Как бороться с выгоранием и преодолеть осеннюю усталость

Осенью мы и так чувствуем себя более пассивными, но дополнительно "отнять силы" может хроническая усталость или синдром менеджера. Как понять, что пора принимать меры и почему осенью быстро "садится батарейка" – рассказал профессор кафедры эрготерапии и физиотерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины, реабилитолог Алексей Никаноров.
Почему мы устаем, даже сидя дома?
Вообще синдром хронической усталости (СХУ) проявляется в зависимости не от сезона, а от нарушения энергообмена в клетках нашего организма. Осенью также происходят гормональные изменения, поскольку световой день становится короче, и наш организм тоже на это реагирует. А в холодное время года дополнительные факторы способствуют тому, что человек чаще чувствует себя уставшим и лишенным жизненной энергии.
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Например, осень и зима – время сезонных респираторных инфекций. И СХУ часто появляется после перенесенного ОРВИ, гриппа, а сейчас к этому списку добавился еще постковидный синдром.
Слабость, быстрая утомляемость также могут возникнуть через месяц после перенесенной болезни. Также хроническая усталость может развиться на фоне заболеваний легких, бронхиальной астмы, предрасположенности к аллергии, проблем с сердцем и сосудами.
А еще к хронической усталости приводит прием некоторых медикаментов, напряженная работа, бытовой стресс (а осенью мы часто беремся за новые проекты, детей сильнее нагружают в школах и вузах и т.д.) на фоне общего переутомления – то есть недосыпа, нерациональное питание, курение.
Как понять, что у вас синдром менеджера?
Обратите внимание, насколько полноценно вы отдыхаете и восстанавливаете силы. Часто к потере жизненных сил приводит элементарное недосыпание.
Если же человек спит не меньше 7-8 часов в сутки,- говорит Алексей Никаноров, бессонница его не мучает, в рационе преобладает здоровая пища и сам режим питания не нарушен, а с утра ощущение, что всю ночь работал, – это уже симптомы заболевания.
Когда хроническая усталость длится неделю и больше, пора обратиться за медицинской помощью.
Также консультация врача необходима, если:
- снизилась память, концентрироваться и выполнять работу все труднее
- появился беспричинный кашель, воспалились лимфоузлы на шее и в подмышках
- болят мышцы и суставы без явных причин (вы не занимались спортом, не испытывали физических нагрузок
- мучают головные боли, трудно заснуть и сам сон прерывистый
Как победить хроническую усталость осенью
Не ругайте себя, если вы планируете каждый новый день начать с гимнастики, а в итоге еле встаете с постели. Хроническая усталость может быть следствием депрессии, которая у многих возникает после перенесенного коронавируса.
Если у человека дефицит серотонина и дофамина – гормонов, "ответственных" за удовольствие, радость и энергию, то одним позитивным настроем проблему не решить. Врач выпишет медикаментозное лечение, возможно антидепрессанты. Они помогают улучшить метаболизм, в том числе и в головном мозге.
Но каждый случай такого состояния индивидуальный, и успех все же зависит в первую очередь самого человека. Поэтому, если трудно самому – реабилитологи и психотерапевты научат вас практикам релакса и психокоррекции, несложным упражнениям или гимнастике.
Например, медитации и различные дыхательные практики. Даже спокойное вдыхание и выдыхание воздуха и концентрация внимания на кончике носа расслабит вас и улучшит кровообращение в организме.
Упражнения, которые помогут в работе сердца и легких, натренируют ваши мышцы. Обычные отжимания от пола или стены, приседания, поднятие ног на 90 градусов лежа на спине – их легко выполнять дома. И постарайтесь скорректировать свое пиание.
Как питаться, чтобы повысить энергию и силы?
Чтобы не лишать себя жизненной энергии, уменьшите в рационе съедаемые сладости, жирные продукты, соленое, продукты переработки – консервы, колбасы. Для того, чтобы энергообмен в организме происходил полноценно, нам нужны железо, белковая пища, антиоксиданты, Омега-3.
Поэтому из разряда "маст хэв" – сезонные овощи и фрукты, листовая зелень и овощи, ягоды, бобовые, цельнозерновая крупа, яйца. Из мясных продуктов – телятина, индейка или курятина, морская рыба.
Важно! Дефицит тех или иных микроэлементов и витаминов в организме можно наверняка определить только после лабораторной диагностики анализа крови. Поэтому прием пищевых добавок и комплексов лучше согласовать с врачом. Также, как и лечение ОРВИ – препараты от кашля, простуды, антигистаминные средства влияют на способность организма противостоять усталости.
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