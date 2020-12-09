Борется с вирусами и улучшает память: диетолог рассказала о пользе граната

Гранат содержит большое количество антиоксидантов

Сезон гранатов в самом разгаре. Он красив и невероятно полезен. Это кладезь витаминов, клетчатки, минералов и биологически активных растительных соединений. Прекрасный источник антиоксидантов. Если вы добавите зерна и сок граната в свой рацион, то существенно снизите риск возникновения хронических заболеваний. Вместе с нутрициологом, консультантом по вопросам диетологии и управления здоровьем Верой Паламарь поговорим об этом чудесном фрукте подробней.

Фото: Вера Паламарь, диетолог, нутрициолог

Гранаты – одни из самых полезных фруктов на Земле. Они содержат ряд полезных растительных соединений, которым нет равных в других продуктах. Они могут помочь снизить риск различных серьезных заболеваний, включая болезни сердца, рак, артрит и другие воспалительные состояния, а так же помогут улучшить память и повысить эффективность упражнений. Можно есть зерна граната или выпить гранатовый сок.

Раскладываем гранат на составляющие

Одна чашка зерен (170 граммов) содержит:

Клетчатки: 7 г

Белка: 3 г

Витамина C: 30% от суточной потребности

Витамина К: 36% от суточной потребности

Фолиевой кислоты: 16% от суточной потребности

Калия: 12% от суточной потребности

Почему гранаты нам необходимы

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Они содержат два уникальных растительных соединения с мощными лечебными свойствами

Пуникалагины – мощные антиоксиданты, содержатся в гранатовом соке и кожуре. Они настолько мощные, что гранатовый сок обладает в три раза большей антиоксидантной активностью, чем красное вино и зеленый чай. Экстракт граната обычно изготавливают из кожуры из-за высокого содержания антиоксидантов и пуникалагина.

Гранат может помочь в борьбе с повышенным артериальным давлением



В одном исследовании у людей с гипертонией наблюдалось снижение артериального давления после употребления 150 мл гранатового сока ежедневно в течение двух недель .

Гранат помогает бороться с артритом и болью в суставах



Учитывая, что растительные соединения в гранате обладают противовоспалительным действием, логично, что они могут помочь в лечении артрита.

Гранат поможет справиться с бактериальными и грибковыми инфекциями

Они борются с некоторыми типами бактерий, а также с дрожжами Candida albicans. Антибактериальные и противогрибковые эффекты также могут защищать от инфекционных и воспалительных процессов во рту. Таких, как гингивит, пародонтит и стоматит зубных протезов.

Гранат может улучшить физическую активность

За счет содержания большого количества полезных нитратов, которые значительно повышают работоспособность.

Гранат богат витамином С

Сок одного граната содержит более 30 % от ежедневной потребности в витамине С. Витамин С разрушается при пастеризации, поэтому выбирайте домашний или свежевыжатый гранатовый сок, чтобы получить максимум питательных веществ.

Гранат защищает от болезни Альцгеймера

Считается, что благодаря высокой концентрации антиоксидантов гранат задерживает развитие болезни Альцгеймера и защищает память.

Гранат улучшает пищеварение

Гранатовый сок помогает уменьшить воспаление в кишечнике и улучшить пищеварение. Это полезно для людей с болезнью Крона, язвенным колитом и другими воспалительными заболеваниями кишечника.

Гранат полезен при болезни сердца

Гранатовый сок защищает сердце и артерии. Он улучшает кровоток, увеличивает эластичность сосудов и препятствует накоплению холестерина в артериях.

Гранат защищает от вирусов

Благодаря высокому содержанию витаминов С и E гранатовый сок помогает бороться с инфекциями. Также было доказано, что гранаты обладают антибактериальными и противовирусными свойствами. Кроме этого, гранатовый сок является хорошим источником фолиевой кислоты, калия и витамина К.

Гранат улучшает память

Ежедневное употребление всего 225 мл гранатового сока улучшает концентрацию и память.

Гранат повышает выносливость

Гранат может стать новым стимулятором спортивных результатов. Он снимает боль в мышцах и помогает быстрее восстановить силы. Благодаря витамину В6, этот фрукт способен быстро регенерировать микроразрывы, которые появляются на мускулах во время тренировки.

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