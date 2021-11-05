Устроили фотоохоту со смартфоном Xiaomi 11Т: как прошел осенний инстамит в парке "Беремицкое"

Мы посетили первый ревайлдинг-парк в Украине с флагманским смартфоном Xiaomi 11Т. И расскажем, почему путешествие напомнило африканское сафари и как мы сделали инста-фотографии без навыков фотографа.

Как прошел осенний инстамит в парке "Беремицкое"

Почему выбрали "Беремицкое" и как добрались до парка?

Парк "Беремицкое" располагается в Черниговской области, в одноименном селе в 70 км от столицы. До него мы добирались на авто 1,5 часа с компанией Xiaomi, которая устроила инстамит, чтобы протестировать камеры в последних моделях смартфонов.

Аналогичных парков в Киевской области не нашли, потому что "Беремицкое" работает по концепции ревайлдинга. Основная цель которой – возродить типичные экосистемы благодаря возвращению дикой фауны на территорию.

Словом, только здесь путешественник максимально воссоединяется с природой. И видит своими глазами, какой была дикая жизнь фауны до того, как люди вмешались в естественные процессы.

В парке обитают редкие животные / Фото: Instagram: beremytske

Мы вдохновенно ехали в заповедную зону парка. Знали, что встретим редких животных, которых видели еще наши предки. И сделаем эстетические фото, которые не повторить в Киеве. Ведь на территории площадью примерно 400 гектаров животные разгуливают под открытым небом. И никаких вольеров! Представляете?

Но перед тем, как пойти исследовать территорию, мы включили камеру нового Xiaomi 11Т, чтобы ничего не пропустить.

Почему выбрали именно Xiaomi 11Т?

Потому что он конкурирует с профессиональной техникой для съемок. Смартфон с тройной камерой и функционалом искусственного интеллекта способствует профессиональным фотоснимкам. Даже если вы не фотограф. Мощная батарея позволяет пользоваться телефоном 24 часа, а устройство способно зарядить его на 100% за 36 минут.

С таким не потеряешься в парке, а фотосессия удастся. Мы отправились на поиски животных и эстетических зон, которые оценят в Instagram.

Смартфон Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Кого из животных удалось увидеть в парке "Беремицкое"?

Когда гуляли по парку, то обращали внимание на каждый шорох в надежде, что кадры из National Geographic оживут. Ведь на территории парка обитает более 10 видов животных.

Среди них – куланы, исчезнувшие в Украине еще в XVII веке. И благодаря ревайлдингу семейство четвероногих вернулось на наши земли. А еще сайгаки, польские лошади, муфлоны, вепры, турообразный скот и другие жители.

Но кого именно встретите вы – сюрприз. Природа непредсказуема. Мы сели с экскурсоводом на раритетный ВАЗ и поехали исследовать фауну "Беремицкого".

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Процесс напомнил типичное африканское сафари, но по-украински. Дух восхищало не только из-за увиденной природы с сотнями сосен, но и мысли о том, что животные могут появиться в любой момент.

Через несколько минут мы встретили польских коней. Они являются потомками вымершей дикой европейской лошади тарпана. И как здесь удержаться и не поснимать семейство! Около них заметили еще несколько сайгаков.

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Использовали ультрашироугольную камеру Xiaomi 11Т, чтобы охватить пространство парка до деталей и передать осеннюю атмосферу локации. Удалось заснять максимум территории благодаря углу обзора 120°.

Хотелось поближе подойти, но это запрещено, ибо животные дикие. Все для покоя и комфорта четвероногих. И, конечно, не хватало лучей солнца, чтобы фото было ярче, но функционал камеры выручил.

Ловите лайфхак: протестируйте опции профессионального режима, чтобы апгрейдить свет, которого мало из-за отсутствия солнца. Этот режим автоматически адаптирует свет и дополнительные показатели для удачного фото.

Но локация с польскими лошадьми – только начало путешествия. Далее встретили турообразных быков, которые в 2021 году поселились на территории Украины. Потомков древнейших туров привезли из Латвии. В последний раз данный вид здесь жил 400 лет назад.

И здесь без фотографии не обошлось. Мы протестировали сетку в профессиональном режиме, чтобы выставить кадр и не завалить линию горизонта на фото. Не говорите, что проблема с горизонтами вам не знакома. Если для вас – это "жиза", то воспользуйтесь лайфхаком.

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Ловите лайфхак: когда будете выставлять сетку, добавьте на экране метку линии горизонта. Затем вы проверите, не "завалили" ли во время процесса горизонт.

На Xiaomi 11Т мы с легкостью корректировали размещение объектов природы и животных в кадре. Благодаря искусственному интеллекту удалось сделать профессиональное фото без навыков фотографа.

Только три вида животных нам удалось встретить, гуляя по территории. Еще увидели несколько куланов, когда выбрались на башню, служащую фотозоной на фоне исконной природы, – о ней расскажем дальше.

Какие фотозоны на локации рекомендуем увидеть?

У входа в парк вы обратите внимание на 25-метровую башню. Не проходите мимо, а поднимитесь на самый высокий этаж. С него открывается пейзаж.

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Сами взгляните. А какие здесь закаты! Активные пользователи Instagram знают, что контент с ярким красочным небом – это гарантия тысячи лайков. Если присмотреться, то можно увидить семейство куланов с правой стороны.

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Смартфон с широкоугольной камерой обзора 120° позволил сделать реалистичное фото с высоты и охватить максимум территории. Мы снова включили профессиональный режим. Воспользовались подсветкой, которая определяет, где на фото недостаточно света, или наоборот – многовато. Функция выделила проблемные зоны и перестраховала от плохого фото.

Протестировали также портретный режим смартфона, чтобы проверить, справится ли он с функцией, которую обожают пользователи в Instagram. В один клик сделали фото, имеющее шанс попасть в ТОП. Результат вы сами видите!

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Подвесные мосты, возвышавшиеся над оврагом, – еще одна фотозона, которая удивила. Их увидели три во время нашего трипа по парку в поиске интересных мест для фото и диких животных. Согласитесь, что они заслуживают звания "Самой инстаграммной осенней фотолокации".

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Опавшие листья с деревьев на территории добавили антураж, так что зона стала идеальной для осенних фотосессий. И здесь без лайфхаков для удачного фото не обошлось, которые позволили изобразить на фотографии реальную цветовую палитру, которые мы увидели оффлайн в парке.

Ловите лайфхак: чтобы показать перспективу и геометрию подвесных мостов, попробуйте не только ультрашироугольную камеру, но и с разрешением 108 Мп для максимальной детализации.

С каждым шагом в парке становилось интереснее. Далее мы увидели колоритную фотозону со статуей бога Велеса. Он у славян ассоциируется с богатством, а еще считается покровителем земного достатка и домашнего скота.

Мы использовали портретный режим смартфона, чтобы сделать фокус на статуе и эффект размытости на фоне, чтобы добавить антуражности и мистичности месту.

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Но не одними общими фото на эстетических локациях. Надо разнообразить контент!

Мы протестировали режим макросъемки и телемакрообъектив смартфона с автоматической фокусировкой в диапазоне 3-7 см. Перечисленное позволило увидеть парк в миниатюре и рассмотреть маленькие детали, которые сложно увидеть без камеры.

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

С телемакрообъективом смартфона вам не нужно фотографировать вблизи, чтобы добиться аналогичного эффекта. Издалека функция также работает. Достаточно настроить фокус, чтобы телефон автоматически определил цель.

Что еще стоит знать путешественнику, который хочет посетить парк "Беремицкое"?

На территории можно остаться с ночевкой на несколько дней, чтобы исследовать парк и увидеть все разнообразие животных. В "Беремицком" предлагают заселиться в домиках, кемпинге или палатках.

Кроме заповедной зоны с дикими животными, путешественники посещают туристическую часть парка. Им предлагают увидеть MiniZoo, где живут миниатюрные животные, конюшню, где можно взять лошадь и прокатиться, и обожаемый детьми музей "Диких кошек".

Фото сделано на Xiaomi 11Т / Фото: Сегодня

Также предлагают туристам пострелять из лука, протестировать экскурсию Birdwaching (наблюдение за птицами), устроить трапезу в беседке и посетить магазин местных сувениров.

Какие впечатления от парка и Xiaomi 11Т?

Парк "Беремицкое" для ценителей дикой природы, которые не любят зоопарки, но хотят познакомиться с уникальной фауной. Поездка по территории похожа на африканское сафари. Ее хочется повторить снова и снова, чтобы увидеть парк в разное время года.

Локальные фотозоны парка каждый раз напоминали, что сюда не стоит приезжать без качественной техники. Мы протестировали Xiaomi 11Т и убедились в универсальности его камер.

Смартфон делает фото максимально реалистичные, вызывающие эмоции. И самое главное – они качественные и эстетические, поэтому объективы и режимы оправдывают ожидания.

Xiaomi 11Т – это match, который нужен активным пользователям социальных сетей и людям, желающим иметь эстетическую фотогалерею.