Болеть по-женски не будет, если ежедневно есть эти продукты – гинеколог раскрыла секрет

Овощи, рыба, безглютеновые зерновые – далеко не полный список продуктов, полезных для женского организма

Избежать воспалительных гинекологических процессов, улучшить свои детородные функции и укрепить иммунитет в целом можно за счет простых и доступных продуктов. Не стоит недооценивать важность правильного питания, порой смена рациона помогает справиться даже с бесплодием!

Какие проблемы по-женски одолевают чаще всего, какие продукты помогут их победить, ну а когда не обойтись без врачебной помощи – рассказала репродуктолог, акушер-гинеколог Ольга Романова.

Когда часто болит по-женски: возможно, это коварный эндометриоз

Воспалительные процессы в женских репродуктивных органах, сожалению, довольно частое явление. Но одним из самых неприятных женских заболеваний является эндометриоз. Это состояние не только доставляет физический дискомфорт и даже боль, а также подрывает психологическое здоровье женщины, заставляет ее менять привычный образ жизни.

Коварность болезни в том, что медики до сих пор не изучили до конца причины возникновения этого недуга. Опасен эндометриоз тем, что клетки, подобные маточным, разрастаются за ее полость. В итоге женщина страдает от постоянных воспалительных процессов, хронических болей в области таза, не может годами забеременеть. Лекарства от эндометироза нет: есть только довольно эффективные методы для снятия симптомов и улучшения состояния. И правильное питание – один из них.

Что же есть, если беспокоят боли по-женски?

Чтобы улучшить иммунитет и дать организму больше сил подавлять воспалительные процессы, важно включать в рацион продукты, богатые:

Омега-3 кислотами, витамином D, пробиотики. Овощи (в них много клетчатки, ешьте 25-35 г в день), здоровые жиры (оливковое масло), рыба, авокадо, льняное семя, бобы, безглютеновые зерновые. Особое внимание – крестноцветным овощам: брокколи, брюссельской и цветной капусте, они снижают метаболизм эстрогенов, стероидных женских половых гормонов.

Хорошо, а от каких продуктов лучше отказаться?

Минимизировать стоит продукты, которые усиливают воспалительные процессы: красное мясо, свинину, жареное и жирное, сахар и консервы, также конфеты, не подходят в любом виде пасленовые овощи (картофель, баклажаны).

Важно! Помимо продуктов, старайтесь как можно меньше пользоваться пластиковой посудой. А также избегайте косметики и моющих средств с содержанием ксеноэстрогенов, (PCBS, BPA) и фталатов, изучайте упаковку

А если все равно болит, то идти к врачу обязательно?

Любая непреходящая боль, даже терпимая, дискомфорт, неприятные ощущения и так далее требуют обращения к специалисту. К тому же если у кого-то из родственников – мамы, бабушки, сестры уже диагностирован эндометироз или беспокоят проблемы по-женски, то консультация гинеколога обязательна.

Эндометриоз часто развивается при аутоиммунных нарушениях, а эти состояния относятся к семейным заболеваниям. Если диагноз подтвердится, то врач может назначить дополнительные обследования, особенно щитовидной железы. Но бояться не нужно, справиться с женскими проблемами, и эндометриозом в том числе, поможет только комплексный подход и рекомендации профессионала!

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