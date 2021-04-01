Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Болеть по-женски не будет, если ежедневно есть эти продукты – гинеколог раскрыла секрет

Сегодня, 18:20

Овощи, рыба, безглютеновые зерновые – далеко не полный список продуктов, полезных для женского организма

Избежать воспалительных гинекологических процессов, улучшить свои детородные функции и укрепить иммунитет в целом можно за счет простых и доступных продуктов. Не стоит недооценивать важность правильного питания, порой смена рациона помогает справиться даже с бесплодием!

Какие проблемы по-женски одолевают чаще всего, какие продукты помогут их победить, ну а когда не обойтись без врачебной помощи – рассказала репродуктолог, акушер-гинеколог Ольга Романова.

Когда часто болит по-женски: возможно, это коварный эндометриоз

Воспалительные процессы в женских репродуктивных органах, сожалению, довольно частое явление. Но одним из самых неприятных женских заболеваний является эндометриоз. Это состояние не только доставляет физический дискомфорт и даже боль, а также подрывает психологическое здоровье женщины, заставляет ее менять привычный образ жизни.

Читайте также:
Эндометриоз: симптомы, причины, лечение

Коварность болезни в том, что медики до сих пор не изучили до конца причины возникновения этого недуга. Опасен эндометриоз тем, что клетки, подобные маточным, разрастаются за ее полость. В итоге женщина страдает от постоянных воспалительных процессов, хронических болей в области таза, не может годами забеременеть. Лекарства от эндометироза нет: есть только довольно эффективные методы для снятия симптомов и улучшения состояния. И правильное питание – один из них.

Что же есть, если беспокоят боли по-женски?

Чтобы улучшить иммунитет и дать организму больше сил подавлять воспалительные процессы, важно включать в рацион продукты, богатые:

  1. Омега-3 кислотами, витамином D, пробиотики.
  2. Овощи (в них много клетчатки, ешьте 25-35 г в день), здоровые жиры (оливковое масло), рыба, авокадо, льняное семя, бобы, безглютеновые зерновые.
  3. Особое внимание – крестноцветным овощам: брокколи, брюссельской и цветной капусте, они снижают метаболизм эстрогенов, стероидных женских половых гормонов.

Хорошо, а от каких продуктов лучше отказаться?

Минимизировать стоит продукты, которые усиливают воспалительные процессы: красное мясо, свинину, жареное и жирное, сахар и консервы, также конфеты, не подходят в любом виде пасленовые овощи (картофель, баклажаны).

Важно! Помимо продуктов, старайтесь как можно меньше пользоваться пластиковой посудой. А также избегайте косметики и моющих средств с содержанием ксеноэстрогенов, (PCBS, BPA) и фталатов, изучайте упаковку

А если все равно болит, то идти к врачу обязательно?

Любая непреходящая боль, даже терпимая, дискомфорт, неприятные ощущения и так далее требуют обращения к специалисту. К тому же если у кого-то из родственников – мамы, бабушки, сестры уже диагностирован эндометироз или беспокоят проблемы по-женски, то консультация гинеколога обязательна.

Эндометриоз часто развивается при аутоиммунных нарушениях, а эти состояния относятся к семейным заболеваниям. Если диагноз подтвердится, то врач может назначить дополнительные обследования, особенно щитовидной железы. Но бояться не нужно, справиться с женскими проблемами, и эндометриозом в том числе, поможет только комплексный подход и рекомендации профессионала!

Напомним, что ранее мы писали о том, что ученые нашли новые причины бесплодия.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Питание-антистресс: что есть, чтобы не волноваться Великий пост-2021: календарь питания на весь период 5 простых рекомендаций по меню для тех, кто постится Пост - не детокс: три заблуждения постящихся и еще немного советов по питанию Как готовить полезные блюда весной: овощи запекаем, а бобовые – замачиваем
питание женщина диета воспаление яичников эндометриоз
Реклама

Новости партнеров

Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Тесто для круассанов: простой рецепт для новичков
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Вкусный рецепт. Как приготовить домашние пирожки
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
Итальянская гонщица, с которой ты будешь не прочь проехаться
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике
На Мальдивах. Екатерина Кухар похвасталась фигурой в купальнике

Популярные статьи

Сегодня, 12:47Фаново

Лучшие розыгрыши на 1 апреля в переписке и по телефону: большая подборка шуток

Сегодня, 11:45Звездно

7 первоапрельских комедийных фильмов, которые заставят вас хохотать

Сегодня, 10:18Вкусно

Католическая Пасха-2021: 5 рецептов праздничных блюд

Сегодня, 09:31Звездно

MONATIK – 35: самые популярные запросы о топовом артисте

Сегодня, 06:10Events

Прикольные открытки с 1 апреля: отправляйте знакомым и друзьям

Сегодня, 05:00Events

1 апреля: прикольные картинки и шуточные поздравления в День смеха

Вчера, 21:24Events

Свежие шутки на 1 апреля: как весело и безобидно разыграть друзей

Вчера, 20:07Звездно

Орбакайте поделилась редким фото Пугачевой с детьми и внуками

Вчера, 18:53Звездно

Леся Никитюк пришла к парикмахеру на покраску, а он ей отстриг косы (видео)

Вчера, 13:23Фаново

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

Вчера, 10:35Вкусно

Блюда католической Пасхи: что готовят на праздник

30 мартаEvents

Веселые шутки, розыгрыши и приколы на 1 апреля

30 мартаEvents

С Теплым Алексеем: горячие поздравления, яркие открытки и стихи

30 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 30 марта для всех знаков зодиака: Рыбы, настал ваш день!

30 мартаEvents

30 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 мартаEvents

Как из ненужных вещей сделать клумбы для цветов: 5 прикольных идей с фото

Новости партнеров

Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Новая жена Селезнева. Занимается боксом, стреляет из оружия
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Создатели шоу "Орел и Решка" расстались после 20 лет брака
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Алиша Леманн зажжет ваш интерес к женскому футболу
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Симптомы рака, на которые вы не обращали внимание!
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Женская сборная США по бодибилдингу испугала сеть своим видом
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»
Вот откуда берутся новые штаммы «короны»

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять