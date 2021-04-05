Проблемные критические дни: как понять, что с циклом не все в порядке и что делать
Сильные эмоциональные и физические нагрузки, недосыпание приводят к нарушениям менструального цикла
Здоровая женщина проблем с менструальным циклом, задержкой месячных и так далее не наблюдает. Каким же должен быть менструальный цикл в норме, а при каких отклонениях стоит "бить тревогу", можно ли самостоятельно отрегулировать свой цикл — рассказала кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог, эндокринолог Анна Шаргородская.
Если начинаются задержки, боли, кровотечение слишком обильное или наоборот – скудное, то это уже "тревожные звонки". А что на счет нормы? Нормальным считается менструальный цикл, который с момента окончания кровотечения до его следующего начала равняется 21-35 дням. Если наблюдаются отклонения в пределах 7 дней, то волноваться не стоит, это в пределах нормы. Нерегулярные кровотечения также не должны вызывать беспокойства у девочек/девушек и их родителей в период становления первых месячных (менархе). В этот период цикл может колебаться более 7 дней, то есть начинаться и заканчиваться месячные могут на 7 дней раньше или позже. Но в течение года после первых месячных цикл должен стабилизироваться.
Не только задержка месячных, но и сам характер выделений "расскажет" о проблемах в организме женщины. Так, понять, что у вас не все в порядке с циклом и обратиться к врачу нужно, если:
- Продолжительность менструальных выделений более 7 дней и сокращение до 1-2 дней. То есть, если у вас месячные длились неделю (или 5 дней, или 3 дня), а потом стали длиться больше или наоборот – меньше, то это повод для беспокойства.
- Обильные месячные (когда приходится менять более 4-5 прокладок в день), особенно если месячные сопровождаются сгустками, усилились болевые ощущения. Такие признаки говорят, что в организме происходят какие-то патологические изменения.
- Аменорея – состояние, когда месячные прекращаются или вообще не наступают. То есть при первичной аменорее у девушки до 16 лет вообще ни разу не было месячных, а при вторичной менструация прекращается и не наступает более 3х месяцев. Эти состояния оба не нормальны, в таких случаях требуется обследование и лечение.
У девочек ранние месячные (до 9 лет) – это признак преждевременного полового созревания. Родителям в таком случае не помешает консультация детского эндокринолога. Первые месячные, которые начинаются в 14-15 лет считаются поздними, но такая поздняя менструация нормальна, не переживайте.
Даже "банальное" пренебрежение сном и нарушение режима дня приводит к проблемам. В итоге нарушается не только менструальный цикл, также страдают репродуктивные функции. Женщина не может забеременеть или забеременев, не получается выносить ребенка. Причин, из-за которых менструальный цикл нарушается, может быть немало:
- непосильные физические нагрузки,
- длительная (или кратковременная, но очень сильная) стрессовая ситуация,
- дефицит витаминов и микроэлементов в рационе, жесткие диеты, голодание,
- серьезные, длительные болезни эндокринной системы и/или других внутренних органов,
- десинхроноз (это состояние, которое возникает из-за нарушения суточных ритмов и в итоге вызывает изменение как физиологических, так и психических функций организма).
Кстати, именно десинхроноз провоцирует такие состояния, как ПМС (предменструальный синдром) или предменструальное дисфорическое расстройство (ПДР).
Изменение образа жизни и формирование здоровых привычек положительно отражается и на менструальном цикле. Один из важных моментов – это полноценный и качественный сон. При регулярном недосыпании и неполноценном сне нам не хватает мелатонина – основного гормона эпифиза, который регулирует циркадные ритмы. А если организму не хватает мелатонина, то созревания фолликулов тоже нарушаются: как следствие, возникают сбои в менструальном цикле. Вырабатывается мелатонин только в темноте, когда человек спит.
Поэтому, наладив свой режим сна и бодрствования, организм вновь начинает работать в привычных для него условиях. Это помогает быстрее адаптироваться и пережить стресс, а также снизить негатив от других факторов без ущерба для женского здоровья.
Не забывайте про регулярное обследование у гинеколога/эндокринолога, особенно если женщине больше 40 лет. Это необходимо, чтобы вовремя заметить (либо исключить) изменения в гормональном фоне, развитие хронических женских заболеваний. Не смотря ни на что, не забывайте радовать себя, родных и близких, поднимая им настроение: смотрите также в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.
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