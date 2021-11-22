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Еще 2 весомых повода есть овощи и фрукты – кому особенно нужна клетчатка

Светлана Евсеева Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"
22 ноября, 07:30
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Если у вас повышена тревожность, депрессивность, "скачет" давление, то снизить эти симптомы помогут фрукты, овощи, орехи и другие, богатые клетчаткой продукты
Особенно нужна клетчатка при тревожности, депрессии и гипертонии, так что налегайте на фрукты и овощи
Особенно нужна клетчатка при тревожности, депрессии и гипертонии, так что налегайте на фрукты и овощи / Фото: Коллаж: Сегодня

Клетчатка или пищевые волокна, которыми богата растительная пища, помогают снизить уровень тревожности и депрессии. Особенно эффективна в этом плане клетчатка для людей с гипертонией, пишет журнал Nutrients.

Чем полезна клетчатка и при чем тут высокое давление?

Без клетчатки нашему организму, а тем более кишечнику пришлось бы туго. Поскольку именно пищевые волокна помогают поддерживать полезную кишечную микрофлору человека, а не перевариваемая клетчатка "заботится" о том, чтобы у нас не было проблем с опорожнением кишечника.

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Также клетчатка замедляет усвоение углеводов, нормализуя тем самым уровень глюкозы в крови. А еще пищевые волокна поглощают и выводит из организма часть жиров пищи, снижая синтез холестерина и уменьшая риск атеросклероза. Исследование показало, что даже у молодых людей с гипертонией, (проблемы с давлением возникли у них недавно, они работали, не страдали запорами, принимали гипотензивные препараты), уровень тревоги и склонность к депрессии намного выше.

Поддержать здоровье кишечника и помочь при заболеваниях помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой
Поддержать здоровье кишечника и помочь при заболеваниях помогут овощи, фрукты и другие продукты с клетчаткой / Фото: unsplash.com

Постоянный контроль артериального давления, побочные эффекты лекарств действуют как стрессоры на мозг, заставляя человека чувствовать негативные эмоции (депрессию и тревогу). А пищевые волокна помогут снизить такие негативные эмоции, регулируя кишечную флору.

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Поэтому при высоком и повышенном давлении важно, чтобы клетчатка всегда была в рационе. Также людям с высоким уровнем тревожности тоже не помешает пересмотреть свой рацион в пользу продуктов, богатых клетчаткой.

Какие продукты богаты клетчаткой?

Очень богаты клетчаткой яблоки, это один из лучших диетических продуктов, а также персики, груши, бананы. Из ягод – малина и ежевика, также много клетчатки в цитрусовых, орехах, бобовых. Из овощей – наибольшим количеством клетчатки могут "похвастаться" зеленый горошек, брюссельская капуста, брокколи, спаржа, морковь.

Также мы писали, зачем есть овощи каждый день.

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Светлана Евсеева
Светлана Евсеева Редактор проекта "Здорово"

Работаю в медиа с 2008 года. В моем профессиональном багаже не только тысячи статей на медицинскую тематику, интервью с врачами, фармбизнесменами и лидерами мнений в направлении ЗОЖ. Но также личный медицинский опыт: безболезненно поставлю капельницу или измеряю давление. Создавала контент для сайтов "Здоровинфо", "IT MED" и др. С 2011 года состою в Национальном союзе журналистов Украины.

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