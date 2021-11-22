Еще 2 весомых повода есть овощи и фрукты – кому особенно нужна клетчатка

Клетчатка или пищевые волокна, которыми богата растительная пища, помогают снизить уровень тревожности и депрессии. Особенно эффективна в этом плане клетчатка для людей с гипертонией, пишет журнал Nutrients.
Чем полезна клетчатка и при чем тут высокое давление?
Без клетчатки нашему организму, а тем более кишечнику пришлось бы туго. Поскольку именно пищевые волокна помогают поддерживать полезную кишечную микрофлору человека, а не перевариваемая клетчатка "заботится" о том, чтобы у нас не было проблем с опорожнением кишечника.
Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, нормализуя тем самым уровень глюкозы в крови. А еще пищевые волокна поглощают и выводит из организма часть жиров пищи, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Исследование показало, что даже у молодых людей с гипертонией, (проблемы с давлением возникли у них недавно, они работали, не страдали запорами, принимали гипотензивные препараты), уровень тревоги и склонность к депрессии намного выше.
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Постоянный контроль артериального давления, побочные эффекты лекарств действуют как стрессоры на мозг, заставляя человека чувствовать негативные эмоции (депрессию и тревогу). А пищевые волокна помогут снизить такие негативные эмоции, регулируя кишечную флору.
Поэтому при высоком и повышенном давлении важно, чтобы клетчатка всегда была в рационе. Также людям с высоким уровнем тревожности тоже не помешает пересмотреть свой рацион в пользу продуктов, богатых клетчаткой.
Какие продукты богаты клетчаткой?
Очень богаты клетчаткой яблоки, это один из лучших диетических продуктов, а также персики, груши, бананы. Из ягод – малина и ежевика, также много клетчатки в цитрусовых, орехах, бобовых. Из овощей – наибольшим количеством клетчатки могут "похвастаться" зеленый горошек, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, морковь.
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