Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Сегодня, 13:17

Гранат содержит большое количество антиоксидантов

Сезон гранатов в самом разгаре. Он красив и невероятно полезен. Это кладезь витаминов, клетчатки, минералов и биологически активных растительных соединений. Прекрасный источник антиоксидантов. Если вы добавите зерна и сок граната в свой рацион, то существенно снизите риск возникновения хронических заболеваний. Вместе с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь поговорим об этом чудесном фрукте подробней.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Гранаты – одни из самых полезных фруктов на Земле. Они содержат ряд полезных растительных соединений, которым нет равных в других продуктах. Они могут помочь снизить риск различных серьезных заболеваний, включая болезни сердца, рак, артрит и другие воспалительные состояния, а так же помогут улучшить память и повысить эффективность упражнений. Можно есть зерна граната или выпить гранатовый сок.

Раскладываем гранат на составляющие

Одна чашка зерен (170 граммов) содержит:

  • Клетчатки: 7 г
  • Белка: 3 г
  • Витамина C: 30% от суточной потребности
  • Витамина К: 36% от суточной потребности
  • Фолиевой кислоты: 16% от суточной потребности
  • Калия: 12% от суточной потребности

Почему гранаты нам необходимы

Фото: Depositphotos

Они содержат два уникальных растительных соединения с мощными лечебными свойствами

Пуникалагины – мощные антиоксиданты, содержатся в гранатовом соке и кожуре. Они настолько мощные, что гранатовый сок обладает в три раза большей антиоксидантной активностью, чем красное вино и зеленый чай. Экстракт граната обычно изготавливают из кожуры из-за высокого содержания антиоксидантов и пуникалагина.

Гранат может помочь в борьбе с повышенным артериальным давлением

В одном исследовании у людей с гипертонией наблюдалось снижение артериального давления после употребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель .

Гранат помогает бороться с артритом и болью в суставах

Учитывая, что растительные соединения в гранате обладают противовоспалительным действием, логично, что они могут помочь в лечении артрита.

Читайте также:
Лайфхак: как почистить гранат в воде

Гранат поможет справиться с бактериальными и грибковыми инфекциями

Они борются с некоторыми типами бактерий, а также с дрожжами Candida albicans. Антибактериальные и противогрибковые эффекты также могут защищать от инфекционных и воспалительных процессов во рту. Таких, как гингивит, пародонтит и стоматит зубных протезов.

Гранат может улучшить физическую активность

За счет содержания большого количества полезных нитратов, которые значительно повышают работоспособность.

Читайте также:
С чего начинается здоровое утро: диетолог раскрывает секреты

Гранат богат витамином С

Сок одного граната содержит более 30 % от ежедневной потребности в витамине С. Витамин С разрушается при пастеризации, поэтому выбирайте домашний или свежевыжатый гранатовый сок, чтобы получить максимум питательных веществ.

Гранат защищает от болезни Альцгеймера

Считается, что благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранат задерживает развитие болезни Альцгеймера и защищает память.

Гранат улучшает пищеварение

Гранатовый сок помогает уменьшить воспаление в кишечнике и улучшить пищеварение. Это полезно для людей с болезнью Крона, язвенным колитом и другими воспалительными заболеваниями кишечника.

Гранат полезен при болезни сердца

Гранатовый сок защищает сердце и артерии. Он улучшает кровоток, увеличивает эластичность сосудов и препятствует накоплению холестерина в артериях.

Гранат защищает от вирусов

Благодаря высокому содержанию витаминов С и E гранатовый сок помогает бороться с инфекциями. Также было доказано, что гранаты обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме этого, гранатовый сок является хорошим источником фолиевой кислоты, калия и витамина К.

Гранат улучшает память

Ежедневное употребление всего 225 мл гранатового сока улучшает концентрацию и память.

Гранат повышает выносливость

Гранат может стать новым стимулятором спортивных результатов. Он снимает боль в мышцах и помогает быстрее восстановить силы. Благодаря витамину В6, этот фрукт способен быстро регенерировать микроразрывы, которые появляются на мускулах во время тренировки.

Здесь узнаете о пользе фиников и о том, чем они могут навредить.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Мандарины: польза, вред и секреты выбора Инжир: польза и вред для здоровья Как быстро похудеть к Новому году без вреда для здоровья (краткая инструкция)
иммунитет рацион гранат воспаление
Реклама

Новости партнеров

Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Вчені США назвали продукти для блокування коронавірусу
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Невероятная украинка: смотреть ей в глаза невозможно
Санта Димопулос в красном бикини похвасталась отдыхом в Дубае
Санта Димопулос в красном бикини похвасталась отдыхом в Дубае
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица
А вы знали, что у Павелко есть дочь? И она настоящая красавица

Популярные статьи

Сегодня, 13:17Wellness

Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Вчера, 21:14Wellness

Сильная вспышка на Солнце спровоцирует серьезную магнитную бурю в ближайшее время

Вчера, 19:20Food

Рецепты на Новый год-2021: ТОП-10 лучших идей горячих закусок

Вчера, 16:15Шоу-бизнес

"Песня года" в России: какие украинские артисты приняли участие в концерте

Вчера, 05:25Психология

Гороскоп на сегодня 8 декабря: Тельцам придется решать нелегкую проблему, а Львы рискуют попасть в ловушку

7 декабряFood

Салаты из авокадо: ТОП-5 рецептов на любой вкус

7 декабряШоу-бизнес

Сын Наташи Королевой и Тарзана занялся танцами на пилоне. Пока говорит, что весело

7 декабряШоу-бизнес

Как живет звезда "Х-фактора" – Евгений Литвинкович? Мы разузнали

7 декабряWellness

Чем полезны финики для здоровья и как могут навредить

7 декабряШоу-бизнес

Как выглядит предполагаемая девушка Андрея Рыбака из "Холостячки": фото

7 декабряFun

"Иди проспись": телеведущего затравили за тарелку "русского борща"

7 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: семь праздничных рецептов

7 декабряEvents

День Екатерины: поздравления с именинами и Днем ангела

7 декабряFun

День святой Екатерины: что нельзя делать, гадания и приметы

7 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 7 декабря: Девы склонны к авантюрам, а Водолеям предстоит непростой выбор

6 декабряEvents

Гадания на Катерину 7 декабря: самые популярные предсказания на суженого

Новости партнеров

Рецепт фантастичної шарлотки
Рецепт фантастичної шарлотки
Українська Кардашьян докотилася до прибиральниці: відвертий образ
Українська Кардашьян докотилася до прибиральниці: відвертий образ
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Он умер от СПИДа!": подробности смерти известного актера
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
"Грязная баба": Известный продюсер плюнул в Кудрявцеву
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Жена Фернандо — бразильская красотка с умопомрачительными формами
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Милая девушка Забарного, у которой больше подписчиков, чем у него
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине
Маша Кончаловская в 17 лет ушла жить к взрослому мужчине

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять