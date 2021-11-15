Life
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🇪🇺 Беларусь - ЕС: кризис с мигрантами 🚫 Жесткий карантин в Украине ⚽ Отбор на ЧМ-2022 📲 Операция Цифровизация

Black Friday 2022

Маски для волос

Йога для спины

Шоу "Маска"-2

Новый год 2022

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Статьи о психологии

Как поднять настроение осенью: пять простых советов

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
15 ноября, 17:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Осеннюю хандру как рукой снимет, если завести себе за правило полноценно отдыхать, равномерно нагружать и заслуженно баловать
Как поднять настроение осенью
Как поднять настроение осенью / Фото: Коллаж: Сегодня

Мало того, что осенью мало солнца и тепла, так еще и световой день постоянно идет на убыль. А вместе с ним – снижается общее настроение, появляется хандра и апатия. Что с этим делать и как не дать себе скатиться до депрессии, читайте наши лайфхаки.

Как поднять настроение осенью: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Высыпайтесь

Как улучшить настроение / Фото: pinterest
Как улучшить настроение / Фото: pinterest

Реклама

Даже медведи осенью отправляются в спячку. Организм – мудрая вещь, и сам знает, что ему нужно. Недосып ощутимо бьет по настроению. А вот лишний час-два сна – напротив, дает возможность более полноценно отдохнуть и добавляет позитива. Помните, что спать нужно не менее 7-8 часов в сутки. Причем, лучший сон – до полуночи. А вот если вечером пораньше лечь, а утром, соответственно, встать, то и световой день намного увеличится.

  • Лайфхак 2. Побалуйте себя вкусненьким

Как улучшить настроение / Фото: pinterest
Как улучшить настроение / Фото: pinterest

Когда становится холодно, то и энергии расходуется больше, а значит, эти затраты нужно восполнять. Мало того, что осенью важно следить за витаминным и сбалансированным питанием, чтобы пополнить запасы на зиму, чего требует природа. Но также можно побаловать себя чем-то вкусненьким и сладеньким – так сказать, для души. Вспомните, чем бы вам хотелось полакомиться , устройте себе мини праздник – и настроение улучшится.

Реклама
  • Лайфхак 3. Займитесь спортом

Как улучшить настроение / Фото: pinterest
Как улучшить настроение / Фото: pinterest

В здоровом теле здоровый дух и позитивное настроение. Такая формула отлично работает, можете проверить на себе. Во время интенсивных тренировок можно не только согреться. Вырабатывается ряд гормонов, в том числе гормон радости — эндорфин . Так что погоняйте кровь утренней зарядкой, пробежкой по осеннему парку – и мозг станет работать лучше, и фигура станет красивее, и позитива в жизни добавится.

  • Лайфхак 4. Проявите инициативу

Как улучшить настроение / Фото: pinterest
Как улучшить настроение / Фото: pinterest

Реклама

Не ждите, что кто-то придет и что-то вам предложит. Вы же понимаете, что вы не одни хандрите осенью. Ваши друзья и близкие, вполне вероятно, испытывают сейчас подобные чувства. Станьте двигателем прогресса для всех , созвонитесь или спишитесь, предложите какое-то интересное занятие, которое сблизит и поднимет настроение, ведь коротать время в дружном коллективе намного веселее, чем сидеть в одиночку.

  • Лайфхак 5. Найдите интересное занятие

Как улучшить настроение / Фото: pinterest
Как улучшить настроение / Фото: pinterest

Вы же замечали, что за работой, которая нравится, или занятием, которое вам по душе, время проходит гораздо быстрее. И его даже не всегда хватает. Совет на осень: займитесь как раз тем, что вам давно хотелось , но все никак не доходили руки. К примеру, выучите язык, посетите курсы, научитесь водить машину, свяжите шарф или прочитайте стопку купленных и отложенных на потом книг.

Смотрите видеорецепты от осенней хандры от наших звезд:

Ранее мы рассказывали, как задобрить Тигра, чтобы Новый год 2022 был удачным и счастливым.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Just do it
Полезный совет на сегодня
Как не провалить Tinder-свидание
Мужское мнение
IQOS VEEV в Украине
Новый гаджет уже в продаже
Тестируем мини-вейп
Be Healthy
Сколько нужно выпить воды за сутки?
Рассчитать
Количество жидкости:
Лайфхак недели
Как добраться на работу без стресса
Хакнуть
And Just Like That
Сара Дж Паркер для Vogue накануне декабрьской премьеры
Шикарные фотки в стиле Керри
Здорово
Узнать индекс массы своего тела СЕГОДНЯ
Рассчитать
Ваш ИМТ
Be like Carrie Bradshow
Хочешь арендовать знаменитую квартиру героини
Сколько стоит жилье в стиле Керри
Личный опыт
Что нужно знать перед тем, как стоять на гвоздях
Честный отзыв
Осеннее чтиво
Выбираем книгу под настроение
Буду читать
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Насколько за год подорожала богатая жизнь?
Идем в самый дорогой супермаркет Киева
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
15 - 21 ноября
Читать гороскоп
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
Сравни: платежки в Украине и Европе
Life
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять