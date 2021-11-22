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Ще 2 вагомі приводи є овочі та фрукти – кому особливо потрібна клітковина

Світлана Євсєєва Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"
22 листопада, 07:30
В закладинки
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Якщо у вас підвищена тривожність, депресивність, "скаче" тиск, то знизити ці симптоми допоможуть фрукти, овочі, горіхи та інші, багаті на клітковину продукти
Особливо потрібна клітковина при тривожності, депресії та гіпертонії, так що налягайте на фрукти та овочі
Особливо потрібна клітковина при тривожності, депресії та гіпертонії, так що налягайте на фрукти та овочі / Фото: Колаж: Сьогодні

Клітковина або харчові волокна , якими багата рослинна їжа, допомагають знизити рівень тривожності та депресії. Особливо ефективна у цьому плані клітковина для людей із гіпертонією, пише журнал Nutrients.

Чим корисна клітковина і до чого тут високий тиск?

Без клітковини нашому організму, особливо кишківнику, довелося б несолодко. Оскільки саме харчові волокна допомагають підтримувати корисну кишкову мікрофлору людини , а клітковина, що не перетравлюється, "піклується" про те, щоб у нас не було проблем з випорожненням кишківника.

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Також клітковина уповільнює засвоєння вуглеводів, нормалізуючи цим рівень глюкози у крові. А ще харчові волокна поглинають та виводить з організму частину жирів їжі, знижуючи синтез холестерину та зменшуючи ризик атеросклерозу. Дослідження показало, що навіть у молодих людей з гіпертонією, (проблеми з тиском виникли у них нещодавно, вони працювали, не страждали на запори, приймали гіпотензивні препарати), рівень тривоги та схильність до депресії набагато вищий.

Підтримати здоров'я кишечника та допомогти при хворобах допоможуть овочі, фрукти та інші продукти з клітковиною
Підтримати здоров'я кишечника та допомогти при хворобах допоможуть овочі, фрукти та інші продукти з клітковиною / Фото: unsplash.com

Постійний контроль артеріального тиску, побічні ефекти ліків діють як стресори на мозок, змушуючи людину відчувати негативні емоції (депресію та тривогу). А харчові волокна допоможуть знизити такі негативні емоції , регулюючи кишкову флору.

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Тому при високому та підвищеному тиску важливо, щоб клітковина завжди була в раціоні. Також людям з високим рівнем тривожності теж не завадить переглянути свій раціон на користь продуктів, багатих на клітковину.

Які продукти багаті на клітковину?

Дуже багаті на клітковину яблука Це один з кращих дієтичних продуктів, а також персики, груші, банани. З ягід – малина і ожина, а також багато клітковини в цитрусових, горіхах, бобових. З овочів – найбільшою кількістю клітковини можуть похвалитися зелений горошок, брюссельська капуста, броколі, спаржа, морква.

Також ми писали, навіщо їсти овочі щодня.

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Світлана Євсєєва
Світлана Євсєєва Редакторка проекту "Здорово"

Працюю в медіа з 2008 року. У моєму професійному багажі не тільки тисячі статей на медичну тематику, інтерв'ю з лікарями, фармбізнесменами та лідерами думок у напрямку ЗОЖ. Але також особистий медичний досвід: безболісно поставлю крапельницю або виміряю тиск. Створювала контент для сайтів "Здоровінфо", "IT MED" та ін. З 2011 року член Національної спілки журналістів України.

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