решить вопрос бесплодия. Если вы лечили беременность и планируете зачатие или врач только рекомендует ЭКО, начинать важно с учетом ряда факторов. Без них результата не будет, итак:

1. Нужно оценить не только репродуктивное, но и эндокринное здоровье родителей. Да и мамы, и папы: потому что эндокринная система обоих родителей влияет на качество спермы у будущего папы, яйцеклеток – у мамы и вообще на возможность зачать малыша. Если эндокринная система хотя бы у одного из родителей не в порядке – проблему надо устранить еще до наступления беременности.

2. Иммунитет женщины должен быть "расположен" к зачатию. Не удивляйтесь, если иммунная система будет атаковать эмбрион, то беременность не состоится. Поэтому важно определить иммунологический статус будущей мамы.

3. Если стимуляция созревания яйцеклетки неправильная, то эффекта не будет. Оценивайте не только запас яйцеклеток (овариальный резерв), возраст женщины, но и ее генетику. Учет всех таких параметров поможет выбрать правильную тактику и получить качественные яйцеклетки.

4. Оснащенность клиники и опыт персонала должен быть на высоте. Вы же меняете телефоны на более новые? Так и эмбриологическое оборудование должно соответствовать времени. Так достигается максимум шансов на успех.

5. Эмбрион, который переносится при ЭКО, должен быть полностью здоров. У женщины с 35 лет повышаются риски хромосомных изменений, поэтому обязательно пройдите преимплантационное генетическое тестирование.

6. Оцените свертываемость крови, прежде чем вообще планировать беременность. Не удивляйтесь, если врач спрашивает вас о состоянии сосудов или интересуется, нет ли в семье варикозной болезни.

Оценить генетические риски, и как себя поведет кровеносная система при беременности поможет специальный анализ крови на свертываемость.

7. Если вам будут делать ЭКО, то так называемое окно имплантации должно быть определено максимально точно. Иначе организм женщины не примет эмбрион.

8. Важно точно оценить состояние матки и ее полости, чтобы знать, куда подсаживать эмбрион. Сделать это максимально точно поможет трехмерное изображение в аппарате УЗИ при выполнении процедуры.

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